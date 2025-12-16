Piernikowe warsztaty

Pierwszym punktem spotkania była wizyta w przepięknym Centrum Edukacyjnym „Džiaugsmo dirbtuvės”, które od lat popularyzuje dziedzictwo kulinarne regionu. Założycielka ośrodka, Regina Žemaitienė, przygotowała dla gości wyjątkową prezentację dotyczącą historii pierników. W jej zbiorach znalazła się imponująca kolekcja pierników, form i wzorów, obejmująca okres od XV w. aż po czasy współczesne.

Pracownicy mogli nie tylko podziwiać te unikatowe eksponaty, lecz także spróbować własnych sił w dekorowaniu pierników. Każdy uczestnik stworzył autorski wzór, poznając tradycyjne techniki zdobienia. Duże zainteresowanie wzbudziła również nowoczesna cukiernicza drukarka, która umożliwia przenoszenie dowolnych rysunków na powierzchnię pierników i ciasteczek — przykład, jak tradycja może łączyć się z innowacją.

Pierwszym punktem spotkania była wizyta w przepięknym Centrum Edukacyjnym „Džiaugsmo dirbtuvės” | Fot. Centrum Kultury w Rudominie, opr. red.

Do kościoła!

Po części edukacyjnej uczestnicy udali się do miejscowego kościoła Najświętszej Maryi Panny w Szyłanach. O historii świątyni opowiedział administrator filii w Ciechanowiszkach — Waldemar Dudoit. Przybliżył on dzieje kościoła, jego architekturę oraz znaczenie zgromadzonych w nim starych naczyń liturgicznych, dzieląc się przy tym ciekawostkami związanymi z życiem parafii i lokalną tradycją.

Przedświąteczne spotkanie okazało się niezwykle udanym wydarzeniem, które połączyło twórczość, historię, edukację oraz wspólne celebrowanie nadchodzących świąt. Uczestnicy wrócili z Szyłan zachwyceni atmosferą, bogatsi o nową wiedzę i pełni inspiracji do dalszej pracy kulturalnej.

Organizatorem spotkania było Centrum Kultury w Rudominie na czele z dyrektor Wioletą Cereszką.

Inf. Centrum Kultury w Rudominie