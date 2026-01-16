Więcej lotów Warszawa-Wilno

Polskie Linie Lotnicze LOT poinformowały o zwiększeniu częstotliwości połączeń między Warszawą a Wilnem z 33 do 38 rejsów tygodniowo. Zmiana wejdzie w życie od początku sezonu letniego 2026 r. Decyzja ta ma związek z rosnącym zainteresowaniem pasażerów tym połączeniem, które w ostatnich miesiącach należało do najczęściej wybieranych tras europejskich w siatce LOT-u.

„W związku z wysokim zainteresowaniem pasażerów, zwiększenie liczby rejsów na tej trasie stanowi naturalny krok w dalszym dostosowywaniu oferty przewoźnika do aktualnych trendów rynkowych” — podkreślił LOT.

Czytaj więcej: MSZ Litwy: „Polskie siły jak i linie LOT pomogły w ewakuacji, współpraca w dzień i w nocy”

Koniec połączenia z London City

Równolegle LOT ogłosił, że po zakończeniu sezonu zimowego 2025/2026 zakończy rejsy między Wilnem a portem lotniczym London City. Ostatni lot na tej trasie zaplanowano na 27 marca 2026 r.

„Po przeprowadzeniu szczegółowej analizy przepływów pasażerskich, wspólnie z partnerem LOT Polish Airlines zdecydowaliśmy się zwiększyć częstotliwość lotów na trasie Wilno-Warszawa i zaprzestać lotów do London City (LCY) ze względu na malejący popyt na podróże w tym kierunku” — powiedziała Gintarė Norvilaitė-Tautevičė, dyrektor handlowa lotniska w Litwie (LTOU).

Z Wilna do London City obecnie odbywa się pięć lotów tygodniowo. Po 27 marca 2026 r. pasażerowie, którzy zakupili bilety na tę trasę, zostaną bezpośrednio poinformowani przez przedstawicieli przewoźnika.

Londyn pozostaje dostępny

Chociaż bezpośrednie połączenie z London City zostanie zawieszone, pasażerowie z Wilna będą mogli nadal podróżować do Londynu z przesiadką na Lotnisku Chopina. LOT oferuje trzy połączenia dziennie z Warszawy do portu lotniczego Heathrow.

„Zapraszamy pasażerów z Wilna do skorzystania z naszych lotów do lotniska Londyn Heathrow przez Warszawę, które odbywają się trzy razy dziennie, a także z prawie 100 innych kierunków dostępnych z lotniska Chopina w Warszawie” — poinformował Wojciech Worona, zastępca dyrektora ds. rozwoju siatki LOT Polish Airlines

Połączenie Wilno-London City funkcjonowało od maja 2019 r. Projekt był współfinansowany na podstawie umowy o podziale ryzyka, zawartej między LOT-em a litewskimi lotniskami. Do marca 2026 r. obowiązuje umowa zawarta w 2023 r., jednak po wystąpieniu Wielkiej Brytanii z UE niemożliwe było dalsze przedłużenie wsparcia finansowego w ramach unijnych regulacji.

Alternatywy dla pasażerów

Mimo zakończenia połączenia z London City, dostępność rejsów z Litwy do Wielkiej Brytanii pozostaje wysoka. W 2025 r. z litewskich lotnisk — Wilna, Kowna i Połągi — do Londynu podróżowało 847 tys. pasażerów. Połączenia do lotnisk Stansted i Luton pozostają codzienne, a z Połągi będzie można nadal korzystać z rejsów do Stansted.

Loty do London City stanowiły 4,4 proc. całego ruchu między Litwą a Londynem i ok. 0,5 proc. ogólnego ruchu pasażerskiego obsługiwanego przez Lietuvos oro uostai (LTOU).

W 2026 r. z Wilna uruchomione zostaną nowe połączenia do Gdańska, Podgoricy i Kiszyniowa. Planowane jest także zwiększenie częstotliwości lotów do Paryża, Berlina, Monachium, Pragi i Nicei. Dodatkowo siatkę połączeń wzmacniają nowi przewoźnicy — Flydubai i Israir — oferując loty do Dubaju i Tel Awiwu.