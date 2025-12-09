Więcej
    List otwarty Forum Dialogu i Współpracy im. Jerzego Giedroycia w sprawie TVP Wilno

    Jako Forum Dialogu i Współpracy im. Jerzego Giedroycia (lit. Jerzy Giedroyc dialogo ir bendradarbiavimo forumas), odwołujące się do dziedzictwa Redaktora oraz jego koncepcji partnerskich, opartych na wzajemnym szacunku relacji polsko-litewskich, wyrażamy głębokie zaniepokojenie debatą dotyczącą przyszłości TVP Wilno.

    Autor: Materiał nadesłany przez Czytelnika
    Graf. opr.red.

    Stacja ta, która powstała w wyniku dalekosiężnej decyzji rządów Polski i Litwy, stanowi ważny element współczesnej infrastruktury komunikacyjnej w relacjach polsko-litewskich. Jej działalność wzmacnia spójność wspólnoty polskiej na Litwie, ułatwia obieg rzetelnej informacji i służy jako przestrzeń dialogu między społeczeństwami obu państw. Od początku funkcjonowania TVP Wilno pełni rolę platformy współpracy, umożliwiając tworzenie przekazu medialnego zakorzenionego lokalnie, a zarazem otwartego na odbiorców zarówno w Polsce, jak i na Litwie. Jest to praktyczna realizacja giedroyciowskiej zasady, zgodnie z którą trwałość i bezpieczeństwo jednego państwa regionu są nierozerwalnie związane ze stabilnością drugiego.

    W warunkach narastających zagrożeń informacyjnych w Europie Środkowej i Wschodniej, a zwłaszcza na terytorium państw graniczących z obszarami podwyższonego ryzyka geopolitycznego, TVP Wilno pełni funkcję instytucji podnoszącej odporność informacyjną. Stacja dostarcza wiarygodnych treści, stanowi przeciwwagę rosyjskiej dezinformacji i wzmacnia kompetencje medialne odbiorców — zarówno wśród Polaków na Litwie, jak i wśród litewskiej opinii publicznej poszukującej rzetelnej wiedzy o Polsce, Litwie i regionie.

    Równocześnie TVP Wilno pełni rolę mostu kulturowego i komunikacyjnego, wspierając dialog międzykulturowy i międzypokoleniowy.

    Stacja:

    • umożliwia Polakom na Litwie pielęgnowanie tożsamości i kontaktu z kulturą polską;
    • prezentuje Litwinom obraz współczesnej Polski wolnej od utrwalonych stereotypów;
    • wzmacnia lokalne inicjatywy społeczne, edukacyjne i kulturalne;
    • przyczynia się do zbliżenia społecznego i wzajemnego zrozumienia.

    Tak rozumiana funkcja integracyjna jest unikalna w skali regionu i stanowi wartość, którą należy chronić.

    W związku z powyższym apelujemy o: zachowanie TVP Wilno jako stabilnego i trwałego elementu krajobrazu medialnego, wspieranie jej dalszego rozwoju w duchu partnerstwa i odpowiedzialności za bezpieczeństwo informacyjne, oraz wzmacnianie inicjatyw i projektów integrujących społeczności polską i litewską, zgodnie z ideami Jerzego Giedroycia i tradycją paryskiej „Kultury”.

    Jesteśmy przekonani, że przyszłość relacji polsko-litewskich zależy nie tylko od działań politycznych, lecz także od istnienia instytucji podtrzymujących dialog, wzajemne zrozumienie i współpracę. TVP Wilno jest jedną z nich.

    Prezes Zarządu Prof. Alvydas Nikžentaitis

