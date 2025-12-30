Więcej
    Odszedł Roman Rotkiewicz, były tancerz i dyrektor „Wilii”, choreograf

    Zmarł Roman Rotkiewicz, działacz społeczności Polaków na Litwie. Na przełomie tysiącleci był dyrektorem zespołu „Wilia”. Miał 78 lat.

    Roman Rotkiewicz urodził się w 1947 roku w Wilnie. Był jednym z ostatnich wiernych, którzy uczęszczali do kościoła Najświętszego Serca Pana Jezusa, który został za Sowietów wyburzony.

    Przez wiele lat był tancerzem zespołu „Wilia”, a w latach 1994-2001 jej dyrektorem. Jako weteran zespołu tańczył na jubileuszowym koncercie w listopadzie tego roku. Za wieloletnią działalność został uhonorowanym Złotym Krzyżem Zasługi Rzeczpospolitej Polskiej.

    TVP Wilno przywołało słowa, w których siebie śp. Roman Rotkiewicz opisywał, mówiąc, że jest „wiernym Polakiem”. Brał udział w spotkaniach absolwentów Gimnazjum im. Joachima Lelewela, czyli dawnej słynnej „Piątki”. Występował w obronie cmentarza na Rossie.

    Wspierał inicjatywy kulturalne przekazując eksponaty, brał także udział w tworzeniu w Landwarowie zespołu „Prząśniczka”, w którym był kierownikiem grupy tanecznej, brał udział w ponownym odkrywaniu miejsc pochówku wybitnych Polaków na Wileńszczyźnie, aby miejsca te udokumentować i ocalić od zapomnienia.

    Śp. Roman Rotkiewicz spoczął na cmentarzu Piotra i Pawła (Saulės) na Antokolu.

