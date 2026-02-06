Więcej
    Restrukturyzacja ILTE: ma być „poduszką lądowania”

    Ministerstwo Finansów przedstawiło we wtorek 3 lutego plan restrukturyzacji krajowego banku rozwoju ILTE, zgodnie z którym ILTE stanie się nowoczesnym i elastycznym narzędziem stymulacji gospodarczej, zdolnym do reagowania na wyzwania gospodarcze w momentach, gdy będzie to najbardziej potrzebne — w okresach spowolnienia, kryzysów lub zmian strukturalnych.

    Autor: Apolinary Klonowski
    ILTE.
    Fot. Dainius Labutis, ELTA

    Ministerstwo Finansów, jako udziałowiec ILTE, stawia instytucji zadanie „w ciągu 4 lat zmobilizować i wpompować w gospodarkę Litwy 6 mld euro inwestycji”, jak czytamy w komunikacie ministerstwa.

    Zmieniono sposób zarządzania ILTE, ponadto przewidziano, że ILTE będzie działać zgodnie z wymogami nadzorczymi stosowanymi wobec banków. Zaktualizowany model ILTE jest ukierunkowany na bardziej efektywne wykorzystanie kapitału, szybsze podejmowanie decyzji i szerszy zakres środków finansowych dla przedsiębiorstw i projektów strategicznych.

    „Według badań przeprowadzonych przez ekspertów, w litewskiej gospodarce brakuje obecnie około 20 mld euro środków finansowych. Utrudnia realizację projektów, powoduje spowolnienie wzrostu gospodarczego i niewykorzystanie możliwości. Rynek finansowy sam nie rozwiąże tego problemu (…). Dlatego Ministerstwo Finansów przekształca ILTE w makroekonomiczny filar wspierający konkurencyjność Litwy — Narodowy Bank Rozwoju” — mówi minister finansów Kristupas Vaitiekūnas.

    Vaitiekūnas twierdzi, że Narodowy Bank Rozwoju będzie wspierał gospodarkę Litwy wtedy, gdy będzie to najbardziej potrzebne, a w okresach niepewności gospodarczej będzie amortyzował wstrząsy i stymulował wzrost.

    Akcjonariuszem ILTE jest państwo litewskie, które posiada 100 proc. akcji spółki, a prawa i obowiązki akcjonariusza realizuje Ministerstwo Finansów.

    Inwestycje zagraniczne zwolniły, ale Litwa zmienia strategię

    ŹródłaOpr. A.K. na podst. inf. MF

