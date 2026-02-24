Więcej
    CKE z wizytą na Litwie w interesie Polaków na Litwie i Litwinów w Polsce

    Na początku lutego redakcja „Kuriera Wileńskiego” miała możliwość rozmawiać z dyrektorem polskiej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (CKE), dr hab. Robertem Zakrzewskim. To instytucja, która przygotowuje i ustala zasady oceniania egzaminów zewnętrznych w Polsce takich jak egzamin ósmoklasisty, egzaminy maturalne, zawodowe oraz egzaminy eksternistyczne.

    Dyrektor CKE w rozmowie z „Kurierem Wileńskim” podkreślił sprawną współpracę ze stroną litewską | Fot. Apolinary Klonowski

    Dyrektor CKE Robert Zakrzewski opowiedział o wyzwaniach, z jakimi mierzą się w Polsce szkoły z litewskim językiem nauczania oraz o wyzwaniach dotyczących sprawdzianów, które składają uczniowie polskich szkół na Litwie. Podkreślił sprawną współpracę ze stroną litewską — po której to stronie zresztą pracuje wielu ekspertów polskiej narodowości.

    — Staramy się zachęcać uczniów szkół z językiem litewskim w Polsce, aby odpowiedzialnie podchodzili do swojego języka ojczystego i podchodzili do egzaminu z języka litewskiego na poziomie rozszerzonym — wyjaśnia dyrektor w rozmowie z „Kurierem Wileńskim”. Jednak nie tylko egzamin maturalny z języka litewskiego jako języka mniejszości narodowej był ważny w Polsce — polski zespół potrzebował na Litwie zaopiniowania także sprawdzianów (dla klasy 4 i 8) z matematyki.

    CKE opiniuje egzaminy dla Polaków na Litwie

    Jak się dowiedzieliśmy, eksperci CKE wspierają litewską Narodową Agencję Edukacji w przygotowaniu arkuszy sprawdzianów i egzaminów dla polskich uczniów na Litwie.

    Każdy maturzysta, w tym uczeń szkoły z nauczaniem języka mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej albo języka regionalnego, może przystąpić do egzaminu maturalnego z tego języka na poziomie rozszerzonym. Uczniowie mogą zdawać egzamin rozszerzony (na Litwie znany jako „państwowy”) między innymi z języka litewskiego, białoruskiego, ukraińskiego, kaszubskiego, a nawet łemkowskiego. W każdym przypadku opiniowanie przeprowadzają instytucje naukowe, pracownicy uczelni czy praktycy specjalizujący się w danym języku.

    Czym jest CKE?

    Centralna Komisja Egzaminacyjna jest jednostką podległą Ministerstwa Edukacji Narodowej. Wspólnie z ośmioma okręgowymi komisjami egzaminacyjnymi odpowiada za zorganizowanie i przeprowadzenie każdego roku na terenie całego kraju egzaminów w szkołach: egzaminu ósmoklasisty, egzaminu maturalnego i egzaminu zawodowego.

    Jednym z zadań CKE jest opracowywanie arkuszy egzaminacyjnych, w tym arkuszy w językach mniejszości narodowych. Polska Ustawa o systemie oświaty przewiduje, że każda osoba, która ukończyła szkołę z językiem nauczania mniejszości narodowej, może przystąpić do egzaminu z jednego lub kilku przedmiotów w języku tej mniejszości.

    Jak CKE współpracuje z Litwą?

    Pierwsze spotkanie w sprawie możliwości nawiązania współpracy polsko-litewskiej w zakresie przygotowania arkuszy egzaminacyjnych dla mniejszości litewskiej w Polsce i dla mniejszości polskiej na Litwie miało miejsce w Warszawie w 2012 r.

    Do tematu powrócono w 2015 r., a w styczniu 2017 r. ówczesny dyrektor CKE i dyrektor Nacionalinis egzaminų centras (pol. Narodowe Centrum Egzaminacyjne) podpisali porozumienie o współpracy, którego postanowienia realizowane są do dziś.

    Przez ostatnie dziewięć lat, każdego roku, eksperci litewscy wspierają Centralną Komisję Egzaminacyjną w Polsce w przygotowaniu arkuszy egzaminacyjnych dla mniejszości litewskiej, a eksperci polscy — Narodową Agencję Edukacji (NŠA) w przygotowaniu arkuszy egzaminacyjnych dla uczniów polskiej mniejszości na Litwie.

    Jak stanowi porozumienie z 2017 r., współpraca odbywa się na zasadzie dobrowolności i umożliwia realizację zadań ustawowych i działalności statutowej obu jednostek. Spotkania ekspertów odbywają się raz w roku, naprzemiennie w Warszawie albo w Wilnie.

    Jak dowiadujemy się od CKE, „obie strony porozumienia — litewska i polska — są zadowolone ze współpracy i widzą w niej głęboki sens i wartość”.

    Redakcja, A.K.

