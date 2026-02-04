Więcej
    Zaproszenie do udziału w XVII edycji Międzynarodowego Konkursu „Być Polakiem”

    Szanowni Państwo, Drodzy Nauczyciele, Uczniowie i Rodzice. Serdecznie zapraszamy do udziału w XVII edycji Międzynarodowego Konkursu „Być Polakiem”, skierowanego do młodych Polaków, uczących się języka polskiego poza granicami kraju.

    Autor: Materiał nadesłany przez Czytelnika
    Afisz: „XVII edycji Międzynarodowego Konkursu »Być Polakiem«”.

    Z radością informujemy, że pierwsze prace już napłynęły a wielu z Was nadal intensywnie pracuje nad tematami konkursowymi.

    Prace można nadsyłać do 10 marca 2026 r.

    Gratulujemy wszystkim zaangażowania i determinacji! Jeśli jeszcze się wahacie, serdecznie zachęcamy do udziału. Przypominamy, że termin nadsyłania prac upływa 10 marca 2026 r.

    Na laureatów, oprócz wyjątkowej Gali w Muzeum Historii Polski na warszawskiej Cytadeli w dniu 28 lipca o godz. 14:00, czeka także kilkudniowa wycieczka krajoznawczo-edukacyjna po Pomorzu Gdańskim!

    W załączniku zamieszczonym na stronie www.bycpolakiem.pl można znaleźć tematy tegorocznej edycji oraz inne istotne materiały konkursowe.

    Wierzymy, że także w tym roku otrzymamy wiele wartościowych, inspirujących i poruszających prac, a udział w konkursie będzie dla uczestników ważnym i rozwijającym polskość doświadczeniem.

    XV edycja konkursu „Być Polakiem”

    Głębsze uświadamianie tożsamości narodowej

    Konkurs „Być Polakiem” jest realizowany dla głębszego uświadamiania i umacniania tożsamości narodowej oraz rozwoju postaw patriotycznych i społecznych dzieci i młodzieży, mieszkającej poza granicami Polski.

    Celami Konkursu są:

    1. Przygotowanie do pełnienia roli „Ambasadora polskości” w kraju zamieszkania.
    2. Uświadamianie i umacnianie tożsamości narodowej.
    3. Kształtowanie postaw patriotycznych.
    4. Poznawanie historii Polski splecionej z historią swojej rodziny.
    5. Doskonalenie sprawności języka polskiego.
    6. Ukazanie bogactwa dwukulturowości i dwujęzyczności.

    XVI edycja konkursu „Być Polakiem”. Gala odbędzie się na Zamku Królewskim w Warszawie

    Kalendarium XVII edycji konkursu

    10.03.2026 r. — Ostateczny termin nadsyłania prac.
    10.04 – 12.04.2026 r. — Spotkanie Jury, ustalenie wyników Konkursu (Warszawa).
    22.07.2026 r. — Przyjazdy Laureatów i Wyróżnionych do Warszawy.
    (*Jeśli Konkurs otrzyma dotację Senatu na wycieczkę edukacyjno-krajoznawczą, informacja prawdopodobnie w lutym 2026 r.).
    23.07 – 27.07.2026 r. — Wycieczka edukacyjno-krajoznawcza po Pomorzu Gdańskim (j/w).
    28.07.2026 r., godz. 14:00-17:00 — Gala XVII edycji Konkursu, Audytorium Muzeum Historii Polski, Cytadela Warszawska.
    02.10 – 04.10.2026 r. — Inauguracja XVIII edycji Konkursu, miejsce w uzgadnianiu.

    Organizatorem Konkursu jest Fundacja „Świat na Tak” w Warszawie 00-580, Al. Szucha 27.

    www.swiatnatak.pl, strona konkursu: www.bycpolakiem.pl

    Marek Machała,
    Koordynator Konkursu „Być Polakiem”

    Afisze

