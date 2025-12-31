Sylwester z widokiem na nocne miasto

Nowy Rok można powitać na wysokości 170 m na Wieży Telewizyjnej. Pełna blasku i kolorów impreza sylwestrowa odbędzie się na 67. piętrze w bistro-barze Toliai w godzinach 22.00-02.00. W trakcie zabawy goście będą mogli podziwiać panoramiczne widoki nocnego Wilna a także delektować się napojami i świątecznymi daniami. Rezerwacja stolika nie jest przewidziana, ponieważ impreza odbędzie się w stylu dyskoteki w klimacie szalonych lat 90-tych ub. wieku. Cena biletu na zabawę sylwestrową przy akompaniamencie muzyki disco wynosi 120 euro. W cenę biletu wchodzi wjazd windą do bistro-baru Toliai oraz dwa napoje. Jedzenie (za dodatkową opłatą) można będzie zamówić w barze, kuchnia będzie czynna do godz. 23.00. Dress code – Back to the 90s.

Bal w legendarnej restauracji

Sylwestrowy bal tradycyjnie organizuje restauracja Neringa. Ten lokal słynie z wykwintnych dań świątecznych. W sylwestrowym menu znajdzie się m.in. carpaccio z ośmiornicy, marynowany koper włoski z kremem mandarynkowym lub kawiorem cytrynowym, confit z kaczki z jęczmiennymi perełkami w sosie buraczanym, dorsz atlantycki w sosie z brązowego masła, puree z selera, fasolka edamame. Goście imprezy będą mogli delektować się także deserem – karmelizowanym kremem serowym z orzechami laskowymi lub merengą.

Cena biletu od osoby wynosi 165 euro w dużej sali i 135 euro w małej. W cenę wchodzą dania ze świątecznego menu, kieliszek szampana na przywitanie gościa, muzyka na żywo. Sylwestrowa impreza w tej legendarnej, wileńskiej restauracji potrwa od godz. 21.00 do 00. 30.

Pan Tadeusz bez imprezy sylwestrowej

Mieszcząca się w Domu Kultury Polskiej w Wilnie restauracja Pan Tadeusz kiedyś słynęła z szykownych balów noworocznych. Już kolejny rok z rzędu nie będzie tu imprezy sylwestrowej.

– Żeby zorganizować huczną zabawę, taką jakie mieliśmy w poprzednich latach, potrzebne jest ogromne zaangażowanie. Chcielibyśmy zorganizować wyjątkową zabawę dla gości, ale na razie tego nie planujemy. Mieliśmy bardzo pracowitą końcówkę roku i chcemy nieco wypocząć – mówi „Kurierowi Wileńskiemu” Krystyna Zimińska, wicedyrektorka DKP.

Organizowane kiedyś w restauracji Pan Tadeusz bale noworoczne zawsze cieszyły się wielką popularnością. Rezerwacji należało dokonywać zawczasu, przy suto zastawionych i pięknie udekorowanych stołach zasiadało do 300 osób.

– Zawsze też był program muzyczny. Raz zdarzyło się, że zabawa sylwestrowa w DKP za pośrednictwem Telewizji Polonia była transmitowana na cały świat – opowiada Krystyna Zimińska.

Powitanie Nowego Roku w sercu miasta

Tradycyjnie już Nowy Rok można będzie powitać w samym sercu Wilna, na placu Katedralnym. W świąteczny wieczór po raz siódmy dzwonnica katedralna zamieni się w kolorową instalację. Stanowi ona spokojną alternatywę dla hucznych fajerwerków. Instalację można będzie oglądać od 31 grudnia od godz. 22.00 do godz. 1.00 w nocy 1 stycznia. Odpalanie petard i fajerwerków na placu Katedralnym w noc sylwestrową jest zabronione.