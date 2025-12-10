Więcej
    Litwa przypomina o konwencji dot. zwierząt. Doradza w sprawie fajerwerków

    Głośne świętowanie i pochopne prezenty mogą mieć dramatyczne konsekwencje dla zwierząt. Ministerstwo Środowiska apeluje o rozwagę i empatię, przypominając, że święta to nie tylko czas radości, ale i odpowiedzialności. Przypomina podstawowe założenie europejskiej konwencji o ochronie zwierząt.

    Zwierzę to nie prezent – decyzja o jego przyjęciu musi być przemyślana

    Fajerwerki powodem stresu

    Ministerstwo Środowiska przypomina, że okres świąteczny może stanowić poważne zagrożenie dla zwierząt. Głównym źródłem stresu są głośne wybuchy fajerwerków, na które szczególnie wrażliwy jest słuch zarówno dzikich, jak i domowych zwierząt.

    „Hałas może zaburzyć psychikę zwierząt, wpłynąć na ich zachowanie, a w niektórych przypadkach wyrządzić trwałą szkodę zdrowotną” – informuje resort.

    Nowoczesne technologie umożliwiają wybór bezpieczniejszych alternatyw dla fajerwerków, które nie szkodzą środowisku ani zwierzętom. Rezygnacja z materiałów pirotechnicznych to realny krok w stronę bardziej empatycznego i odpowiedzialnego świętowania.

    Jak chronić zwierzęta w noc sylwestrową?

    W sytuacji, gdy użycie fajerwerków jest nieuniknione, zaleca się pozostanie ze zwierzęciem w domu i stworzenie dla niego możliwie spokojnych warunków.

    „Nie zabieraj zwierząt na pokazy fajerwerków. Zasuń zasłony, zamknij okna i drzwi, a spacery zaplanuj z wyprzedzeniem – zanim rozpoczną się wystrzały” – radzi Ministerstwo Środowiska.

    Wskazane jest również, by każde zwierzę domowe było oznakowane mikrochipem i zarejestrowane w Rejestrze zwierząt domowych. To ułatwi jego odnalezienie w przypadku ucieczki w wyniku stresu.

    Zwierzę to nie prezent

    Ministerstwo ostrzega także przed wręczaniem zwierząt domowych w prezencie, zwłaszcza osobom poniżej 16 roku życia bez wiedzy i zgody rodziców. Tego rodzaju decyzje, podejmowane pochopnie i pod wpływem chwili, mogą skutkować zwiększoną liczbą porzuconych i niechcianych zwierząt.

    „Na Litwie obowiązuje europejska konwencja o ochronie zwierząt domowych, która promuje odpowiedzialne podejście do ich nabywania i przekazywania” – przypomina resort.

    Zakup lub adopcja zwierzęcia powinny być poprzedzone szczegółową analizą sytuacji rodzinnej. Ważne jest określenie, kto będzie odpowiedzialny za codzienną opiekę, socjalizację i zdrowie pupila.

    Pod uwagę należy wziąć także koszty utrzymania: od zakupu karmy, legowiska i zabawek, po środki weterynaryjne i ewentualną opiekę w nagłych wypadkach. Nie bez znaczenia pozostają również plany podróży – trzeba rozważyć, czy zwierzę będzie mogło towarzyszyć właścicielom, czy wymagać będzie alternatywnej opieki.

    Święta to czas radości, ale także odpowiedzialności. Rezygnując z fajerwerków i podejmując świadome decyzje dotyczące zwierząt domowych, przyczyniamy się do ich lepszego losu i budujemy bardziej wrażliwą społeczność.

    Afisze

    ŹródłaMinisterstwo Środowiska

