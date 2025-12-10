Więcej
    Strona głównaKultura

    Drugi etap renowacji wileńskiego Muzeum Adama Mickiewicza

    W ub. roku Muzeum Adama Mickiewicza przy Uniwersytecie Wileńskim (ul. Bernardinų 11) zostało zamknięte z powodu remontu. W 2025 r. rozpoczął się drugi etap renowacji, w ramach którego dokończony zostanie remont pomieszczeń muzealnych oraz dziedzińca. Po zakończeniu wszystkich prac zostanie otwarta ekspozycja muzealna. Otwarcie placówki dla zwiedzających planowane jest na koniec 2026 r.

    Autor: Materiał nadesłany przez Czytelnika
    Otwarcie Muzeum Adama Mickiewicza dla zwiedzających planowane jest na koniec 2026 r. | Fot. Marian Paluszkiewicz

    Czytaj również...

    Wykonane prace

    „Dzięki wspólnym wysiłkom Uniwersytetu Wileńskiego i Rzeczypospolitej Polskiej odnowiono fasadę i okiennice budynku, w którym mieści się muzeum, a także całkowicie wymieniono systemy ogrzewania, wodno-kanalizacyjne i inne instalacje. Wprowadzono nowoczesny system wentylacji, który pozwoli na adaptację unikatowej piwnicy muzeum do różnorodnych celów. Obecnie trwa remont dziedzińca muzealnego, starych bram, prace trwają wewnątrz budynku oraz na zewnątrz. Mamy nadzieję, że dzięki wspólnym wysiłkom wszystkie zaplanowane prace zakończą się sukcesem” — mówi Monika Ramonaitė, dyrektor Muzeum Wileńskiego.

    Muzeum działa w tym samym miejscu od ponad stu lat

    „Muzeum Adama Mickiewicza przy Uniwersytecie Wileńskim mieści się w miejscu szczególnym, w zabytkowym budynku wzniesionym na przełomie XVII-XVIII wieków. Muzeum zostało założone w 1911 r. przez Jana Konrada Obsta, działacza społecznego, historyka i wydawcę. Pomimo przeciwności losu muzeum przetrwało i działa w tym samym miejscu od ponad stu lat. Prezentuje ono osobowość, środowisko i twórczość Adama Mickiewicza. Bardzo ważne jest, aby muzeum nadal wspierało działania międzykulturowe o głębokich tradycjach i rozwijało współpracę między państwami litewskim i polskim” — dodaje Monika Ramonaitė.

    Wycieczki, wystawa i kontynuacja długoletniej tradycji

    Do czasu otwarcia Muzeum Adama Mickiewicza placówka zaprasza na wycieczki organizowane przez muzeum oraz na wystawę „Adam Mickiewicz: z Wilna do Paryża” w kościele św. Janów. Pomimo remontu, muzeum co miesiąc kontynuuje długoletnią tradycję „Śród Literackich”. Podczas spotkań literackich przedstawiciele nauki, literatury i kultury litewskiej i polskiej prezentują swoje badania i publikacje na temat historii Wilna XIX w. oraz epoki romantyzmu.

    Zespół muzeum prowadzi badania nad historią i kulturą XIX-wiecznego Wilna, gromadzi muzealia i materiały związane z Adamem Mickiewiczem i jego otoczeniem. Remont zapewni odpowiednie warunki do prezentacji tych eksponatów, stworzy nowoczesne i atrakcyjne wystawy dla zwiedzających, pozwoli na nawiązanie współpracy z innymi muzeami oraz na sprowadzenie z zagranicy unikatowych eksponatów związanych z życiem poety.

    ***

    Remont jest finansowany ze środków Uniwersytetu Wileńskiego oraz budżetu Rzeczypospolitej Polskiej, przyznanego przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP. Finansowanie i realizacja remontu odbywa się za pośrednictwem Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie” im. Jana Olszewskiego.

    Inf. Muzeum Adama Mickiewicza przy UW

    Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

    Afisze

    Więcej od autora

    Kultura

    Spotkanie mieszkańców z mikołajem w zroszonym światłem Mariampolu

    Mieszkańcy Mariampola poczuli już magię zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia. 5 grudnia odbyło się tu tradycyjne, uroczyste zapalenie światełek na choince oraz spotkanie ze Świętym Mikołajem.
    Opinie

    List otwarty Forum Dialogu i Współpracy im. Jerzego Giedroycia w sprawie TVP Wilno

    Jako Forum Dialogu i Współpracy im. Jerzego Giedroycia (lit. Jerzy Giedroyc dialogo ir bendradarbiavimo forumas), odwołujące się do dziedzictwa Redaktora oraz jego koncepcji partnerskich, opartych na wzajemnym szacunku relacji polsko-litewskich, wyrażamy głębokie zaniepokojenie debatą dotyczącą przyszłości TVP Wilno.
    Opinie

    Stanowisko Stowarzyszenia „Forum Wileńskie” w sprawie dyskusji wokół finansowania TVP Wilno

    Jako organizacja pozarządowa działająca na rzecz współpracy i dialogu między społecznością polską a litewską, wspierająca inicjatywy kulturalne, medialne, bezpieczeństwa państwowego, w tym przeciwdziałania dezinformacji, z ogromnym niepokojem przyjmujemy doniesienia o planowanym zmniejszeniu finansowania TVP Wilno.

    RedKomy

    Prawa do materiałów autorskich zastrzeżone. Kurier Wileński © Część reklam dobiera zewnętrzny algorytm. Redakcja zastrzega prawo do redagowania, skracania i adiustacji materiałów nadesłanych.