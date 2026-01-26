30-lecie Instytutu Polskiego w Wilnie zainauguruje koncert

Wstęp biletowany

Kultura jako narzędzie komunikacji pomaga społeczeństwom lepiej się poznawać i zrozumieć siebie nawzajem. Instytut Polski w Wilnie od trzech dekad odgrywa rolę szczególnego emisariusza Polski, działającego na rzecz budowania pozytywnych relacji dwustronnych, wspierania wymiany kulturalnej oraz kształtowania renomy Polski na Litwie.

Zdjęcie R. Blechacza – Copyright: © Marco Borggreve

Tego wieczoru w Litewskiej Filharmonii Narodowej wystąpi wybitny polski pianista Rafał Blechacz z Litewską Orkiestrą Kameralną, którą dyrygować będzie Modestas Pitrėnas. Kunszt pianisty i wyjątkowa interpretacja dzieł wielkich kompozytorów od lat zachwycają melomanów na całym świecie. Zwycięzca XV Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina w 2005 roku potrafi mistrzowsko wydobyć pełną gamę ekspresji fortepianu. Warto wspomnieć, że w 2027 roku przypadają obchody 100-lecia tego konkursu, który niemal od wieku kształtuje historię światowej pianistyki i jest marką Polski na wszystkich kontynentach!

Podczas koncertu w Wilnie pianista wykona I Koncert e-moll op. 11 na fortepian i orkiestrę Fryderyka Chopina. Skomponowany w 1830 roku utwór charakteryzuje się dojrzałością i głębią uczuć.

Informacje o wydarzeniu: https://tiny.pl/2-3t8x5dn.

Zapraszamy do wspólnego świętowania 30-tych urodzin Instytutu przez cały rok!

Instytut Polski w Wilnie