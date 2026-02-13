W Warszawie odbędzie się defilada pamięci żołnierzy AK [PROGRAM]

Wydarzenie, organizowane jest przez Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych przy wsparciu Instytutu Strat Wojennych im. Jana Karskiego i ma na celu upamiętnienie żołnierzy Armii Krajowej oraz uhonorowanie żyjących kombatantów. W uroczystości udział wezmą: kombatanci Armii Krajowej, żołnierze Wojska Polskiego, Wojsk Obrony terytorialnej, harcerze, grupy rekonstrukcji historycznej oraz orkiestra wojskowa.

Uroczystości rozpoczną się złożeniem wieńców pod pomnikiem gen. Stefana Roweckiego ps. „Grot” przy ul. Chopina. Następnie o godz. 11:00 w kościele Świętego Krzyża w Warszawie odprawiona zostanie Msza Święta. Po nabożeństwie ulicami stolicy przejdzie uroczysty przemarsz, m.in. przez Krakowskie Przedmieście i Nowy Świat, prowadząc do Pomnika Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej, a następnie w rejon budynku Sejmu RP.

– Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Armii Krajowej to moment szczególny – dzień wdzięczności wobec tych, którzy w najtrudniejszych warunkach walczyli o wolność i niepodległość Rzeczypospolitej. Wydarzenie „Zakochaj się w Polsce” jest wyrazem szacunku dla kombatantów oraz zaproszeniem do wspólnego, międzypokoleniowego przeżywania historii i wartości, na których zbudowana jest nasza wspólnota narodowa – podkreśla Lech Parell, Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

Centralnym punktem obchodów będzie uroczystość patriotyczna z ceremoniałem wojskowym, obejmująca przemówienia okolicznościowe, Apel Pamięci oraz złożenie wieńców. Szczególne miejsce w programie zajmie uhonorowanie żyjących kombatantów Armii Krajowej – bohaterów Polskiego Państwa Podziemnego.

Po zakończeniu części oficjalnej uczestnicy zostaną zaproszeni do udziału w pikniku patriotycznym, będącym okazją do wspólnego świętowania w atmosferze pamięci, wdzięczności i narodowej wspólnoty.

Wydarzenie łączy wymiar historyczny i społeczny, stanowiąc ważny element kultywowania pamięci o żołnierzach Armii Krajowej oraz budowania międzypokoleniowego dialogu wokół wartości patriotycznych.

Harmonogram uroczystości w dniu 14 lutego:

• godz. 10.30 – pomnik gen. Stefana Roweckiego ps. „Grot” (ul. Chopina) – ceremonia złożenia wieńców i wiązanek kwiatów,

• godz. 11.00 – Bazylika Świętego Krzyża (ul. Krakowskie Przedmieście 3) – Msza święta w intencji poległych, zmarłych i żyjących żołnierzy Armii Krajowej,

• godz. 12.00 – 12.30 – przemarsz uczestników uroczystości (Bazylika Świętego Krzyża – Nowy Świat – Plac Trzech Krzyży – Al. Ujazdowskie – Pomnik Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej),

• godz. 12.45 – Pomnik Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej (ul. Jana Matejki 1/5) – apel pamięci połączony z ceremonią złożenia wieńców i wiązanek kwiatów.

