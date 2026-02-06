Choć jego sercem pozostaje Brazylia — zwłaszcza Rio de Janeiro, São Paulo czy Salvador — duch karnawału od lat obecny jest również w Europie, w tym w Warszawie, gdzie brazylijska społeczność oraz miłośnicy Ameryki Południowej przenoszą fragment tej niezwykłej tradycji nad Wisłę. Tegoroczny karnawał trwa od 6 stycznia do 17 lutego.

Karnawał w Warszawie. Przemarsz ul. Nowego Światu | Fot. Leszek Wątróbski

Korzenie karnawału sięgają czasów kolonialnych

W Brazylii karnawał to znacznie więcej niż tylko kilkudniowa fiesta. Jego korzenie sięgają czasów kolonialnych i łączą wpływy portugalskie, afrykańskie oraz indiańskie. Przez wieki wykształcił się jako święto ludowe, oddające radość życia, ale też będące formą ekspresji społecznej i artystycznej. Najbardziej znanym symbolem są parady szkół samby na sambodromach — monumentalnych arenach, gdzie tysiące tancerzy i muzyków rywalizuje w wielogodzinnych pokazach dopracowanych w najmniejszym detalu. Każda szkoła samby opowiada własną historię: o dziejach Brazylii, mitologii, problemach społecznych czy lokalnych bohaterach.

Spontaniczne „blocos”

Rio de Janeiro w czasie karnawału staje się miastem nieustannego ruchu. Ulice wypełniają się „blocos” — spontanicznymi pochodami tanecznymi, w których uczestniczą setki tysięcy ludzi. Karnawał nie zna tam podziałów: bawią się razem mieszkańcy faweli i zamożnych dzielnic, turyści z całego świata i lokalne rodziny. Muzyka samby, batucady i axé wyznacza rytm dni i nocy, a taniec staje się formą zbiorowej radości i odreagowania codziennych trosk. Jednocześnie brazylijski karnawał jest poważnym przedsięwzięciem organizacyjnym i ekonomicznym. Przygotowania trwają miesiącami, angażując projektantów kostiumów, choreografów, muzyków i rzemieślników. Dla wielu społeczności udział w karnawale to kwestia prestiżu, tożsamości i dumy lokalnej. To także ważny element promocji kultury Brazylii na świecie.

Karnawał brazylijski to eksplozja rytmu, koloru i emocji, w której muzyka, taniec i wspólne świętowanie stają się językiem ponad granicami | Fot. Leszek Wątróbski

Karnawał nad Wisłą

Ten sam duch radości i otwartości coraz częściej obecny jest również w Warszawie. Brazylijski karnawał nad Wisłą nie ma skali Rio, ale zachowuje jego najważniejsze cechy: energię, taniec i wspólnotowy charakter. Organizowane w stolicy parady, koncerty i warsztaty samby przyciągają zarówno Brazylijczyków mieszkających w Polsce, jak i Polaków zafascynowanych kulturą Ameryki Południowej. Ulice, place i kluby taneczne na kilka dni zamieniają się w przestrzeń żywego dialogu kultur. Warszawski karnawał brazylijski to przede wszystkim muzyka na żywo — zespoły perkusyjne grające sambę batucada, pokazy taneczne oraz wspólne tańce z publicznością. Ważnym elementem są również warsztaty, podczas których uczestnicy mogą poznać podstawy samby, historię karnawału i jego symbolikę. Dzięki temu wydarzenie nie ogranicza się do widowiska, lecz staje się formą edukacji kulturowej. W stolicy szczególną rolę odgrywa środowisko brazylijskie, które dba o autentyczność przekazu. Stroje, choreografie i repertuar muzyczny nawiązują bezpośrednio do tradycji Rio czy Salvadoru, ale jednocześnie zyskują lokalny kontekst. Karnawał w Warszawie pokazuje, że kultura nie jest zamknięta w granicach państw, lecz żyje tam, gdzie znajdują się ludzie gotowi ją pielęgnować.

W stolicy Polski szczególną rolę odgrywa środowisko brazylijskie, które dba o autentyczność przekazu | Fot. Leszek Wątróbski

Uniwersalny przekaz święta

Porównanie karnawału w Brazylii i w Warszawie ukazuje, jak uniwersalny jest jego przekaz. W Rio to potężne, masowe święto o globalnym zasięgu, w Warszawie — wydarzenie kameralniejsze, ale równie intensywne emocjonalnie. W obu przypadkach chodzi o to samo: o radość wspólnego bycia, o taniec jako język wolności i o muzykę, która łączy ludzi niezależnie od pochodzenia. Brazylijski karnawał, zarówno ten na sambodromach, jak i ten organizowany w polskiej stolicy, jest dowodem na siłę kultury jako mostu między światami. Pokazuje, że nawet tysiące kilometrów od Rio de Janeiro można poczuć puls samby i zrozumieć, dlaczego dla Brazylijczyków karnawał jest nie tylko świętem, lecz sposobem przeżywania świata.