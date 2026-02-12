Więcej
    „Black Biceps” o krok od Konkursu Eurowizji 2026

    W trzecim półfinale krajowych eliminacji do Eurowizji polsko-litewski zespół „Black Biceps” zdobył przepustkę do finału litewskich preselekcji Konkursu Eurowizji 2026. Utwór „Let Me Cook” cieszył się ogromną sympatią widzów i jury.

    Autor: Justyna Giedrojć
    W łącznej punktacji w trzecim półfinale krajowych eliminacji zespół „Black Biceps” zajął pierwsze miejsce | Fot. Žygimantas Gedvila, ELTA

    – W finale będę oczywiście kibicować „Bicepsom”. Życzę im wygranej. Ucieszę się, jeżeli będą reprezentować Litwę na Eurowizji w Wiedniu – mówi Kurierowi Wileńskiemu Ewelina Saszenko, znana wokalistka, reprezentantka Litwy w 56. Konkursie Eurowizji w 2011 r. w Düsseldorfie.

    Pierwsze miejsce w ostatnim półfinale

    W sobotę, 7 lutego w trzecim półfinale wystąpiło ośmiu uczestników. „Bicepsi” z piosenką „Let Me Cook” na scenę wyszli jako ostatni. Jak twierdzą, nazwa piosenki zaczerpnięta została ze współczesnego zwrotu slangowego (z języka angielskiego dosłownie „pozwól mi gotować”), co oznacza mniej-więcej tyle, co „nie przeszkadzaj mi w tym, co robię”. Tak grupa określa również sam utwór: to piosenka o chwili, w której twórca, pogrążony w procesie tworzenia, nie chce, by ktoś wtrącał się w jego eksperymenty. 

    W głosowaniu widzów zespół zdobył 1 510 głosów, co dało wykonawcom 12 punktów i pierwsze miejsce.

    Z kolei jury przyznało „Bicepsom” 10 punktów, czyli drugie miejsce. W łącznej punktacji w trzecim półfinale krajowych eliminacji zespół zajął pierwsze miejsce.

    Tegoroczny krajowy finał odbędzie się 27 lutego w wileńskiej hali widowiskowo-sportowej „Twinsbet”. Zwycięzca finału będzie reprezentował Litwę w 70. Konkursie Piosenki Eurowizji w Wiedniu. Już wiadomo, że reprezentant Litwy wystąpi 12 maja w drugiej części pierwszego półfinału.  

    Wypracowali swój niepowtarzalny styl

    Ewelina Saszenko w rozmowie z „Kurierem Wileńskim” zauważa, że występy zespołu stają się coraz bardziej profesjonalne.

    – Mam nadzieję, że wielki finał wygrają „Black Biceps”, będę trzymać za nich kciuki. Ucieszę się, jeżeli będą reprezentować Litwę na Eurowizji w Wiedniu. Od dawna obserwuję rozwój twórczy tej grupy. Na początku zaczynali od raczej amatorskich występów, ale udało im się wypracować swój niepowtarzalny styl. Z roku na rok ich występy stają się coraz bardziej profesjonalne. Już w ubiegłym roku to zauważyłam. Wtedy wypadli bardzo dobrze na tle innych uczestników krajowych eliminacji do Eurowizji – mówi znana wokalistka.

    Po raz drugi w krajowych eliminacjach do Eurowizji

    Muzycy pochodzą z Wileńszczyzny i wychowali się w polskich rodzinach.

    Grupę „Black Biceps” w 2013 r. założyli Edgar Krivelis i Witalij Walentynowicz, uczniowie Gimnazjum im. Konstantego Parczewskiego w Niemenczynie. Z czasem skład zespołu zmieniał się i poszerzał. Wykonawcy zasłynęli zwłaszcza po tym, gdy stworzyli litewską parodię światowego hitu „Despacito”. Ta zabawna piosenka w ich wykonaniu zebrała w krótkim czasie dwa miliony odsłon na Youtube i stała się hitem litewskiego internetu. „Black Biceps” kilkakrotnie brali udział w ogólnokrajowym konkursie talentów „Lietuvos Talentai”. Zespół brał udział w eliminacjach do Eurowizji w 2025 r. Wówczas krajowe eliminacje wygrała grupa „Katarsis”, która reprezentowała Litwę na Eurowizji w Bazylei, w Szwajcarii i z piosenką „Tavo akys” w finale zajęła 16 miejsce.

    Czytaj więcej: Black Biceps zawalczą w polskim programie„Must Be The Music” z dwoma utworami

