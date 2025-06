Egzamin z języka litewskiego: do zdania potrzebny jest wysiłek

Narodowa Agencja Oświaty poinformowała, że uczniowie czwartej klasy gimnazjalnej będą zdawali drugą część egzaminów państwowych z języka litewskiego i literatury, technologii inżynieryjnych, filozofii i matematyki. Egzamin z języka litewskiego i literatury odbył się we środę (4 czerwca). Egzaminy z inżynierii i filozofii odbędą się dzisiaj (5 czerwca), natomiast z matematyki w piątek (6 czerwca).

17 486 uczniów zdecydowało się przystąpić do egzaminu z języka litewskiego i literatury na poziomie zaawansowanym, a 8 467 uczniów zdecydowało się przystąpić do egzaminu na poziomie ogólnym. W Gimnazjum Jana Pawła II, które od lat jest liderem rankingów wśród polskich szkół na Litwie, poziom zaawansowany wybrało 88 uczniów, natomiast ogólny — 23.

„To trudny egzamin”

W roku 2024 egzamin maturalny z litewskiego zdało 91,1 proc. uczniów. W przypadku szkół polskich tylko 79 proc. W roku 2023 wyniki były odpowiednio 92,8 proc. oraz 84,02.

— To jest trudny egzamin. Podchodziliśmy do niego z dużym niepokojem. Zrobiliśmy jednak wszystko. Inne pytanie to kto ile z tego wziął, bo do zdania tego egzaminu na odpowiednim poziomie potrzebny jest wysiłek — powiedział „Kurierowi Wileńskiemu” dyrektor Gimnazjum Jana Pawła II Adam Błaszkiewicz.

Wynik egzaminu z matematyki szczególnie uwzględnia się podczas rekrutacji na studia wyższe w kraju. W tym roku poziom zaawansowany wybrało 13 171, natomiast ogólny 7 404 uczniów. W Gimnazjum Jana Pawła II wybór poziomu był podobny, jak przy egzaminie z języka litewskiego i literatury, czyli 80 wybrało poziom zaawansowany, a 30 ogólny. Uczniowie trzeciej klasy gimnazjalnej zdawali pierwszą część egzaminu z matematyki 30 maja. Są już wstępne wyniki.

— Są niezłe — poinformował Adam Błaszkiewicz.

Nowy model

Podział egzaminów maturalnych na dwie części obowiązuje od bieżącego roku. Adam Błaszkiewicz uważa, że nowy model ma wady i zalety.

— Uczniowie klasy 11. nie żyją w takim stanie, że przejdziemy do klasy 12. i wówczas zaczniemy się uczyć do egzaminów. Obecny model na pewno ich mobilizuje. Natomiast wada wynika z trudności w realizacji tego modelu, aby egzamin był na odpowiednim poziomie. Pierwszą część uczniowie składają w swoich szkołach. Śledząc komentarze na Facebooku oraz słuchając wypowiedzi samych uczniów wynika, że nie w każdej szkole ta pierwsza część jest zdawana obiektywnie i pryncypialnie. Dyrektorzy szkół patrzą na rankingi i mówią nauczycielom, że muszą być dobre wyniki. Nauczyciel w pewnym sensie staje się wykonawcą polecenia dyrektora. Dla mnie to jest niezrozumiałe, bo dwie części składają się na jeden egzamin państwowy. Sądzę, że obie części muszą być administrowane tak samo — oświadczył dyrektor wileńskiego gimnazjum.

Sesja egzaminacyjna potrwa do 20 czerwca. Po niej uczniowie szkół Litwy będą mogli przystąpić do zdawania 17 egzaminów. Uczniowie klas 11. i 12. będą mogli przystąpić ponownie do pierwszych części egzaminów, z wyjątkiem ustnego egzaminu z języka litewskiego i literatury, w sesji poprawkowej, która odbędzie się od 23 czerwca do 11 lipca.

Uczniowie, którzy będą chcieli po maturze studiować na Litwie, będą mogli składać dokumenty do 11 uniwersytetów państwowych oraz siedmiu prywatnych. Poza tym mogą rozpocząć studia wyższe w siedmiu państwowych i sześciu prywatnych kolegiach. W roku bieżącym na bezpłatne studia planuje się przyjąć do 13 tys. studentów.

Czytaj więcej: Maturzyści składali egzamin z języka litewskiego