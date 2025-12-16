Przedświąteczne warsztaty w Rudominie

Cała przestrzeń wypełniła się zapachem gałązek świerku, ciepłymi rozmowami i twórczą inspiracją.

W warsztatach wzięły udział zespoły działające przy Centrum Kultury w Rudominie: Zespół Pieśni i Tańca „Rudomianka”, zespół taneczny „Žiogeliai”, chór „Pagirių dainoriai”, członkowie zespołów wokalnych „Gija” i „Kolurija”.

Podczas zajęć uczestnicy zapoznali się z różnymi technikami plecenia i dekorowania wieńców, łączyli tradycyjne elementy ze współczesnymi pomysłami. Każda grupa stworzyła własny, wyjątkowy adwentowy wieniec, który wkrótce ozdobi domy lub instytucje i stworzy przytulną, świąteczną atmosferę.

Warsztaty stały się nie tylko przestrzenią twórczą, lecz także doskonałą okazją do rozmów, wzmacniania więzi i wspólnego przygotowywania się do nadchodzących świąt. Nasze zespoły również intensywnie przygotowują się do świątecznych koncertów, występów i wydarzeń, które w grudniu wypełnią Rudomino muzyką, tańcem i wspólnym świątecznym nastrojem.

Były to dwa inspirujące, pełne tradycji i ciepła wieczory – doskonały początek Adwentu.

Fot. Centrum Kultury w Rudominie

Inf. Centrum Kultury w Rudominie