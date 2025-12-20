Więcej
    Statystyki pożarów na Litwie: jest poprawa, ale umiarkowana. Podano tego przyczyny

    Litwa doświadcza mniej pożarów niż kiedyś. Jednak wskaźniki są wciąż wyższe niż mogłyby być. Szczególnie w okresie świątecznym, gdy tyle jest świec, lampek i ładowanych urządzeń. Padły konkretne liczby.

    Autor: Jolanta Balkiewicz
    Czujniki dymu to najprostszy i najskuteczniejszy sposób na wczesne wykrycie pożaru | Fot. Marian Paluszkiewicz

    Pożarów mniej, ale ryzyko realne

    Według danych Państwowej Straży Pożarnej, w 2024 r. na Litwie odnotowano ok. 7 tysięcy pożarów. To niemal o połowę mniej niż przed dekadami, co wskazuje na wyraźną poprawę sytuacji. Mimo to, eksperci przypominają, że przyczyny pożarów pozostają niezmienne i nadal wymagają uwagi.

    „W zeszłym roku odnotowaliśmy rekordowo niską liczbę pożarów, odkąd zaczęliśmy je liczyć, czyli od czasów odzyskania niepodległości. W tym roku, w porównaniu z poprzednim, odnotowaliśmy niewielki wzrost liczby pożarów — około 400 przypadków więcej, ale wzrost ten wynikał z bardziej suchej wiosny” — mówi Aurimas Gudžiauskas, szef Państwowej Straży Pożarnej.

    Pięć pożarów w ciągu dwóch tygodni. Powołano specjalną grupę śledczą do badania sytuacji

    Spuchnięty telefon na gazecie to kiepski pomysł

    Coraz więcej pożarów wywoływanych jest przez urządzenia elektroniczne z wbudowanymi akumulatorami — od telefonów komórkowych po zabawki. Ich niewłaściwe użytkowanie, w tym stosowanie nieodpowiednich ładowarek, może prowadzić do przegrzania i zapłonu.

    „Ostatnio zaczyna przybywać pożarów spowodowanych przez urządzenia z wbudowanymi bateriami i akumulatorami. Są to różne ładowalne urządzenia gospodarstwa domowego, telefony komórkowe, komputery, tablety, a nawet zabawki” — zaznacza Aurimas Gudžiauskas.

    Z kolei Mindaugas Balinskas, kierownik działu szkód w Compensa Vienna Insurance Group, ostrzega przed ignorowaniem pierwszych objawów problemów z bateriami. „Jeśli urządzenie zaczyna się nagrzewać lub bateria pęcznieje (puchnie), jest to bardzo niebezpieczne zjawisko, sygnalizujące, że należy natychmiast odłączyć urządzenie i nie ładować go więcej” — mówi Mindaugas Balinskas.

    Eksperci przypominają również, by stosować wyłącznie oryginalne ładowarki i unikać ładowania urządzeń na powierzchniach łatwopalnych.

    Dekoracje a bezpieczeństwo

    Okres bożonarodzeniowy to czas, gdy w domach pojawia się wiele świec, lampek i ozdób. Choć tworzą świąteczny nastrój, mogą również prowadzić do tragicznych zdarzeń. „Różne dekoracje zdobiące wieńce adwentowe — suszone gałązki, sztuczne ozdoby, wstążki — są łatwopalne, więc mogą się zapalić nawet od najmniejszej iskry” — ostrzega Aurimas Gudžiauskas.

    Aby zminimalizować ryzyko, eksperci zalecają palenie świec poza wieńcami, w oddaleniu od innych materiałów. „Świecę należy palić w odległości co najmniej 20-30 cm od wszelkich materiałów łatwopalnych, na stabilnej podstawie, a nie na półkach, gdzie nad świecą nie ma dużej przestrzeni” — przypomina Gudžiauskas.

    Również girlandy świetlne powinny być dokładnie sprawdzone przed użyciem. Wspomniany wcześniej Mindaugas Balinskas rekomenduje wybór produktów certyfikowanych i zakup u sprawdzonych sprzedawców.

    Przestarzałe systemy inżynieryjne – częsta przyczyna pożarów w blokach wielomieszkaniowych

    Czujniki dymu są już obowiązkowe

    Najskuteczniejszym i zarazem najprostszym środkiem zapobiegającym tragedii jest zainstalowanie czujnika dymu. Mimo że obowiązek jego posiadania dotyczy wszystkich budynków mieszkalnych na Litwie, nie wszędzie został on spełniony.

    Czujniki powinny znajdować się w sypialniach i być montowane na suficie. Ich działanie może uratować życie — informując mieszkańców o zagrożeniu na czas. Aurimas Gudžiauskas przywołuje liczne przypadki, w których szybka reakcja sąsiadów na dźwięk czujnika dymu pozwoliła uniknąć większych strat.

    W ramach programu edukacyjnego „Rizika — ne fizika” specjaliści starają się dotrzeć z wiedzą o zagrożeniach pożarowych do uczniów i rodzin. W ich ocenie, jedynie systematyczne budowanie świadomości ryzyka może przynieść trwałe efekty.

