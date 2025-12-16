Więcej
    Strona głównaSzkolnictwo

    Kontrowersyjny pomysł Litwy, jak zwiększyć liczbę lekcji litewskiego bez ujmy dla ojczystego

    Rząd Litwy zapowiada reformę. W szkołach mniejszości narodowych, na dotyczące których statystyki powołuje się rząd, ma być więcej litewskiego bez ujmy dla ojczystego. Pomysł to… podniesienie ograniczenia, ile lekcji dziennie może mieć uczeń.

    Autor: Jolanta Balkiewicz
    Wyższy dzienny limit lekcji w klasach początkowych w szkołach mniejszości narodowych — to wstępny pomysł rządu na podniesienie poziomu znajomości litewskiego | Fot. Žygimantas Gedvila, ELTA

    Czytaj również...

    Priorytet dla litewskiego, z ochroną ojczystego

    Rząd Ingi Ruginienė zapowiada rozszerzenie nauczania języka litewskiego i literatury w szkołach mniejszości narodowych. Dokument precyzuje, że zmiany nie będą wiązać się z ograniczeniem liczby lekcji języka ojczystego uczniów należących do tych mniejszości. Planowana reforma ma zostać zrealizowana w trakcie obecnej kadencji, a więc do jesieni 2028 r.

    Kierownictwo Ministerstwa Oświaty, Nauki i Sportu (ŠMSM) już prowadzi prace nad zwiększeniem liczby lekcji języka litewskiego w klasach początkowych. W związku z tym ministerstwo zwróciło się o opinię do Ministerstwa Ochrony Zdrowia, ponieważ obecne przepisy – w tym dotyczące maksymalnego pułapu liczby lekcji – określają zatwierdzane przez resort tzw. „normy higieny”.

    Teraz uczniowie klas pierwszych mogą mieć maksymalnie pięć lekcji dziennie, w klasach 2-4 – sześć, a w klasach 5-10 oraz gimnazjalnych do siedmiu lekcji dziennie. Czyli na klasy pierwsze maksymalnie przypada 25 lekcji, na 2-4 (początkowe) 30, a na resztę 35. Jednak ministerstwo proponuje zmienić limit dla klas początkowych.

    Resort proponuje zwiększenie tygodniowego limitu lekcji dla klas początkowych z obecnych 30 do 31-32. Ma to umożliwić wprowadzenie dodatkowych lekcji języka litewskiego bez konieczności ograniczania innych przedmiotów, w tym języka ojczystego. Oznacza to, że uczeń w wieku 8-10 lat mógłby tygodniowo mieć o 1-2 więcej lekcji ogółem.

    Stanowisko polskich szkół jest znane

    Wcześniej nauczyciele polskich szkół w Wilnie w rozmowie z „KW” podkreślali, że problemem nie jest liczba godzin lekcyjnych, a brak podręczników i przede wszystkim metodologii.

    — Bez opracowanej metodologii i dobrych podręczników możemy przeznaczyć i 10 godzin na naukę języka państwowego, ale efekt będzie niewspółmierny do kosztów. Trzeba więc przygotować dydaktykę i podręczniki. Bez tego podniesienie poziomu znajomości litewskiego nie będzie — tak jeszcze we wrześniu w rozmowie z „Kurierem Wileńskim” mówiła dyrektorka Gimnazjum im. J.I. Kraszewskiego w Wilnie, które w tym roku obchodzi 80-lecie działalności. Szkoła podejmowała własne kroki dla poprawienia metodyki nauczania języka, gdyż, można domniemać, resort oświaty w tym zakresie milczy.

    Helena Juchniewicz: Bez metodologii i podręczników sama liczba godzin języka litewskiego niewiele da

    W jednym worku z „mniejszościami narodowymi”

    Tymczasem sytuację pogarsza wrzucanie polskich szkół do worka z innymi „mniejszościami narodowymi”. O tym problemie naszą redakcję alarmowała Iwona Czerniawska, dyrektorka Liceum im. Adama Mickiewicza w Wilnie.

    — Przez lata mówiąc o zdawalności (egzaminów) szkół mniejszości narodowych, rozwiązywaliśmy cudze problemy. Nasze szkoły z językiem litewskim dobrze sobie radzą. Nie będę wypowiadała się za szkoły dwu- i trójjęzyczne — podkreśliła w rozmowie z „Kurierem Wileńskim”.

    Iwona Czerniawska dla „Kuriera”: „Nie uczymy litewskiego jako języka państwowego od ponad 10 lat”

    Jest więc przedstawiany nieprawdziwy obraz polskich szkół. Statystyki dotyczące szkół mniejszości narodowych są brane jako całość, z których wynika, że duża część uczniów, a nawet absolwentów, nie jest w stanie sprawnie komunikować się w języku państwowym, co oczywiście jest problemem integracji z całością społeczeństwa. Jednak najczęściej problem ten nie dotyczy polskich szkół, które mają dobry poziom zdawalności, co nieraz było udowadniane.

    Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

    Afisze

    ŹródłaOpr. J.B. na podst. BNS, KW, inf. wł., A.K.

    Więcej od autora

    Gospodarka

    Fabryka czołgów na Litwie stworzy 100 miejsc pracy. Podano datę zakończenia budowy

    W kowieńskiej wolnej strefie gospodarczej powstanie niemiecko-litewska fabryka czołgów. Litwa podpisała trzy kluczowe umowy. Fabryka ma mieć zdolności większe niż tylko montaż.
    Społeczeństwo

    Czy Twoja rodzina ma plan? Litwa pyta o gotowość na kryzysy

    Rząd znów podkreśla, że ważne jest przygotowanie społeczeństwa na kryzysy. To nie tylko wojna. Minister Kondratowicz wskazuje, co pomaga zachować spokój w sytuacji ekstremalnej.
    Społeczeństwo

    Nowe dane nie potwierdzają deklaracji mieszkańców Litwy o prezentach świątecznych

    Deklaracje kontra rzeczywistośćZ badania przeprowadzonego na zlecenie Swedbanku wynika, że 80 proc. mieszkańców planuje wydać na święta tyle samo lub mniej niż rok wcześniej. Jednak szczegółowe dane dotyczące planowanych...

    RedKomy

    Prawa do materiałów autorskich zastrzeżone. Kurier Wileński © Część reklam dobiera zewnętrzny algorytm. Redakcja zastrzega prawo do redagowania, skracania i adiustacji materiałów nadesłanych.