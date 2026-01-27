Więcej
    Wilno oferuje darmowe kursy litewskiego dla imigrantów. Partnerem Uniwersytet Witolda Wielkiego

    Wilno stawia na język jako klucz do integracji — ruszają bezpłatne kursy litewskiego dla cudzoziemców. Program ma objąć tysiące uczestników i potrwa kilka lat. Mer i wicemer odsłaniają także inne plany.

    Autor: Jolanta Balkiewicz
    Uczestnicy bezpłatnych kursów języka litewskiego w Wilnie uczą się komunikacji potrzebnej do codziennego życia i pracy | Fot. Vilnius.lt

    75 godzin nauki dla 1,5 tys. uczestników

    W odpowiedzi na rosnącą liczbę imigrantów Wilno rozpoczyna realizację programu, w ramach którego 1,5 tys. cudzoziemców będzie mogło skorzystać z bezpłatnych, 75-godzinnych kursów języka litewskiego. Szkolenia będą prowadzone we współpracy z Uniwersytetem Witolda Wielkiego, który zagwarantuje uczestnikom nie tylko program nauczania, ale także akademickie zaświadczenia z punktami ECTS.

    W kursach mogą wziąć udział obywatele państw spoza Unii Europejskiej oraz osoby bez obywatelstwa, które posiadają pozwolenie na pobyt na Litwie i są zameldowane w Wilnie. Rejestracja na szkolenia odbywa się online i pozostanie aktywna do końca trwania projektu, czyli do końca 2028 roku.

    Język kluczem do integracji

    Władze miasta podkreślają, że nauka języka litewskiego to nie tylko narzędzie komunikacji, ale przede wszystkim warunek skutecznej integracji społecznej i zawodowej.

    „Wilno zawsze było otwartym i wielokulturowym miastem, w którym swoje miejsce znajdują wszyscy, którzy chcą przyczynić się do poprawy dobrobytu miasta. Jednak w ostatnich latach napływ imigrantów do Wilna i na Litwie wzrósł dwukrotnie. Ucząc się na przykładach miast Europy Zachodniej, doskonale rozumiemy, że nie możemy pozostawić nauki języka samemu sobie, ponieważ nieznajomość języka spowoduje powstanie równoległych społeczności w naszym mieście” – powiedział mer Wilna Valdas Benkunskas.

    Z inicjatywy mera już w ubiegłym roku skierowano zaproszenie do samorządowych spółek i instytucji o wdrożenie kursów litewskiego dla swoich zagranicznych pracowników. Samorząd zapowiada też dalsze działania – w tym rozwój klubów języka litewskiego, które będą promować praktyczne umiejętności językowe w codziennym życiu.

    Ustawowe zmiany w tle

    Valdas Benkunskas zaznacza również, że nauka języka powinna mieć oparcie w przepisach prawa.

    „Zaczęliśmy od siebie. (…) Szukamy dodatkowych sposobów, aby pomóc w nauce języka litewskiego również innym obcokrajowcom, dlatego zaczynamy od uniwersytetu, jako doświadczonego partnera, i organizowanych przez niego kursów języka litewskiego” – dodał.

    Jednocześnie apeluje do Sejmu o jak najszybsze wprowadzenie zmian legislacyjnych, które powiązałyby możliwość przedłużenia tymczasowego pozwolenia na pobyt po pięciu latach z podstawową znajomością języka litewskiego. Taki zapis, zdaniem mera, zwiększyłby odpowiedzialność cudzoziemców za własną integrację.

    Integracja cudzoziemców jest procesem dwustronnym, wymagającym wysiłku od wszystkich

    Nauczanie elastyczne i zindywidualizowane

    Wicemer Wilna Simona Bieliūnė zwraca uwagę na potrzebę dopasowania form nauki do zróżnicowanych potrzeb imigrantów, którzy znajdują się na różnych etapach osiedlania się w mieście.

    „Osoby przybywające do Wilna znajdują się na bardzo różnych etapach integracji na Litwie – jedni dopiero zaczynają tu mieszkać, inni już pracują, wychowują dzieci, planują długoterminową przyszłość. Rozumiemy, że jedna uniwersalna forma nauczania języka litewskiego nie może zaspokoić ich różnych potrzeb, dlatego ważne jest, aby oferować różne poziomy i formaty nauki – od kursów podstawowych, przeznaczonych do codziennej komunikacji, po bardziej zaawansowane” – powiedziała Simona Bieliūnė, wicemer Wilna.

    Tym samym, oprócz klasycznych kursów, planowane jest uruchomienie co najmniej 100 klubów językowych w całym okresie trwania projektu. Ich celem będzie stworzenie warunków do praktycznej nauki poprzez codzienne używanie języka w środowisku społecznym i zawodowym.

    Projekt z unijnym wsparciem

    Inicjatywa „Zwiększenie dostępności usług dla mieszkańców pochodzenia zagranicznego w mieście Wilno” jest współfinansowana ze środków Funduszu Azylu, Migracji i Integracji Unii Europejskiej oraz budżetu państwa. Całkowity budżet projektu to 3,43 mln euro, z czego niemal 17 proc. przeznaczono na działania związane z nauką języka litewskiego.

    Program potrwa do końca 2028 roku, a jego efekty mają wpłynąć na długofalową jakość życia cudzoziemców mieszkających w Wilnie oraz wzmocnić spójność społeczną miasta.

