Restrukturyzacja ILTE: ma być „poduszką lądowania”

Ministerstwo Finansów, jako udziałowiec ILTE, stawia instytucji zadanie „w ciągu 4 lat zmobilizować i wpompować w gospodarkę Litwy 6 mld euro inwestycji”, jak czytamy w komunikacie ministerstwa.

Zmieniono sposób zarządzania ILTE, ponadto przewidziano, że ILTE będzie działać zgodnie z wymogami nadzorczymi stosowanymi wobec banków. Zaktualizowany model ILTE jest ukierunkowany na bardziej efektywne wykorzystanie kapitału, szybsze podejmowanie decyzji i szerszy zakres środków finansowych dla przedsiębiorstw i projektów strategicznych.

„Według badań przeprowadzonych przez ekspertów, w litewskiej gospodarce brakuje obecnie około 20 mld euro środków finansowych. Utrudnia realizację projektów, powoduje spowolnienie wzrostu gospodarczego i niewykorzystanie możliwości. Rynek finansowy sam nie rozwiąże tego problemu (…). Dlatego Ministerstwo Finansów przekształca ILTE w makroekonomiczny filar wspierający konkurencyjność Litwy — Narodowy Bank Rozwoju” — mówi minister finansów Kristupas Vaitiekūnas.

Vaitiekūnas twierdzi, że Narodowy Bank Rozwoju będzie wspierał gospodarkę Litwy wtedy, gdy będzie to najbardziej potrzebne, a w okresach niepewności gospodarczej będzie amortyzował wstrząsy i stymulował wzrost.

Akcjonariuszem ILTE jest państwo litewskie, które posiada 100 proc. akcji spółki, a prawa i obowiązki akcjonariusza realizuje Ministerstwo Finansów.