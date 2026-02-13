Więcej
    Strona głównaHistoria

    W Warszawie odbędzie się defilada pamięci żołnierzy AK [PROGRAM]

    14 lutego 2026 roku, w Warszawie odbędą się patriotyczne obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Armii Krajowej pod nazwą „Defilada Szacunku”.

    Autor: KW

    Czytaj również...

    Wydarzenie, organizowane jest przez Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych przy wsparciu Instytutu Strat Wojennych im. Jana Karskiego i ma na celu upamiętnienie żołnierzy Armii Krajowej oraz uhonorowanie żyjących kombatantów. W uroczystości udział wezmą: kombatanci Armii Krajowej, żołnierze Wojska Polskiego, Wojsk Obrony terytorialnej, harcerze, grupy rekonstrukcji historycznej oraz orkiestra wojskowa.

    Uroczystości rozpoczną się złożeniem wieńców pod pomnikiem gen. Stefana Roweckiego ps. „Grot” przy ul. Chopina. Następnie o godz. 11:00 w kościele Świętego Krzyża w Warszawie odprawiona zostanie Msza Święta. Po nabożeństwie ulicami stolicy przejdzie uroczysty przemarsz, m.in. przez Krakowskie Przedmieście i Nowy Świat, prowadząc do Pomnika Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej, a następnie w rejon budynku Sejmu RP.

    – Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Armii Krajowej to moment szczególny – dzień wdzięczności wobec tych, którzy w najtrudniejszych warunkach walczyli o wolność i niepodległość Rzeczypospolitej. Wydarzenie „Zakochaj się w Polsce” jest wyrazem szacunku dla kombatantów oraz zaproszeniem do wspólnego, międzypokoleniowego przeżywania historii i wartości, na których zbudowana jest nasza wspólnota narodowa – podkreśla Lech Parell, Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

    Centralnym punktem obchodów będzie uroczystość patriotyczna z ceremoniałem wojskowym, obejmująca przemówienia okolicznościowe, Apel Pamięci oraz złożenie wieńców. Szczególne miejsce w programie zajmie uhonorowanie żyjących kombatantów Armii Krajowej – bohaterów Polskiego Państwa Podziemnego.

    Po zakończeniu części oficjalnej uczestnicy zostaną zaproszeni do udziału w pikniku patriotycznym, będącym okazją do wspólnego świętowania w atmosferze pamięci, wdzięczności i narodowej wspólnoty.

    Wydarzenie łączy wymiar historyczny i społeczny, stanowiąc ważny element kultywowania pamięci o żołnierzach Armii Krajowej oraz budowania międzypokoleniowego dialogu wokół wartości patriotycznych.

    Harmonogram uroczystości w dniu 14 lutego:

     • godz. 10.30 – pomnik gen. Stefana Roweckiego ps. „Grot” (ul. Chopina) – ceremonia złożenia wieńców i wiązanek kwiatów,

    • godz. 11.00 – Bazylika Świętego Krzyża (ul. Krakowskie Przedmieście 3) – Msza święta w intencji poległych, zmarłych i żyjących żołnierzy Armii Krajowej,

    • godz. 12.00 – 12.30 – przemarsz uczestników uroczystości (Bazylika Świętego Krzyża – Nowy Świat – Plac Trzech Krzyży – Al. Ujazdowskie – Pomnik Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej),

    • godz. 12.45 – Pomnik Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej (ul. Jana Matejki 1/5) – apel pamięci połączony z ceremonią złożenia wieńców i wiązanek kwiatów.

    Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych

    Afisze

    Więcej od autora

    Społeczeństwo

    „Forum Wileńskie” spotkało się z Robertem Puchowiczem

    Oprócz sytuacji politycznej w kraju omówiono również działalność Polsko-Litewskiego Zgromadzenia Parlamentarnego, któremu przewodniczy Robert Puchowicz.Przewodniczący Zgromadzenia przybliżył uczestnikom specyfikę pracy parlamentarnej w zakresie współpracy polsko-litewskiej. Poinformował także, że pojawiają...
    Kultura

    Śladami kobiet w historii Wilna

    W sobotę 31 stycznia b.r. mimo mroźnej aury, grono miłośników Wilna i osób zainteresowanych jego historią zebrało się pod Ostrą Bramą, żeby wędrować po Starówce i chłonąć nie tylko promienie pięknie przyświecającego tego dnia słonka, ale również fakty i ciekawostki dotyczące Wilna i czasów, które dawno odeszły w zapomnienie. A wszystko za sprawą zorganizowanej przez Dom Kultury Polskiej w Wilnie wycieczki edukacyjnej poświęconej kobietom, które zapisały się na kartach historii tego miasta i kraju.
    Galerie

    Obchody 280. urodzin Tadeusza Kościuszki w Turgielach [GALERIA]

    Więcej na temat obchodów jak i samej idei w najbliższych wydaniach „Kuriera Wileńskiego”.Obchody 280. rocznicy urodziny Tadeusza Kościuszki udokumentował nasz fotoreporter, Marian Paluszkiewicz.Czytaj także, dlaczego USA uznaje Kościuszkę za...

    RedKomy

    Prawa do materiałów autorskich zastrzeżone. Kurier Wileński © Część reklam dobiera zewnętrzny algorytm. Redakcja zastrzega prawo do redagowania, skracania i adiustacji materiałów nadesłanych.