„Black Biceps” o krok od Konkursu Eurowizji 2026

– W finale będę oczywiście kibicować „Bicepsom”. Życzę im wygranej. Ucieszę się, jeżeli będą reprezentować Litwę na Eurowizji w Wiedniu – mówi Kurierowi Wileńskiemu Ewelina Saszenko, znana wokalistka, reprezentantka Litwy w 56. Konkursie Eurowizji w 2011 r. w Düsseldorfie.

Pierwsze miejsce w ostatnim półfinale

W sobotę, 7 lutego w trzecim półfinale wystąpiło ośmiu uczestników. „Bicepsi” z piosenką „Let Me Cook” na scenę wyszli jako ostatni. Jak twierdzą, nazwa piosenki zaczerpnięta została ze współczesnego zwrotu slangowego (z języka angielskiego dosłownie „pozwól mi gotować”), co oznacza mniej-więcej tyle, co „nie przeszkadzaj mi w tym, co robię”. Tak grupa określa również sam utwór: to piosenka o chwili, w której twórca, pogrążony w procesie tworzenia, nie chce, by ktoś wtrącał się w jego eksperymenty.

W głosowaniu widzów zespół zdobył 1 510 głosów, co dało wykonawcom 12 punktów i pierwsze miejsce.

Z kolei jury przyznało „Bicepsom” 10 punktów, czyli drugie miejsce. W łącznej punktacji w trzecim półfinale krajowych eliminacji zespół zajął pierwsze miejsce.

Tegoroczny krajowy finał odbędzie się 27 lutego w wileńskiej hali widowiskowo-sportowej „Twinsbet”. Zwycięzca finału będzie reprezentował Litwę w 70. Konkursie Piosenki Eurowizji w Wiedniu. Już wiadomo, że reprezentant Litwy wystąpi 12 maja w drugiej części pierwszego półfinału.

Wypracowali swój niepowtarzalny styl

Ewelina Saszenko w rozmowie z „Kurierem Wileńskim” zauważa, że występy zespołu stają się coraz bardziej profesjonalne.

– Mam nadzieję, że wielki finał wygrają „Black Biceps”, będę trzymać za nich kciuki. Ucieszę się, jeżeli będą reprezentować Litwę na Eurowizji w Wiedniu. Od dawna obserwuję rozwój twórczy tej grupy. Na początku zaczynali od raczej amatorskich występów, ale udało im się wypracować swój niepowtarzalny styl. Z roku na rok ich występy stają się coraz bardziej profesjonalne. Już w ubiegłym roku to zauważyłam. Wtedy wypadli bardzo dobrze na tle innych uczestników krajowych eliminacji do Eurowizji – mówi znana wokalistka.

Po raz drugi w krajowych eliminacjach do Eurowizji

Muzycy pochodzą z Wileńszczyzny i wychowali się w polskich rodzinach.

Grupę „Black Biceps” w 2013 r. założyli Edgar Krivelis i Witalij Walentynowicz, uczniowie Gimnazjum im. Konstantego Parczewskiego w Niemenczynie. Z czasem skład zespołu zmieniał się i poszerzał. Wykonawcy zasłynęli zwłaszcza po tym, gdy stworzyli litewską parodię światowego hitu „Despacito”. Ta zabawna piosenka w ich wykonaniu zebrała w krótkim czasie dwa miliony odsłon na Youtube i stała się hitem litewskiego internetu. „Black Biceps” kilkakrotnie brali udział w ogólnokrajowym konkursie talentów „Lietuvos Talentai”. Zespół brał udział w eliminacjach do Eurowizji w 2025 r. Wówczas krajowe eliminacje wygrała grupa „Katarsis”, która reprezentowała Litwę na Eurowizji w Bazylei, w Szwajcarii i z piosenką „Tavo akys” w finale zajęła 16 miejsce.

Czytaj więcej: Black Biceps zawalczą w polskim programie„Must Be The Music” z dwoma utworami