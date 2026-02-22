Więcej
    Strona głównaSpołeczeństwo

    Węch dzieci można… ćwiczyć

    Zespół z polskiego zespołu badawczego Uniwersytetu Wrocławskiego twierdzi, że regularne wąchanie konkretnych aromatów może poprawiać świadomość zapachów u dzieci. Efekty te, choć subtelne, mogą wpływać na jakość codziennego życia najmłodszych.

    Autor: Jolanta Balkiewicz
    Trening wąchania poprawia świadomość zapachów u dzieci – wynika z badań UWr. |Fot. Freepik

    Czytaj również...

    Trening węchu u dzieci

    Zespół z Instytutu Psychologii UWr, kierowany przez dr hab. Annę Oleszkiewicz, przeprowadził badanie z udziałem 101 dzieci w wieku 6-9 lat. Część z nich przez 12 tygodni dwa razy dziennie wąchała zapachowe sztyfty zawierające aromaty róży, cytryny, eukaliptusa i goździków. Po zakończeniu eksperymentu dzieci wykazywały większą uważność na zapachy w swoim otoczeniu.

    „Okazało się, że częściej je zauważały, zwracały na nieuwagę i deklarowały ich znaczenie np. podczas jedzenia czy kontaktów społecznych” — powiedziała dr Marta Rokosz z UWr.

    Nie zaobserwowano zmian w rozpoznawaniu konkretnych aromatów ani w sprawnościach językowych. Zdaniem badaczy, trening wpływa głównie na świadomość węchową i uwagę kierowaną na zapachy.

    Zapachy a emocje

    „Zauważyliśmy również, że trening trochę poprawił u dzieci zdolność rozpoznawania emocji, natomiast nie miał wpływu na pamięć krótkotrwałą” — dodała dr Marta Rokosz.

    Badania pokazują, że węch — często niedoceniany — ma wpływ na wiele aspektów życia: emocje, smak, relacje społeczne i bezpieczeństwo.

    „Covid uświadomił wielu osobom, jak wielkie jest znaczenie węchu dla codziennego funkcjonowania. Jego brak natychmiast odbiera przyjemność jedzenia, zmienia postrzeganie otoczenia, a nawet — pośrednio — relacje z innymi” — podkreśliła badaczka.

    Obecnie naukowcy prowadzą badania nad rozwojem węchu i emocji u przedszkolaków. Chcą ustalić, kiedy pojawiają się różnice płciowe w zdolnościach węchowych, a więc od jakiego wieku dziewczynki częściej mają lepszy węch i większą świadomość zapachów niż chłopcy.

    70 proc. dzieci za mało się rusza!

    Afisze

    ŹródłaOpr. J.B. na podst. PAP

    Więcej od autora

    Gospodarka

    Liberalizacja II filaru emerytalnego na Litwie. Co piąty mieszkaniec się wycofał, ale reszta zostaje. Póki co

    Ponad 300 tys. wniosków w pierwszych tygodniach rokuOd początku roku mieszkańcy Litwy mogą wycofać się z drugiego filaru emerytalnego i odebrać zgromadzone środki. W styczniu złożono ponad 300 tys....
    Wiadomości

    Znów Wilno, znów lotnisko, znów balony. Samoloty przekierowane do Kowna i Rygi

    Cztery loty z zakłóceniamiJak poinformował szef Narodowego Centrum Zarządzania Kryzysowego (NKVC) Vilmantas Vitkauskas, dwa samoloty zostały przekierowane — jeden do Kowna, drugi do Rygi. Dotyczyło to 215 pasażerów. Po...
    Wiadomości

    Grypa na Litwie. Rośnie liczba hospitalizacji i zgonów. Służby zalecają higienę

    212 hospitalizacji i 10 zgonówNarodowe Centrum Zdrowia Publicznego (NVSC) poinformowało, że w ciągu ostatniego tygodnia 212 osób było hospitalizowanych z powodu grypy, a 37 z powodu COVID-19. Łącznie 13...

    RedKomy

    Prawa do materiałów autorskich zastrzeżone. Kurier Wileński © Część reklam dobiera zewnętrzny algorytm. Redakcja zastrzega prawo do redagowania, skracania i adiustacji materiałów nadesłanych.