Stacja ta, która powstała w wyniku dalekosiężnej decyzji rządów Polski i Litwy, stanowi ważny element współczesnej infrastruktury komunikacyjnej w relacjach polsko-litewskich. Jej działalność wzmacnia spójność wspólnoty polskiej na Litwie, ułatwia obieg rzetelnej informacji i służy jako przestrzeń dialogu między społeczeństwami obu państw. Od początku funkcjonowania TVP Wilno pełni rolę platformy współpracy, umożliwiając tworzenie przekazu medialnego zakorzenionego lokalnie, a zarazem otwartego na odbiorców zarówno w Polsce, jak i na Litwie. Jest to praktyczna realizacja giedroyciowskiej zasady, zgodnie z którą trwałość i bezpieczeństwo jednego państwa regionu są nierozerwalnie związane ze stabilnością drugiego.

W warunkach narastających zagrożeń informacyjnych w Europie Środkowej i Wschodniej, a zwłaszcza na terytorium państw graniczących z obszarami podwyższonego ryzyka geopolitycznego, TVP Wilno pełni funkcję instytucji podnoszącej odporność informacyjną. Stacja dostarcza wiarygodnych treści, stanowi przeciwwagę rosyjskiej dezinformacji i wzmacnia kompetencje medialne odbiorców — zarówno wśród Polaków na Litwie, jak i wśród litewskiej opinii publicznej poszukującej rzetelnej wiedzy o Polsce, Litwie i regionie.

Równocześnie TVP Wilno pełni rolę mostu kulturowego i komunikacyjnego, wspierając dialog międzykulturowy i międzypokoleniowy.

Stacja:

umożliwia Polakom na Litwie pielęgnowanie tożsamości i kontaktu z kulturą polską;

prezentuje Litwinom obraz współczesnej Polski wolnej od utrwalonych stereotypów;

wzmacnia lokalne inicjatywy społeczne, edukacyjne i kulturalne;

przyczynia się do zbliżenia społecznego i wzajemnego zrozumienia.

Tak rozumiana funkcja integracyjna jest unikalna w skali regionu i stanowi wartość, którą należy chronić.

W związku z powyższym apelujemy o: zachowanie TVP Wilno jako stabilnego i trwałego elementu krajobrazu medialnego, wspieranie jej dalszego rozwoju w duchu partnerstwa i odpowiedzialności za bezpieczeństwo informacyjne, oraz wzmacnianie inicjatyw i projektów integrujących społeczności polską i litewską, zgodnie z ideami Jerzego Giedroycia i tradycją paryskiej „Kultury”.

Jesteśmy przekonani, że przyszłość relacji polsko-litewskich zależy nie tylko od działań politycznych, lecz także od istnienia instytucji podtrzymujących dialog, wzajemne zrozumienie i współpracę. TVP Wilno jest jedną z nich.

Prezes Zarządu Prof. Alvydas Nikžentaitis