    „Wasza odwaga inspiruje miliony” — Nausėda do Ukraińców w rocznicę 24 lutego

    W czwartą rocznicę szeroko zakrojonej inwazji Rosji na Ukrainę przywódcy Litwy zapewnili o niezmiennym wsparciu dla Kijowa. Prezydent Gitanas Nausėda podkreślił, że odwaga Ukraińców inspiruje miliony, a premier Inga Ruginienė zaznaczyła, że zwycięstwo Ukrainy ma bezpośredni związek z bezpieczeństwem Litwy i Europy.

    Autor: Jolanta Balkiewicz
    „Drodzy Ukraińcy, nie jesteście sami. Litwa jest z wami — w solidarności, przyjaźni i niezachwianej wierze w wasze zwycięstwo” — powiedział prezydent Gitanas Nausėda | Fot. Josvydas Elinskas, ELTA

    Apel prezydenta: „Nie jesteście sami”

    Upamiętniając czwartą rocznicę pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę, Gitanas Nausėda w filmie udostępnionym na portalu społecznościowym „X” zwrócił się bezpośrednio do narodu ukraińskiego.

    „Rosja wierzyła, że rakietami i terrorem może wymazać wasz naród z historii. Jednak staliśmy się świadkami czegoś niezwykłego: narodu, który nie chce się poddać, ludzi, którzy wybierają wolność zamiast strachu, godność zamiast posłuszeństwa, światło zamiast ciemności” — powiedział prezydent Nausėda.

    „Wasza odwaga inspiruje miliony. Wasza wytrwałość wzmacnia Europę. Wasze poświęcenie przypomina światu, że wolność nigdy nie jest dana — trzeba jej bronić” — dodał prezydent.

    Zapewnił, że Litwa pozostanie solidarna z Ukrainą aż do zwycięstwa.

    „Drodzy Ukraińcy, nie jesteście sami. Litwa jest z wami — w solidarności, przyjaźni i niezachwianej wierze w wasze zwycięstwo — zwycięstwo, które ukształtuje przyszłość Europy” — powiedział Gitanas Nausėda.

    Głowa państwa poinformowała, że w tym roku Litwa przeznaczy 223 mln euro na potrzeby obronności Ukrainy. Najnowszy pakiet pomocy wojskowej obejmie m.in. rakiety obrony powietrznej, wkład Litwy w inicjatywę PURL, czeską inicjatywę dotyczącą pocisków artyleryjskich i min przeciwczołgowych, wkład w systemy Patriot, systemy radarowe przeznaczone dla Ukrainy oraz międzynarodowy fundusz IFU na zakup sprzętu zgodnie z potrzebami Ukrainy. Litwa będzie także kontynuować szkolenia i rehabilitację ukraińskich żołnierzy, program rozminowywania oraz wsparcie finansowe i techniczne w zakresie pomocy humanitarnej.

    Premier: wsparcie do zwycięstwa

    Premier Inga Ruginienė podkreśliła, że wsparcie Litwy dla Ukrainy pozostanie niezmienne.

    „Wsparcie Litwy dla Ukrainy jest niezachwiane. Wspieramy ją zarówno politycznie, jak i udzielając pomocy wojskowej, humanitarnej oraz eksperckiej i będziemy wspierać ją tak długo, jak długo Ukraina będzie walczyć o zwycięstwo. Naszym obowiązkiem jest być razem. Postrzegać Ukrainę nie jako odległy front, ale jako ważną część przyszłości Europy. I pamiętać, że wolność nie jest czymś oczywistym — trzeba jej bronić każdego dnia” — powiedziała Inga Ruginienė.

    Szefowa rządu zwróciła uwagę na cenę, jaką Ukraina płaci za obronę swojej niepodległości.

    „Świętując tę datę, pamiętajmy nie tylko o ogromnej cenie, jaką Ukraina płaci każdego dnia. Pamiętajmy również o tym, co ten kraj pokazuje całemu światu: że wytrwałość może być silniejsza od strachu, kultura — od przemocy, a prawda, nawet długo tłumiona, i tak staje się siłą” — powiedziała Ruginienė.

    „Niech ten pamiętny dzień, pełny smutku i szacunku dla poległych, zawsze będzie kojarzył się z naszą silną determinacją, by do końca stać po stronie tych, którzy walczą o prawo do wolności” — podkreśliła premier.

    Dodała, że obowiązkiem Litwy jest być razem z Ukraińcami, postrzegać ich kraj jako ważną część przyszłości Europy i pamiętać, że wolności trzeba bronić każdego dnia.

    Ukraińcy nadal nastawieni na walkę. Czwarta rocznica inwazji Rosji na Ukrainę

    ŹródłaOpr. J.B. na podst. BNS, ELTA

