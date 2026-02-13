Walentynki — najważniejsze, aby prezent był od serca

W tym sezonie wśród walentynkowych nowości znalazła się nietypowa propozycja — rolki papieru toaletowego w czerwonym kolorze z napisem „Będę dla ciebie delikatny”.

Tradycyjne prezenty walentynkowe, mimo upływu lat, pozostają nadal te same.

— Do klasycznego zestawu, który zawsze się sprawdza, należą kwiaty, zwłaszcza czerwone róże, czekoladki i bombonierki w kształcie serca, truskawki. W okresie walentynkowym znacznie wzrasta sprzedaż ciast i tortów, szczególnie w formie czerwonego serca, a takie właśnie już mamy w naszym asortymencie — wylicza Gintarė Kitovė rzeczniczka sieci supermarketów IKI.

Prezent na poprawę humoru

Podkreśla, że wśród tradycyjnych ofert znalazła się nowość tegorocznego walentynkowego sezonu.

— Zachęcamy naszych klientów do kupienia niecodziennego prezentu na poprawę humoru — świątecznie zapakowanej rolki papieru toaletowego w kolorze czerwonym z walentynkowym napisem „Będę dla ciebie delikatny” (lit.Būsiu tau švelnus). Wraz ze zbliżającym się świętem liczba sprzedanych rolek systematycznie wzrasta — mówi rzeczniczka sieci IKI.

Czerwoną rolkę papieru w przezroczystym plastikowym opakowaniu w ramach walentynkowej akcji zniżkowej można kupić za 1,99 euro. Nieco wcześniej ten produkt krajowego producenta kosztował 4,99 euro.

W formie serduszek i niedźwiadków

Luka Lesauskaitė, rzeczniczka sieci supermarketów RIMI stwierdza, że trendy walentynkowe w zasadzie się nie zmieniają.

— Walentynki kojarzą się przede wszystkim z czerwienią, kwiatami i słodyczami. W okresie świąt znacznie zwiększa się popyt na kwiaty — szczególnie tulipany, cukierki i czekolady w formie serduszek i niedźwiadków. Popularne prezenty to także upominki z walentynkowymi motywami — kubki, świece, mydło. Prezent nie musi być kosztowny — najważniejsze, aby był od serca — zauważa rozmówczyni.

Św. Walenty — patron zakochanych

Na Litwie Walentynki zaczęto obchodzić na dobre w latach 90. ub. wieku. Zwyczaj ten dotarł z Europy Zachodniej i Stanów Zjednoczonych. Walentynki szybko się przyjęły jako Święto Zakochanych.

Nazwa tego święta pochodzi od imienia św. Walentego — patrona zakochanych. Był on biskupem Terni oraz kapłanem rzymskim. Jego święto jest obchodzone w kościele katolickim 14 lutego.

Początki tego romantycznego święta nie są romantyczne. Są zakorzenione w historii Cesarstwa Rzymskiego, kiedy to cesarz Klaudiusz II zabronił małżeństw, ponieważ uważał, że najlepszymi żołnierzami są młodzi samotni mężczyźni. To wtedy chrześcijański kapłan Walenty we włoskiej Umbrii zaczął potajemnie udzielać ślubu zakochanym parom. Niestety został on schwytany i ścięty. Egzekucji dokonano 14 lutego 269 r. Przed śmiercią Walenty napisał list miłosny do swojej ukochanej — niewidomej córki strażnika więziennego. W ten sposób duchowny stał się symbolem wiary złożonej w imię miłości. Jego imieniny 14 lutego ustanowił papież Gelazjusz w V wieku.

Prawdziwa tradycja tego dnia jako święta miłości została spopularyzowana w kulturze anglosaskiej. W Anglii epoki wiktoriańskiej wysyłano już tysiące bardzo ozdobnych kartek, wymieniano się upominkami miłosnymi. W XX w. Walentynki stały się międzynarodowym, masowym świętem.

