    Iwona Czerniawska dla „Kuriera”: „Nie uczymy litewskiego jako języka państwowego od ponad 10 lat”

    W wydaniu magazynowym dziennika „Kurier Wileński” 13-19 września ukazała się rozmowa z Iwoną Czerniawską, dyrektorką Liceum im. Adama Mickiewicza w Wilnie. W wywiadzie dyrektor zwróciła uwagę, że język litewski jest nauczany tak, jakby był dla uczniów językiem ojczystym — według tych samych kryteriów, co w szkołach litewskich. Zaznacza, że taki program jest realizowany od ponad 10 lat, a dotychczas nikt nie próbował polskim szkołom pomóc nauczać języka litewskiego.

    Nauczycielka z uczniem podczas egzaminu z języka litewskiego.
    Fot. Marian Paluszkiewicz

    Dziennikarz „Kuriera Wileńskiego” zapytał Iwonę Czerniawską, jakie są pomysły na nauczanie języka państwowego. W odpowiedzi usłyszał, że język litewski od ponad 10 lat nie jest nauczany jako państwowy.

    — Nie uczymy litewskiego jako języka państwowego. My go nauczamy jako ojczystego – jest jednolita dla wszystkich uczniów Litwy podstawa programowa przedmiotu „Język litewski i literatura” i podręczniki przygotowane pod ten program. A jakie są środki nauczania? Takie, jakie są dla szkół litewskich, gdzie litewski jest ojczystym. Podręczniki są te same, co dla Litwinów – dzieci, których językiem domowym jest litewski. Egzaminy, sprawdziany, wymagania są te same — zaznaczyła Iwona Czerniawska.

    Język litewski nauczany z takim założeniem nazwała „drugim językiem”.

    — Powtórzę się: dla nas jest to tzw. drugi język, ani ojczysty, ani język obcy. Jako państwowego nie uczymy tego przedmiotu od ponad 10 lat. I nikt jeszcze z pomocą do nas nie przyszedł. Jedyna propozycja to zwiększanie liczby godzin. Bez odpowiedniej, poważnie opracowanej metodyki nauczania to nie przynosi rewolucyjnych zmian — podkreśliła.

    Pełny wywiad ukazał się w wydaniu magazynowym dziennika „Kurier Wileński” 13-19 września 2025 r. Nr 37 (104)

    Czytaj więcej: Steponavičius torpeduje polsko-litewską grupę ekspercką

    Egzamin z języka litewskiego: do zdania potrzebny jest wysiłek
