    Świątecznymi piernikami pachnące spotkanie w malowniczych Szyłanach

    10 grudnia pracownicy Centrum Kultury w Rudominie mieli wyjątkowe, przedświąteczne spotkanie, które w tym roku miało niezwykle inspirujący i twórczy charakter. Uczestnicy udali się do malowniczej miejscowości Szyłany (lit. Šilėnai), gdzie czekał na nich program pełen tradycji, historii i regionalnych smaków.

    Autor: Materiał nadesłany przez Czytelnika
    Pracownicy mogli nie tylko podziwiać te unikatowe eksponaty, lecz także spróbować własnych sił w dekorowaniu pierników | Fot. Centrum Kultury w Rudominie, opr. red.

    Piernikowe warsztaty

    Pierwszym punktem spotkania była wizyta w przepięknym Centrum Edukacyjnym „Džiaugsmo dirbtuvės”, które od lat popularyzuje dziedzictwo kulinarne regionu. Założycielka ośrodka, Regina Žemaitienė, przygotowała dla gości wyjątkową prezentację dotyczącą historii pierników. W jej zbiorach znalazła się imponująca kolekcja pierników, form i wzorów, obejmująca okres od XV w. aż po czasy współczesne.

    Pracownicy mogli nie tylko podziwiać te unikatowe eksponaty, lecz także spróbować własnych sił w dekorowaniu pierników. Każdy uczestnik stworzył autorski wzór, poznając tradycyjne techniki zdobienia. Duże zainteresowanie wzbudziła również nowoczesna cukiernicza drukarka, która umożliwia przenoszenie dowolnych rysunków na powierzchnię pierników i ciasteczek — przykład, jak tradycja może łączyć się z innowacją.

    Pierwszym punktem spotkania była wizyta w przepięknym Centrum Edukacyjnym „Džiaugsmo dirbtuvės” | Fot. Centrum Kultury w Rudominie, opr. red.

    Do kościoła!

    Po części edukacyjnej uczestnicy udali się do miejscowego kościoła Najświętszej Maryi Panny w Szyłanach. O historii świątyni opowiedział administrator filii w Ciechanowiszkach — Waldemar Dudoit. Przybliżył on dzieje kościoła, jego architekturę oraz znaczenie zgromadzonych w nim starych naczyń liturgicznych, dzieląc się przy tym ciekawostkami związanymi z życiem parafii i lokalną tradycją.

    Przedświąteczne spotkanie okazało się niezwykle udanym wydarzeniem, które połączyło twórczość, historię, edukację oraz wspólne celebrowanie nadchodzących świąt. Uczestnicy wrócili z Szyłan zachwyceni atmosferą, bogatsi o nową wiedzę i pełni inspiracji do dalszej pracy kulturalnej.

    Organizatorem spotkania było Centrum Kultury w Rudominie na czele z dyrektor Wioletą Cereszką.

    Inf. Centrum Kultury w Rudominie

