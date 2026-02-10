Litwa zmniejsza finansowanie Departamentu Mniejszości Narodowych

Departament Mniejszości Narodowych w ubiegłym tygodniu poinformował, że z powodu zmniejszonych przydziałów z budżetu państwa tymczasowo wstrzymuje się realizację działania „Prowadzenie działań na rzecz edukacji obywatelskiej, współpracy międzykulturowej oraz upamiętniania pamięci przeznaczonych dla regionu Wschodniej Litwy” oraz finansowanie związanych z nim projektów.

Decyzję podjęto, napisano w specjalnym oświadczeniu, ze względu na fakt, że w budżecie na lata 2026-2028 zmniejszono środki przyznawane departamentowi, a także informacje przekazane przez Ministerstwo Kultury, że dokonano tego w celu zapewnienia konsekwentnej ciągłości sektora kultury przy jednoczesnej realizacji priorytetowych decyzji państwa dotyczących finansowania obrony narodowej.

– To było narzędzie Departamentu Mniejszości Narodowych, w ramach którego była finansowana współpraca między organizacjami do wychowania obywatelskiego we wschodniej Litwie. To było narzędzie, które było wcielane w życie sporo lat. Warto podkreślić, że na ten kierunek nigdy nie przeznaczano duże środki. Tym niemniej w całej palecie naszej działalności mieliśmy narzędzie, które było przeznaczone dla wschodniej Litwy i niestety musieliśmy to wstrzymać – wytłumaczył „Kurierowi Wileńskiemu” Dainius Babilas.

Dodał, że jego instytucja będzie chciała powrócić do tego narzędzia. W tej sprawie będzie prowadzony dialog z rządem i Ministerstwem Kultury.

– Mam nadzieję, że uda się nam zebrać odpowiednie argumenty do przekonania, aby do tego powrócono. Chcemy też, aby na ten kierunek przeznaczano więcej środków finansowych niż to było dotychczas – oświadczył dyrektor.

Wpływ minimalny

W roku 2026 Departament otrzymał o 55 tys. euro mniej niż w roku poprzednim.

– Staramy się robić wszystko, co w naszej mocy, aby mniejsze finansowanie nie wpłynęło na naszą działalność albo aby ten wpływ był minimalny. W tym roku mamy najmniejsze dofinansowanie ze strony państwa wciągu ostatnich pięciu lat. Warto też podkreślić, że te cięcia nie są zbyt drastyczne. Nie jest tak, że praca Departamentu zostanie wstrzymana. Cięcia są na poziomie 4-5 proc. Dlatego musieliśmy gdzieś zmniejszyć finansowanie. Podjęliśmy decyzję o wstrzymaniu dofinansowania na tym kierunku, ponieważ jego najlżej odbudować. Zmniejszenia finansowania na innych kierunkach mogłoby wyrządzić większe szkody – powiedział Babilas.

Z danych Departamentu wynika, że w latach 2023–2025 w ramach projektu „Prowadzenie działań na rzecz edukacji obywatelskiej, współpracy międzykulturowej oraz upamiętniania pamięci przeznaczonych dla regionu Wschodniej Litwy” przyznano środki 126 projektom. Łącznie w ciągu trzech lat przeznaczono prawie 216 tys. euro.

Główne działania projektów realizowano w rejonach solecznickim, święciańskim i trockim, w mieście Wilnie i rejonie wileńskim oraz w samorządzie Wisagini, corocznie obejmując działaniami około 70 szkół oraz ponad 3 tys. dzieci i młodzieży. Według Departamentu, dzięki tym działaniom w ostatnich latach obserwowano rozszerzającą się w skali całego kraju współpracę instytucji i organizacji ze wschodniej Litwy, zwiększał się dialog międzykulturowy oraz wzmacniały się lokalne społeczności.

