    Ratowanie od raka płuc jako nietypowy sposób na oszczędność?

    Jak twierdzi nowe badanie, przesiewowe badania raka płuc na Litwie ratując życia pomogłyby zaoszczędzić nawet 25 mln euro w ciągu pięciu lat. Wyniki dotarły nawet do Sejmu RL.

    Autor: Jolanta Balkiewicz
    Zaprezentowane przez prof. Edvardasa Danilę badania wskazują, że przesiewowe badania płuc pomogłyby zaoszczędzić 25 mln euro w ciągu pięciu lat | Fot. Julius Kalinskas, ELTA

    310 uratowanych osób i milionowe oszczędności

    Wyniki badania w środę 4 lutego zaprezentował prof. Edvardas Danila, dyrektor Centrum Pulmonologii Kliniki Santaros Uniwersytetu Wileńskiego podczas konferencji z okazji Międzynarodowego Dnia Walki z Rakiem.

    „W ciągu pięciu lat budżet państwa zaoszczędziłby 25 mln (…). Naturalnie pojawia się pytanie, jak to możliwe. W przypadku wykrytych chorób — nie tylko raka płuc, ale także innych chorób — u około jednej piątej osób można zatrzymać rozwój choroby lub nawet całkowicie jej uniknąć” — stwierdził Edvardas Danila.

    Według niego w analizowanym okresie możliwe byłoby uratowanie 310 osób przed przedwczesną śmiercią.

    „Cieszymy się z tych wyników i w końcu nadszedł czas, aby podjąć decyzję, która nie zależy już od nas, ale od decyzji polityków zajmujących się zdrowiem” — podkreślił szef centrum pulmonologii.

    Potencjalne koszty i wyzwania kadrowe

    Badanie zostało zaprezentowane w Sejmie, gdzie — jak relacjonował prof. Edvardas Danila — spotkało się z pozytywnym odbiorem, choć pojawiły się obawy dotyczące potencjalnych kosztów wdrożenia programu.

    „Przedstawiliśmy te dane w Sejmie Litewskim. Dane te zostały oczywiście bardzo pozytywnie przyjęte, ale powiedziano, że może to być bardzo kosztowne dla kraju” — powiedział.

    Jak zaznaczyła Nerynga Čiakienė, dyrektor Stowarzyszenia Pomocy Chorym na Raka (POLA), oprócz kwestii finansowych istotnym wyzwaniem są również zasoby kadrowe.

    „Dyskusja dotyczy również tego, czy nie będzie to zbyt kosztowne pod względem zasobów ludzkich, ponieważ obecnie wykorzystuje się sztuczną inteligencję, ale bardzo potrzebna jest również znaczna interwencja lekarza radiologa. A gdyby to zostało uruchomione w skali krajowej, kosztowałoby to bardzo dużo czasu pracy, a wtedy ucierpiałyby inne obszary terapeutyczne” — powiedziała Nerynga Čiakienė.

    Badania ujawniły też inne choroby

    W badaniu wzięło udział 76 proc. zaproszonych osób — wynik ten przekracza międzynarodowe wskaźniki uczestnictwa. W jego trakcie wykryto jeden przypadek raka płuc i 14 podejrzanych ognisk, z których osiem dotyczyło osób niepalących. U 18 proc. uczestników ujawniono inne, wcześniej niezdiagnozowane choroby.

    Zdaniem dyrektor POLA, mimo ponad 20-letniej historii programów profilaktycznych, większość nowotworów na Litwie wciąż diagnozowana jest w zaawansowanym stadium, co potwierdza potrzebę wdrożenia skutecznej diagnostyki wczesnej.

    ŹródłaOpr. J.B. na podst. BNS

