Rozwiązania techniczne, które stanowią realne zagrożenie

Jak twierdzi Aurelijus Česūnas, starszy specjalista Państwowej Straży Pożarnej przy Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, w starych blokach wielomieszkaniowych często nie działają systemy przeciwpożarowe, a możliwości ewakuacji są ograniczone. Na przykład wyjścia awaryjne przez balkony są często zamknięte lub zastawione, a przedmioty zgromadzone w korytarzach utrudniają zarówno mieszkańcom, jak i służbom ratowniczym dostęp do budynku w razie wypadku.

„W takich domach nadal często znajdują się stare, nieprzystosowane do obecnych potrzeb sieci elektryczne, które nie wytrzymują współczesnych obciążeń elektrycznych. Wszystko to znacznie zwiększa ryzyko zwarcia lub przegrzania przewodów, co często kończy się pożarem. Systemy wentylacyjne również mogą być niebezpieczne, zwłaszcza w przypadku, gdy w blokach wielomieszkaniowych zainstalowano systemy ogrzewania opalane paliwem stałym, a do odprowadzania dymu nielegalnie wykorzystuje się naturalne kanały wentylacyjne budynku. Kanały te nie są zaprojektowane tak, aby wytrzymać działanie wysokich temperatur lub gorących gazów spalinowych, dlatego ich wykorzystanie jako komina zwiększa ryzyko pożaru i rozprzestrzenienia się ognia na wszystkie części budynku” – wyjaśnia ekspert.

Renowacja – możliwość wprowadzenia środków bezpieczeństwa

Kompleksowa renowacja pozwala zasadniczo poprawić stan przeciwpożarowy budynku. Ekspert z Agencji Zarządzania Projektami Środowiskowymi (APVA) w dziale modernizacji bloków wielomieszkaniowych Edvardas Petrauskas zwraca uwagę, że podczas przygotowywania planu inwestycyjnego należy dokładnie ocenić stan techniczny wszystkich systemów i zaplanować niezbędne środki bezpieczeństwa.

„Biorąc pod uwagę tę ocenę, w planie inwestycyjnym należy przewidzieć wszystkie niezbędne środki, które pomogą zapewnić, że po modernizacji budynek będzie spełniał wszystkie obowiązujące wymagania bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Modernizując blok wielomieszkaniowy, można odnowić starą instalację elektryczną, oczyścić i uporządkować kanały wentylacyjne, naprawić lub wymienić dach, zainstalować odgromnik, wymienić niebezpieczne drzwi zewnętrzne i wdrożyć inne środki zwiększające bezpieczeństwo. Większość takich narzędzi jest finansowana przez państwo – mogą być one dotowane lub objęte preferencyjnym kredytem. To doskonała okazja dla mieszkańców do zwiększenia bezpieczeństwa swoich domów bez ponoszenia dużych dodatkowych kosztów” – dzieli się ekspert.

APVA przypomina, że zaproszenie do ubiegania się o pomoc państwa na modernizację bloków wielomieszkaniowych (w celu uzyskania klasy efektywności energetycznej B lub wyższej) jest ważne do 1 października i zachęca do skorzystania z tej możliwości.

Więcej informacji: apva.lrv.lt Wnioski należy składać za pośrednictwem systemu informacyjnego APVA APVIS.

Projekt „Promocja renowacji budynków wielomieszkaniowych” jest finansowany ze środków Funduszu Spójności.

Benita Gaižiūnaitė

Zam. 2870