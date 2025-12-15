Zniszczone w spalarni dla niebezpiecznych odpadów

Skonfiskowane narkotyki zostały zniszczone w spalarni odpadów niebezpiecznych w rejonie szawelskim, a proces ten nadzorowała specjalna komisja funkcjonariuszy litewskiej służby celnej.

Jak wcześniej informowała agencja BNS, wspólna operacja MKT, Europejskiego Urzędu ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) oraz łotewskiego departamentu policji podatkowej i celnej zapobiegła przewozowi jednej z największych partii narkotyków, jakie kiedykolwiek przewożono przez Litwę, w której znaleziono 498 kilogramów heroiny.

Przyjmuje się, że dawka śmiertelna heroiny to 100 miligramów. Znaczy to, że w jednym kilogramie heroiny znajduje się 10 tys. śmiertelnych dawek, a w 498 kilogramach — niemal 5 milionów dawek śmiertelnych.

Wytypowano na podstawie prawdopodobieństwa

Narkotyki były ukryte w ciężarówce MAN przewożonej tranzytem przez Litwę. Funkcjonariusze MKT wybrali ją do kontroli po ocenie ryzyka związanego z trasą — środek jechał z regionu, z którego w tym roku przez Łotwę do Europy Zachodniej przewieziono kilka dużych ładunków narkotyków.

Szczegółowa kontrola w punkcie kontroli ładunków „Žirmūnai” w gminie Awiżenie w rejonie wileńskim trwała kilka dni. Badania potwierdziły, że znaleziona ilość wystarczyłaby do wyprodukowania prawie 8 mln dawek, a na czarnym rynku wartość tej przesyłki mogłaby sięgać nawet 40 mln euro.

Dwóch kierowców ciężarówek zostało skazanych przez sąd rejonowy w Wilnie na najsurowszy środek zapobiegawczy — areszt.

W oddziale MKT w Wilnie wszczęto dochodzenie w sprawie przemytu bardzo dużej ilości narkotyków i nielegalnego posiadania bardzo dużej ilości substancji odurzających.

Rekord w przypadku heroiny, ale nie narkotyków w ogóle

Do tej pory przesyłki heroiny zatrzymywane przez funkcjonariuszy organów ścigania na Litwie osiągały kilka kilogramów.

Na przykład w 2010 r. podczas wspólnej operacji z funkcjonariuszami litewskiego biura policji kryminalnej na przejściu granicznym w Medininkach zatrzymano przesyłkę zawierającą 5,5 kg heroiny. W 2012 roku celnicy zatrzymali 1,9 kg heroiny na przejściu granicznym w Wilnie.

Jedną z największych partii narkotyków przemycanych na Litwie funkcjonariusze MKT zatrzymali w 2017 roku. Wtedy w Kłajpedzie, w urządzeniach przywiezionych z Ekwadoru, wykryto skrytki z ponad 600 kilogramami kokainy.