Więcej
    Strona głównaKultura

    Miejsce dla kultury i schron: dzięki Wilnu w Dnieprze otwarto teatr-bunkier

    Dzięki pomocy Wilna w ukraińskim Dnieprze, który jest stale ostrzeliwany przez Rosjan, otwarto teatr dostosowany do czasu wojny. Teatr-bunkier będzie mógł wystawiać przedstawienia, a w czasie bombardowania służyć za schron.

    Autor: Apolinary Klonowski
    Dniepr chwali się zdjęciami, na których możemy zobaczyć tancerzy w litewskich strojach ludowych w teatrze-bunkrze.
    Miasto chwali się zdjęciami, na których możemy zobaczyć tancerzy w litewskich strojach ludowych w teatrze-bunkrze | Fot. vilnius.lt

    Czytaj również...

    „Wojna wystawia na próbę siłę ludzi”

    W Dnieprze pod Narodowym Teatrem Tarasa Szewczenki otwarto nową przestrzeń — teatr-bunkier. W urządzonej podziemnej przestrzeni wydarzenia kulturalne i spotkania będą mogły odbywać się nawet w warunkach wojny, a w razie zagrożenia mieszkańcy będą mieli bezpieczne schronienie.

    Podczas prezentacji na ścianie wyświetlana była grafika z napisem „Kartu kovoje, kartu pergalėje” (pol. „Razem w walce, razem w zwycięstwie”). Na grafice — ukraiński symbol narodowy Tryzub i obok litewska Pogoń. Na zdjęciach, którymi dzieli się samorząd, widzimy w teatrze tańczących artystów w litewskich strojach ludowych.

    Jak dowiadujemy się od Samorządu Miasta Wilna, do stworzenia bezpiecznej przestrzeni kulturalnej przyczynił się stołeczny samorząd, przeznaczając 300 tys. euro podczas międzynarodowej konferencji „W kierunku odbudowy sektora kultury Ukrainy”, która odbyła się w 2024 r.

    „Wojna na Ukrainie codziennie wystawia na próbę nie tylko odporność miast, ale także wewnętrzną siłę ludzi. Dlatego oprócz środków fizycznej obrony równie ważne jest tworzenie przestrzeni, w których chroniona jest wspólnota. Możliwość doświadczenia przynajmniej części zwykłej codzienności w bezpiecznym otoczeniu teatru — spotkań, słuchania muzyki — pomaga nie poddawać się zmęczeniu wojną i zachować nadzieję. Wilno i Dniepr, jako miasta partnerskie, przekształcają tę więź nie tylko w symboliczny gest, ale także w realne wsparcie, które nabiera namacalnego znaczenia w życiu ludzi” — przekazuje w komunikacie mer Wilna Valdas Benkunskas.

    Wszyscy Ukraińcy są doświadczeni bólem [Z GALERIĄ]

    „Litwa jest przykładem”

    Wicepremier Ukrainy ds. kultury i polityki informacyjnej Anastasia Bondar zwróciła uwagę podczas uroczystości otwarcia, że taka przestrzeń jest jedyna w swoim rodzaju.

    „Od początku wojny Litwa była przykładem dla innych państw, jak pomagać Ukrainie. Ten podziemny teatr nie ma odpowiednika we wschodniej części Ukrainy” — powiedziała Bondar.

    Teatr-bunkier ma wszystko, co trzeba

    Podziemny teatr wyposażony jest w odpowiednią instalację elektryczną, wentylację, sanitariaty, zabezpieczenia przeciwpożarowe, scenę oraz dostęp do przestrzeni teatralnych dla osób niepełnosprawnych. Przestrzeń ta jest otwarta dla wszystkich instytucji kulturalnych w Dnieprze.

    „Ten projekt to coś więcej niż renowacja, remont czy dostosowanie pomieszczeń do potrzeb teatru. To umocnienie na drugim, ale nie mniej ważnym froncie tej okrutnej wojny: w walce, która toczy się o umysły, serca, ducha i samo człowieczeństwo ludzi” — powiedział uczestniczący w otwarciu członek Rady Miasta Wilna Vygintas Gasparavičius.

    Jeszcze jesienią 2024 r. Rada Samorządu Miasta Wilna przyjęła rezolucję w sprawie poparcia dla planu zwycięstwa Ukrainy i formuły pokoju. W rezolucji tej zwrócono się o wsparcie do stolic NATO i Unii Europejskiej oraz innych miast partnerskich w tych krajach, podkreślając, że Ukraina walczy nie tylko o swoją wolność, ale także o wolność całej Europy, a wynik wojny w dużym stopniu zależy od wsparcia partnerów zachodnich. W dokumencie rada zobowiązała się również do utrzymania w planie budżetu miasta oddzielnej pozycji dotyczącej wsparcia dla Ukrainy.

    Idy Teatralne: Międzynarodowy Dzień Teatru stał się wspólnym świętem

    Afisze

    ŹródłaOpr. A.K. na podst. vilnius.lt

    Więcej od autora

    Społeczeństwo

    Park przy pałacu Balińskich w Jaszunach będzie odnowiony

    do gazety:
    Społeczeństwo

    Restrukturyzacja ILTE: ma być „poduszką lądowania”

    Ministerstwo Finansów przedstawiło we wtorek 3 lutego plan restrukturyzacji krajowego banku rozwoju ILTE, zgodnie z którym ILTE stanie się nowoczesnym i elastycznym narzędziem stymulacji gospodarczej, zdolnym do reagowania na wyzwania gospodarcze w momentach, gdy będzie to najbardziej potrzebne — w okresach spowolnienia, kryzysów lub zmian strukturalnych.
    Społeczeństwo

    Ćwiczenia systemów HIMARS nad Bałtykiem. Wkrótce „postrach sołdatów Putina” będzie w rękach Litwy

    Żołnierze USA we wtorek 3 lutego strzelali HIMARS-ami z poligonu w Kairiai. Niedawno na poligonie w Podbrodziu litewscy żołnierze uczyli się obsługi tego samego systemu. Systemy te mają trafić do litewskich żołnierzy jeszcze w tym roku.

    RedKomy

    Prawa do materiałów autorskich zastrzeżone. Kurier Wileński © Część reklam dobiera zewnętrzny algorytm. Redakcja zastrzega prawo do redagowania, skracania i adiustacji materiałów nadesłanych.