Więcej
    Strona głównaKultura

    „Pokoloruj Święta”! Kreatywne i świąteczne warsztaty dla dzieci w Rudominie

    W przededniu wigilii Nowego Roku, 30 grudnia, Centrum Kultury w Rudominie zaprosiło dzieci na kreatywne i świąteczne warsztaty „Pokoloruj Święta!”.

    Autor: KW
    Centrum Kultury w Rudominie.
    Spotkanie odbyło się w wyjątkowo ciepłej i przyjaznej atmosferze, sprzyjającej twórczej pracy oraz wspólnemu spędzaniu czasu | Fot. Centrum Kultury w Rudominie, opr. red.

    Czytaj również...

    Podczas zajęć edukacyjnych dzieci miały świetną okazję tworzyć prace plastyczne o tematyce bożonarodzeniowej i noworocznej.

    Czytaj więcej: Święto Bożego Narodzenia w Rudominie

    Wspólne starania i inspiracja

    Spotkanie odbyło się w wyjątkowo ciepłej i przyjaznej atmosferze, sprzyjającej twórczej pracy oraz wspólnemu spędzaniu czasu.

    Dzieci wraz z rodzicami chętnie dzieliły się pomysłami na rysunki, inspirowały się nawzajem oraz rozmawiały o swoich świątecznych skojarzeniach. Wspólna praca sprzyjała integracji oraz budowaniu relacji między uczestnikami zajęć.

    kult-Warsztaty-2026-01-08-2-PORTAL
    Zajęcia sprawiły dzieciom wiele radości — na ich twarzach gościły szczere uśmiechy | Fot. Centrum Kultury w Rudominie, opr. red.

    Radość zajęć i wyjątkowa śnieżna atmosfera

    Za oknem padał śnieg, co dodatkowo podkreślało magiczny, świąteczny nastrój. Zimowa sceneria i radosna atmosfera sprawiły, że spotkanie było nie tylko okazją do rozwijania zdolności plastycznych, ale także do przeżywania wyjątkowych chwil w gronie innych rodzin.

    Zajęcia sprawiły dzieciom wiele radości — na ich twarzach gościły szczere uśmiechy. Wykonane przez młodych artystów rysunki stały się pięknym wyrazem dziecięcej wyobraźni oraz szczerej, świątecznej radości. Uczestnicy zajęć wspólnie stworzyli kolorowy, świąteczny świat, pełen fantazji, radości i twórczej zabawy.

    Zajęcia zorganizowało Centrum Kultury w Rudominie.

    Inf. i fot. Centrum Kultury w Rudominie, opr. red.

    Afisze

    Więcej od autora

    Newsy

    Dzień Otwartych Drzwi w wileńskim Gimnazjum im. Władysława Syrokomli

    Rekrutacja na rok szkolny 2026/2027 odbywa się w dniach od 1 lutego do 8 marca poprzez scentralizowany system rejestracji miasta Wilna: https://svietimas.vilnius.ltRozwój wszechstronnyGimnazjum realizuje programy edukacji przedszkolnej, szkoły początkowej,...
    Wiadomości

    W Wilnie odbył się charytatywny koncert „Piękne jest miłosierdzie twoje”

    4 stycznia w Kościele św. Teresy w Wilnie odbył się wyjątkowy koncert charytatywny, którego celem było wsparcie Hospicjum im. bł. ks. Michała Sopoćki. Wydarzenie zorganizował Zespół Pieśni i Tańca „Wilenka”, który od lat angażuje się w inicjatywy mające na celu pomoc potrzebującym.
    Kultura

    „Wilnianin” będzie duży, a „mickiewiczowski” już nie. Obowiązują nowe zasady ortografii — Wielka Jedenastka

    Rada Języka Polskiego uchwaliła zmiany zasad ortografii. Reforma zaczęła obowiązywać od 1 stycznia 2026 r.

    RedKomy

    Prawa do materiałów autorskich zastrzeżone. Kurier Wileński © Część reklam dobiera zewnętrzny algorytm. Redakcja zastrzega prawo do redagowania, skracania i adiustacji materiałów nadesłanych.