Z radością informujemy, że pierwsze prace już napłynęły a wielu z Was nadal intensywnie pracuje nad tematami konkursowymi.

Prace można nadsyłać do 10 marca 2026 r.

Gratulujemy wszystkim zaangażowania i determinacji! Jeśli jeszcze się wahacie, serdecznie zachęcamy do udziału. Przypominamy, że termin nadsyłania prac upływa 10 marca 2026 r.

Na laureatów, oprócz wyjątkowej Gali w Muzeum Historii Polski na warszawskiej Cytadeli w dniu 28 lipca o godz. 14:00, czeka także kilkudniowa wycieczka krajoznawczo-edukacyjna po Pomorzu Gdańskim!

W załączniku zamieszczonym na stronie www.bycpolakiem.pl można znaleźć tematy tegorocznej edycji oraz inne istotne materiały konkursowe.

Wierzymy, że także w tym roku otrzymamy wiele wartościowych, inspirujących i poruszających prac, a udział w konkursie będzie dla uczestników ważnym i rozwijającym polskość doświadczeniem.

Głębsze uświadamianie tożsamości narodowej

Konkurs „Być Polakiem” jest realizowany dla głębszego uświadamiania i umacniania tożsamości narodowej oraz rozwoju postaw patriotycznych i społecznych dzieci i młodzieży, mieszkającej poza granicami Polski.

Celami Konkursu są:

1. Przygotowanie do pełnienia roli „Ambasadora polskości” w kraju zamieszkania.

2. Uświadamianie i umacnianie tożsamości narodowej.

3. Kształtowanie postaw patriotycznych.

4. Poznawanie historii Polski splecionej z historią swojej rodziny.

5. Doskonalenie sprawności języka polskiego.

6. Ukazanie bogactwa dwukulturowości i dwujęzyczności.

Kalendarium XVII edycji konkursu

10.03.2026 r. — Ostateczny termin nadsyłania prac.

10.04 – 12.04.2026 r. — Spotkanie Jury, ustalenie wyników Konkursu (Warszawa).

22.07.2026 r. — Przyjazdy Laureatów i Wyróżnionych do Warszawy.

(*Jeśli Konkurs otrzyma dotację Senatu na wycieczkę edukacyjno-krajoznawczą, informacja prawdopodobnie w lutym 2026 r.).

23.07 – 27.07.2026 r. — Wycieczka edukacyjno-krajoznawcza po Pomorzu Gdańskim (j/w).

28.07.2026 r., godz. 14:00-17:00 — Gala XVII edycji Konkursu, Audytorium Muzeum Historii Polski, Cytadela Warszawska.

02.10 – 04.10.2026 r. — Inauguracja XVIII edycji Konkursu, miejsce w uzgadnianiu.

Organizatorem Konkursu jest Fundacja „Świat na Tak” w Warszawie 00-580, Al. Szucha 27.

www.swiatnatak.pl, strona konkursu: www.bycpolakiem.pl

Marek Machała,

Koordynator Konkursu „Być Polakiem”