„Wojna wystawia na próbę siłę ludzi”

W Dnieprze pod Narodowym Teatrem Tarasa Szewczenki otwarto nową przestrzeń — teatr-bunkier. W urządzonej podziemnej przestrzeni wydarzenia kulturalne i spotkania będą mogły odbywać się nawet w warunkach wojny, a w razie zagrożenia mieszkańcy będą mieli bezpieczne schronienie.

Podczas prezentacji na ścianie wyświetlana była grafika z napisem „Kartu kovoje, kartu pergalėje” (pol. „Razem w walce, razem w zwycięstwie”). Na grafice — ukraiński symbol narodowy Tryzub i obok litewska Pogoń. Na zdjęciach, którymi dzieli się samorząd, widzimy w teatrze tańczących artystów w litewskich strojach ludowych.

Jak dowiadujemy się od Samorządu Miasta Wilna, do stworzenia bezpiecznej przestrzeni kulturalnej przyczynił się stołeczny samorząd, przeznaczając 300 tys. euro podczas międzynarodowej konferencji „W kierunku odbudowy sektora kultury Ukrainy”, która odbyła się w 2024 r.

„Wojna na Ukrainie codziennie wystawia na próbę nie tylko odporność miast, ale także wewnętrzną siłę ludzi. Dlatego oprócz środków fizycznej obrony równie ważne jest tworzenie przestrzeni, w których chroniona jest wspólnota. Możliwość doświadczenia przynajmniej części zwykłej codzienności w bezpiecznym otoczeniu teatru — spotkań, słuchania muzyki — pomaga nie poddawać się zmęczeniu wojną i zachować nadzieję. Wilno i Dniepr, jako miasta partnerskie, przekształcają tę więź nie tylko w symboliczny gest, ale także w realne wsparcie, które nabiera namacalnego znaczenia w życiu ludzi” — przekazuje w komunikacie mer Wilna Valdas Benkunskas.

„Litwa jest przykładem”

Wicepremier Ukrainy ds. kultury i polityki informacyjnej Anastasia Bondar zwróciła uwagę podczas uroczystości otwarcia, że taka przestrzeń jest jedyna w swoim rodzaju.

„Od początku wojny Litwa była przykładem dla innych państw, jak pomagać Ukrainie. Ten podziemny teatr nie ma odpowiednika we wschodniej części Ukrainy” — powiedziała Bondar.

Teatr-bunkier ma wszystko, co trzeba

Podziemny teatr wyposażony jest w odpowiednią instalację elektryczną, wentylację, sanitariaty, zabezpieczenia przeciwpożarowe, scenę oraz dostęp do przestrzeni teatralnych dla osób niepełnosprawnych. Przestrzeń ta jest otwarta dla wszystkich instytucji kulturalnych w Dnieprze.

„Ten projekt to coś więcej niż renowacja, remont czy dostosowanie pomieszczeń do potrzeb teatru. To umocnienie na drugim, ale nie mniej ważnym froncie tej okrutnej wojny: w walce, która toczy się o umysły, serca, ducha i samo człowieczeństwo ludzi” — powiedział uczestniczący w otwarciu członek Rady Miasta Wilna Vygintas Gasparavičius.

Jeszcze jesienią 2024 r. Rada Samorządu Miasta Wilna przyjęła rezolucję w sprawie poparcia dla planu zwycięstwa Ukrainy i formuły pokoju. W rezolucji tej zwrócono się o wsparcie do stolic NATO i Unii Europejskiej oraz innych miast partnerskich w tych krajach, podkreślając, że Ukraina walczy nie tylko o swoją wolność, ale także o wolność całej Europy, a wynik wojny w dużym stopniu zależy od wsparcia partnerów zachodnich. W dokumencie rada zobowiązała się również do utrzymania w planie budżetu miasta oddzielnej pozycji dotyczącej wsparcia dla Ukrainy.