Węch dzieci można… ćwiczyć

Trening węchu u dzieci

Zespół z Instytutu Psychologii UWr, kierowany przez dr hab. Annę Oleszkiewicz, przeprowadził badanie z udziałem 101 dzieci w wieku 6-9 lat. Część z nich przez 12 tygodni dwa razy dziennie wąchała zapachowe sztyfty zawierające aromaty róży, cytryny, eukaliptusa i goździków. Po zakończeniu eksperymentu dzieci wykazywały większą uważność na zapachy w swoim otoczeniu.

„Okazało się, że częściej je zauważały, zwracały na nieuwagę i deklarowały ich znaczenie np. podczas jedzenia czy kontaktów społecznych” — powiedziała dr Marta Rokosz z UWr.

Nie zaobserwowano zmian w rozpoznawaniu konkretnych aromatów ani w sprawnościach językowych. Zdaniem badaczy, trening wpływa głównie na świadomość węchową i uwagę kierowaną na zapachy.

Zapachy a emocje

„Zauważyliśmy również, że trening trochę poprawił u dzieci zdolność rozpoznawania emocji, natomiast nie miał wpływu na pamięć krótkotrwałą” — dodała dr Marta Rokosz.

Badania pokazują, że węch — często niedoceniany — ma wpływ na wiele aspektów życia: emocje, smak, relacje społeczne i bezpieczeństwo.

„Covid uświadomił wielu osobom, jak wielkie jest znaczenie węchu dla codziennego funkcjonowania. Jego brak natychmiast odbiera przyjemność jedzenia, zmienia postrzeganie otoczenia, a nawet — pośrednio — relacje z innymi” — podkreśliła badaczka.

Obecnie naukowcy prowadzą badania nad rozwojem węchu i emocji u przedszkolaków. Chcą ustalić, kiedy pojawiają się różnice płciowe w zdolnościach węchowych, a więc od jakiego wieku dziewczynki częściej mają lepszy węch i większą świadomość zapachów niż chłopcy.