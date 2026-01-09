Podczas zajęć edukacyjnych dzieci miały świetną okazję tworzyć prace plastyczne o tematyce bożonarodzeniowej i noworocznej.

Wspólne starania i inspiracja

Spotkanie odbyło się w wyjątkowo ciepłej i przyjaznej atmosferze, sprzyjającej twórczej pracy oraz wspólnemu spędzaniu czasu.

Dzieci wraz z rodzicami chętnie dzieliły się pomysłami na rysunki, inspirowały się nawzajem oraz rozmawiały o swoich świątecznych skojarzeniach. Wspólna praca sprzyjała integracji oraz budowaniu relacji między uczestnikami zajęć.

Zajęcia sprawiły dzieciom wiele radości — na ich twarzach gościły szczere uśmiechy | Fot. Centrum Kultury w Rudominie, opr. red.

Radość zajęć i wyjątkowa śnieżna atmosfera

Za oknem padał śnieg, co dodatkowo podkreślało magiczny, świąteczny nastrój. Zimowa sceneria i radosna atmosfera sprawiły, że spotkanie było nie tylko okazją do rozwijania zdolności plastycznych, ale także do przeżywania wyjątkowych chwil w gronie innych rodzin.

Zajęcia sprawiły dzieciom wiele radości — na ich twarzach gościły szczere uśmiechy. Wykonane przez młodych artystów rysunki stały się pięknym wyrazem dziecięcej wyobraźni oraz szczerej, świątecznej radości. Uczestnicy zajęć wspólnie stworzyli kolorowy, świąteczny świat, pełen fantazji, radości i twórczej zabawy.

Zajęcia zorganizowało Centrum Kultury w Rudominie.

Inf. i fot. Centrum Kultury w Rudominie, opr. red.