    Zełenski odrzuca asymetryczne ustępstwa: „Ludzie nigdy by mi tego nie wybaczyli”. Rozmowy trwają

    Zełenski, odrzucając jednostronne ustępstwa, domaga się symetrycznych kroków od Moskwy — i zapowiada referendum nad każdym porozumieniem. Przymierza się do spotkania z Putinem. W tle trwają rozmowy w Genewie.

    Autor: Apolinary Klonowski
    Rosja w dalszym ciągu bombarduje Ukrainę, mimo deklarowanej chęci porozumienia | Fot. EPA-ELTA

    Zełenski może spotkać się z Putinem

    Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski powiedział portalowi Axios, że najlepszym sposobem na wypracowanie przełomu w sprawie terytorium byłoby spotkanie z Putinem twarzą w twarz. Polecił swojemu zespołowi podjęcie starań o zorganizowanie takiego spotkania w Genewie. Wcześniej Kreml stawiał warunki, że do spotkania Zełenski-Putin może dojść, ale tylko w Moskwie. Ukraina jednak zwróciła uwagę na praktykę historyczną, że z Rosji żywym się nie wyjeżdża.

    Jednocześnie pozostaje sceptyczny wobec zapewnień amerykańskich negocjatorów. Steve Witkoff i Jared Kushner przekazali mu, że Rosja naprawdę chce zakończyć wojnę — jednak Zełenski przyznał, że sam jest w tej kwestii „bardziej pesymistyczny”.

    Prezydent Ukrainy zaznaczył, że jest gotowy omówić wycofanie wojsk z Donbasu, ale pod warunkiem symetrii — Rosjanie musieliby wycofać swoje siły na taką samą odległość. Odrzucił rosyjskie roszczenia do suwerenności nad tym terytorium. Jak powiedział, Ukraińcy „nie rozumieją, dlaczego” mieliby zostać proszeni o oddanie dodatkowego terytorium.

    Zełenski ocenił, że postawa Trumpa jest niesprawiedliwa. Trump wcześniej mówił, że „lepiej niech Ukraina przyjdzie do stołu, szybko”.

    „To nie jest sprawiedliwe, że Trump publicznie wzywa Ukrainę, a nie Rosję do ustępstw” — zaznaczył. Dodał jednak, że „ma nadzieję, że to tylko jego taktyka, a nie decyzja” — oświadczył Zełenski.

    Genewa: rozmowy trwają

    Sekretarz Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy Rustem Umierow poinformował w środę, że drugi dzień negocjacji przebiega w grupach tematycznych.

    „Konsultacje odbywają się w grupach tematycznych w ramach bloków — politycznego i wojskowego. Pracujemy nad doprecyzowaniem parametrów oraz mechanizmów rozwiązań omawianych wczoraj. Jesteśmy nastawieni na merytoryczną pracę. O wynikach poinformujemy dodatkowo” — napisał Umierow w Telegramie.

    Ukrainę w Genewie reprezentują m.in. szef biura prezydenta Kyryło Budanow, przewodniczący frakcji Sługi Narodu Dawyd Arachamija oraz zastępca szefa wywiadu wojskowego generał Wadym Skibicki. Umierow zapowiedział, że Zełenski zostanie poinformowany o wynikach rozmów.

    Ukraina i USA uzgodniły, że każde porozumienie pokojowe musi zostać poddane pod referendum. Zełenski ostrzegł, że umowa zakładająca jednostronne wycofanie z Donbasu zostałaby odrzucona.

    „Z emocjonalnego punktu widzenia ludzie nigdy tego nie wybaczą. Nigdy. Nie wybaczą mi, nie wybaczą (USA)” — podkreślił prezydent.

    Na froncie: kontrataki i drony

    Pomimo trwających negocjacji działania wojenne nie ustają. Amerykański Instytut Studiów nad Wojną (ISW) odnotował skuteczne ukraińskie kontrataki na odcinku zaporoskim.

    „Siły ukraińskie były w stanie zredukować rosyjskie postępy w kilku sektorach, odrzucając w niektórych rejonach siły rosyjskie na odległość około dziewięciu kilometrów” — czytamy w analizie ISW.

    Od początku 2026 r. ukraińskie drony uderzyły w dziewięć rosyjskich rafinerii ropy naftowej oraz 240 obiektów infrastruktury naftowo-paliwowej i przemysłu zbrojeniowego.

    Dowódca Sił Systemów Bezzałogowych mjr Robert „Madiar” Browdi poinformował, że „ptaki Sił Bezzałogowych codziennie wykonują zadania bojowe na głębokości operacyjnej i strategicznej”.

    Siły Operacji Specjalnych Ukrainy uderzyły też w skład kompleksu rakietowego Iskander na Krymie. „We wsi Pasiczne SSO trafiły w miejsce przechowywania operacyjno-taktycznego kompleksu rakietowego Iskander. W miejscu uderzenia odnotowano potężne eksplozje” — podały SSO.

    Tymczasem Rosja uderza w ciepłownie i infrastrukturę cywilną. W Słowiańsku w obwodzie donieckim rosyjski dron zabił trzech pracowników elektrociepłowni.

    Czytaj więcej: Gdy Ukraina ustąpiła, Rosja odrzuca plan USA i mówi o „ustaleniach na Alasce”. Litwa podtrzyma sankcje

    ŹródłaOpr. A.K. na podst. PAP, BNS, mat. pras.

