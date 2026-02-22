Węch dzieci można… ćwiczyć

Trening węchu u dzieci
Zespół z Instytutu Psychologii UWr, kierowany przez dr hab. Annę Oleszkiewicz, przeprowadził badanie z udziałem 101 dzieci w wieku 6-9 lat. Część z nich przez 12 tygodni dwa razy dziennie wąchała zapachowe sztyfty zawierające aromaty róży, cytryny, eukaliptusa i goździków. Po zakończeniu eksperymentu dzieci wykazywały większą uważność na zapachy w swoim otoczeniu.
„Okazało się, że częściej je zauważały, zwracały na nieuwagę i deklarowały ich znaczenie np. podczas jedzenia czy kontaktów społecznych” — powiedziała dr Marta Rokosz z UWr.
Nie zaobserwowano zmian w rozpoznawaniu konkretnych aromatów ani w sprawnościach językowych. Zdaniem badaczy, trening wpływa głównie na świadomość węchową i uwagę kierowaną na zapachy.
Zapachy a emocje
„Zauważyliśmy również, że trening trochę poprawił u dzieci zdolność rozpoznawania emocji, natomiast nie miał wpływu na pamięć krótkotrwałą” — dodała dr Marta Rokosz.
Badania pokazują, że węch — często niedoceniany — ma wpływ na wiele aspektów życia: emocje, smak, relacje społeczne i bezpieczeństwo.
„Covid uświadomił wielu osobom, jak wielkie jest znaczenie węchu dla codziennego funkcjonowania. Jego brak natychmiast odbiera przyjemność jedzenia, zmienia postrzeganie otoczenia, a nawet — pośrednio — relacje z innymi” — podkreśliła badaczka.
Obecnie naukowcy prowadzą badania nad rozwojem węchu i emocji u przedszkolaków. Chcą ustalić, kiedy pojawiają się różnice płciowe w zdolnościach węchowych, a więc od jakiego wieku dziewczynki częściej mają lepszy węch i większą świadomość zapachów niż chłopcy.