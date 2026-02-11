Więcej
    „Forum Wileńskie” spotkało się z Robertem Puchowiczem

     We czwartek, 5 lutego 2026 r., Stowarzyszenie Forum Wileńskie,b organizacja zrzeszająca Polaków na Litwie wywodzących się z różnych środowisk politycznych, spotkało się z wiceprzewodniczącym partii „Świt Niemna”, Robertem Puchowiczem. Ugrupowanie to wchodzi w skład koalicji rządzącej.

    Autor: KW
    | Fot. Apolinary Klonowski

    Oprócz sytuacji politycznej w kraju omówiono również działalność Polsko-Litewskiego Zgromadzenia Parlamentarnego, któremu przewodniczy Robert Puchowicz.

    Przewodniczący Zgromadzenia przybliżył uczestnikom specyfikę pracy parlamentarnej w zakresie współpracy polsko-litewskiej. Poinformował także, że pojawiają się propozycje odnowienia polsko-litewskiego Traktatu o przyjaznych stosunkach i dobrosąsiedzkiej współpracy z 1994 r.

    Jednym z głównych tematów rozmów były kwestie pisowni nazwisk, dwujęzycznych nazw ulic oraz zwrotu ziemi. Omówiono gotowość obecnej koalicji do rozwiązania tych problemów. Poruszono również sprawy młodzieży planującej studia w Polsce, wyzwania stojące przed nią oraz możliwe formy rozwiązań.

    Spotkanie przebiegło w konstruktywnej atmosferze i przyczyniło się do lepszego zrozumienia wspólnych interesów Polaków na Litwie.

    Forum Wileńskie, 5 lutego 2026 r.

