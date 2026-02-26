Apel prezydenta: „Nie jesteście sami”

Upamiętniając czwartą rocznicę pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę, Gitanas Nausėda w filmie udostępnionym na portalu społecznościowym „X” zwrócił się bezpośrednio do narodu ukraińskiego.

„Rosja wierzyła, że rakietami i terrorem może wymazać wasz naród z historii. Jednak staliśmy się świadkami czegoś niezwykłego: narodu, który nie chce się poddać, ludzi, którzy wybierają wolność zamiast strachu, godność zamiast posłuszeństwa, światło zamiast ciemności” — powiedział prezydent Nausėda.

„Wasza odwaga inspiruje miliony. Wasza wytrwałość wzmacnia Europę. Wasze poświęcenie przypomina światu, że wolność nigdy nie jest dana — trzeba jej bronić” — dodał prezydent.

Zapewnił, że Litwa pozostanie solidarna z Ukrainą aż do zwycięstwa.

„Drodzy Ukraińcy, nie jesteście sami. Litwa jest z wami — w solidarności, przyjaźni i niezachwianej wierze w wasze zwycięstwo — zwycięstwo, które ukształtuje przyszłość Europy” — powiedział Gitanas Nausėda.

Głowa państwa poinformowała, że w tym roku Litwa przeznaczy 223 mln euro na potrzeby obronności Ukrainy. Najnowszy pakiet pomocy wojskowej obejmie m.in. rakiety obrony powietrznej, wkład Litwy w inicjatywę PURL, czeską inicjatywę dotyczącą pocisków artyleryjskich i min przeciwczołgowych, wkład w systemy Patriot, systemy radarowe przeznaczone dla Ukrainy oraz międzynarodowy fundusz IFU na zakup sprzętu zgodnie z potrzebami Ukrainy. Litwa będzie także kontynuować szkolenia i rehabilitację ukraińskich żołnierzy, program rozminowywania oraz wsparcie finansowe i techniczne w zakresie pomocy humanitarnej.

Premier: wsparcie do zwycięstwa

Premier Inga Ruginienė podkreśliła, że wsparcie Litwy dla Ukrainy pozostanie niezmienne.

„Wsparcie Litwy dla Ukrainy jest niezachwiane. Wspieramy ją zarówno politycznie, jak i udzielając pomocy wojskowej, humanitarnej oraz eksperckiej i będziemy wspierać ją tak długo, jak długo Ukraina będzie walczyć o zwycięstwo. Naszym obowiązkiem jest być razem. Postrzegać Ukrainę nie jako odległy front, ale jako ważną część przyszłości Europy. I pamiętać, że wolność nie jest czymś oczywistym — trzeba jej bronić każdego dnia” — powiedziała Inga Ruginienė.

Szefowa rządu zwróciła uwagę na cenę, jaką Ukraina płaci za obronę swojej niepodległości.

„Świętując tę datę, pamiętajmy nie tylko o ogromnej cenie, jaką Ukraina płaci każdego dnia. Pamiętajmy również o tym, co ten kraj pokazuje całemu światu: że wytrwałość może być silniejsza od strachu, kultura — od przemocy, a prawda, nawet długo tłumiona, i tak staje się siłą” — powiedziała Ruginienė.

„Niech ten pamiętny dzień, pełny smutku i szacunku dla poległych, zawsze będzie kojarzył się z naszą silną determinacją, by do końca stać po stronie tych, którzy walczą o prawo do wolności” — podkreśliła premier.

Dodała, że obowiązkiem Litwy jest być razem z Ukraińcami, postrzegać ich kraj jako ważną część przyszłości Europy i pamiętać, że wolności trzeba bronić każdego dnia.