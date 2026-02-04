Z radością informujemy, że pierwsze prace już napłynęły a wielu z Was nadal intensywnie pracuje nad tematami konkursowymi.
Prace można nadsyłać do 10 marca 2026 r.
Gratulujemy wszystkim zaangażowania i determinacji! Jeśli jeszcze się wahacie, serdecznie zachęcamy do udziału. Przypominamy, że termin nadsyłania prac upływa 10 marca 2026 r.
Na laureatów, oprócz wyjątkowej Gali w Muzeum Historii Polski na warszawskiej Cytadeli w dniu 28 lipca o godz. 14:00, czeka także kilkudniowa wycieczka krajoznawczo-edukacyjna po Pomorzu Gdańskim!
W załączniku zamieszczonym na stronie www.bycpolakiem.pl można znaleźć tematy tegorocznej edycji oraz inne istotne materiały konkursowe.
Wierzymy, że także w tym roku otrzymamy wiele wartościowych, inspirujących i poruszających prac, a udział w konkursie będzie dla uczestników ważnym i rozwijającym polskość doświadczeniem.
Głębsze uświadamianie tożsamości narodowej
Konkurs „Być Polakiem” jest realizowany dla głębszego uświadamiania i umacniania tożsamości narodowej oraz rozwoju postaw patriotycznych i społecznych dzieci i młodzieży, mieszkającej poza granicami Polski.
Celami Konkursu są:
1. Przygotowanie do pełnienia roli „Ambasadora polskości” w kraju zamieszkania.
2. Uświadamianie i umacnianie tożsamości narodowej.
3. Kształtowanie postaw patriotycznych.
4. Poznawanie historii Polski splecionej z historią swojej rodziny.
5. Doskonalenie sprawności języka polskiego.
6. Ukazanie bogactwa dwukulturowości i dwujęzyczności.
Kalendarium XVII edycji konkursu
10.03.2026 r. — Ostateczny termin nadsyłania prac.
10.04 – 12.04.2026 r. — Spotkanie Jury, ustalenie wyników Konkursu (Warszawa).
22.07.2026 r. — Przyjazdy Laureatów i Wyróżnionych do Warszawy.
(*Jeśli Konkurs otrzyma dotację Senatu na wycieczkę edukacyjno-krajoznawczą, informacja prawdopodobnie w lutym 2026 r.).
23.07 – 27.07.2026 r. — Wycieczka edukacyjno-krajoznawcza po Pomorzu Gdańskim (j/w).
28.07.2026 r., godz. 14:00-17:00 — Gala XVII edycji Konkursu, Audytorium Muzeum Historii Polski, Cytadela Warszawska.
02.10 – 04.10.2026 r. — Inauguracja XVIII edycji Konkursu, miejsce w uzgadnianiu.
Organizatorem Konkursu jest Fundacja „Świat na Tak” w Warszawie 00-580, Al. Szucha 27.
www.swiatnatak.pl, strona konkursu: www.bycpolakiem.pl
Marek Machała,
Koordynator Konkursu „Być Polakiem”