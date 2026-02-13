Więcej
    Można na siebie wrzeszczeć, a można i nie. Eksperci doradzają, jak rozpoznać kryzys emocjonalny w pracy

    To, że początek roku bywa trudny emocjonalnie, zwłaszcza gdy na rutynę zawodową nakładają się presja i problemy osobiste – to i dla konia jasne. Gdzie jednak przebiega granica między trudnościami a problemem – wyjaśniają specjaliści z litewskiego Instytutu Higieny. I ostrzegają: kryzys psychiczny w miejscu pracy może prowadzić do myśli „dalece nie pozytywnych”.

    Autor: Jolanta Balkiewicz
    Empatia i uważność w zespole mogą uratować życie | Fot. Freepik

    Bliska osoba coś pokomentowała, potem zmienił się nastrój, wycofała się ze spotkań towarzyskich… Litewscy eksperci podkreślają, że to konkretne symptomy. I wyjaśniają – kiedy nie znaczą nic, a kiedy znaczą „coś”?

    Objawy, które powinny zaniepokoić

    W środowisku zawodowym często koncentrujemy się na celach i efektywności, pomijając kwestie emocjonalne.

    „W biurze jesteśmy przyzwyczajeni do rozmów o wynikach, nowych strategiach, ale nadal unikamy pytań o samopoczucie. Często spędzamy z kolegami więcej czasu niż z rodziną, dlatego mamy większe szanse dostrzec oznaki kryzysu u danej osoby i jej pomóc” – powiedziała Lalita Hacker, kierownik Działu Zapobiegania Samobójstwom w Instytucie Higieny.

    Wśród sygnałów ostrzegawczych eksperci wymieniają wycofanie z życia zespołu, nagłą poprawę nastroju po długotrwałym stresie, porządkowanie spraw zawodowych i osobistych, nadmierny cynizm oraz wyraźną samokrytykę.

    Niepokojące mogą być również żarty o braku sensu życia czy stwierdzenia w rodzaju „beze mnie wszystko działałoby lepiej”. Ważne jest, by nie lekceważyć intuicji – nawet jeśli zachowanie nie wpisuje się dokładnie w znane wzorce.

    Jak reagować, gdy podejrzewamy kryzys?

    Najskuteczniejszym krokiem w przypadku podejrzenia ryzyka samobójstwa jest otwarta rozmowa. Obawa, że zadanie bezpośredniego pytania może pogorszyć sytuację, jest mitem – przeciwnie, szczera rozmowa daje szansę na udzielenie wsparcia.

    „Jeśli zauważysz, że kolega lub koleżanka zachowuje się ostatnio nietypowo, nie wystarczy grzecznie zapytać, jak się mają sprawy. Trzeba mieć odwagę powiedzieć: «Zauważyłem, że ostatnio jesteś inny/inna i martwię się o ciebie. Czy myślisz o samobójstwie?» To pytanie może stać się pomostem do pomocy” – mówi Tomas Knabikas, specjalista z Działu Zapobiegania Samobójstwom Instytutu Higieny.

    Nie trzeba być psychologiem, by pomóc. Najważniejsze to okazać empatię i wspólnie poszukać kontaktu ze specjalistami. W sytuacji zagrożenia życia należy wezwać pomoc, dzwoniąc pod numer 112 i nie zostawiać osoby samej. Pomoc można również uzyskać na infoliniach: Linia nadziei (dla dorosłych): 116 123 (czynna całą dobę); Linia dla młodzieży: 0 800 28888 (czynna całą dobę). Więcej informacji znajdziemy na stronie: www.tuesi.lt;

    Zdrowie psychiczne – część kultury pracy

    Zapobieganie samobójstwom nie ogranicza się do reagowania w sytuacji kryzysowej. Istotnym elementem profilaktyki jest tworzenie kultury pracy, w której zdrowie psychiczne jest priorytetem.

    Bezpieczeństwo psychiczne – czyli możliwość wyrażania opinii i proszenia o pomoc bez obawy przed oceną – zmniejsza ryzyko wypalenia zawodowego i depresji. Jak dowodzą badania, w firmach, które ignorują dobrostan psychiczny pracowników, ryzyko ciężkiej depresji wzrasta nawet trzykrotnie.

    „Zapobieganie samobójstwom w miejscu pracy nie zaczyna się od zauważenia kryzysu, ale znacznie wcześniej – od codziennych rozmów przy kawie. Odważmy się nie tylko cieszyć się z wykonanej pracy, ale także powiedzieć, że jest nam ciężko” – podkreślił Tomas Knabikas.

    ŹródłaOpr. J.B, na podst. in. Instytutu Higieny

