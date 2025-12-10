Drugi etap renowacji wileńskiego Muzeum Adama Mickiewicza

Wykonane prace

„Dzięki wspólnym wysiłkom Uniwersytetu Wileńskiego i Rzeczypospolitej Polskiej odnowiono fasadę i okiennice budynku, w którym mieści się muzeum, a także całkowicie wymieniono systemy ogrzewania, wodno-kanalizacyjne i inne instalacje. Wprowadzono nowoczesny system wentylacji, który pozwoli na adaptację unikatowej piwnicy muzeum do różnorodnych celów. Obecnie trwa remont dziedzińca muzealnego, starych bram, prace trwają wewnątrz budynku oraz na zewnątrz. Mamy nadzieję, że dzięki wspólnym wysiłkom wszystkie zaplanowane prace zakończą się sukcesem” — mówi Monika Ramonaitė, dyrektor Muzeum Wileńskiego.

Muzeum działa w tym samym miejscu od ponad stu lat

„Muzeum Adama Mickiewicza przy Uniwersytecie Wileńskim mieści się w miejscu szczególnym, w zabytkowym budynku wzniesionym na przełomie XVII-XVIII wieków. Muzeum zostało założone w 1911 r. przez Jana Konrada Obsta, działacza społecznego, historyka i wydawcę. Pomimo przeciwności losu muzeum przetrwało i działa w tym samym miejscu od ponad stu lat. Prezentuje ono osobowość, środowisko i twórczość Adama Mickiewicza. Bardzo ważne jest, aby muzeum nadal wspierało działania międzykulturowe o głębokich tradycjach i rozwijało współpracę między państwami litewskim i polskim” — dodaje Monika Ramonaitė.

Wycieczki, wystawa i kontynuacja długoletniej tradycji

Do czasu otwarcia Muzeum Adama Mickiewicza placówka zaprasza na wycieczki organizowane przez muzeum oraz na wystawę „Adam Mickiewicz: z Wilna do Paryża” w kościele św. Janów. Pomimo remontu, muzeum co miesiąc kontynuuje długoletnią tradycję „Śród Literackich”. Podczas spotkań literackich przedstawiciele nauki, literatury i kultury litewskiej i polskiej prezentują swoje badania i publikacje na temat historii Wilna XIX w. oraz epoki romantyzmu.

Zespół muzeum prowadzi badania nad historią i kulturą XIX-wiecznego Wilna, gromadzi muzealia i materiały związane z Adamem Mickiewiczem i jego otoczeniem. Remont zapewni odpowiednie warunki do prezentacji tych eksponatów, stworzy nowoczesne i atrakcyjne wystawy dla zwiedzających, pozwoli na nawiązanie współpracy z innymi muzeami oraz na sprowadzenie z zagranicy unikatowych eksponatów związanych z życiem poety.

***

Remont jest finansowany ze środków Uniwersytetu Wileńskiego oraz budżetu Rzeczypospolitej Polskiej, przyznanego przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP. Finansowanie i realizacja remontu odbywa się za pośrednictwem Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie” im. Jana Olszewskiego.

Inf. Muzeum Adama Mickiewicza przy UW