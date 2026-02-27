Za drzwiami Litewskiej Biblioteki Narodowej im. Martynasa Mažvydasa toczyły się rozmowy, które mogą zdecydować o tym, jakie książki dla dzieci znajdziemy na półkach w całej Europie. Spotkanie we środę 25 lutego odbyło się w ramach programu „Vilnius Fellowship” (pol. „Wspólnota Wileńska”) i zgromadziło łącznie 12 wydawców – sześciu litewskich i sześciu zagranicznych: ze Szwecji, Włoch, Polski, Estonii, Niemiec i Holandii. Tegoroczna edycja programu była w całości poświęcona literaturze dziecięcej: wydawcy prezentowali swoje rynki, omawiali trendy, nawyki czytelnicze i statystyki sprzedaży, a przede wszystkim szukali partnerów do konkretnych projektów tłumaczeniowych.

Ze strony litewskiej w spotkaniu wzięły udział wydawnictwa: „Flintas”, „Baltos lankos”, „Avenueart”, „700 eilučių”, Instytut Literatury i Folkloru Litewskiego oraz pisarka Viktorija Girčiuvienė współpracująca z „Alma littera”. Każde z nich zaprezentowało swoje najciekawsze publikacje dla młodych czytelników i sylwetki autorów oraz ilustratorów, którzy mają szansę zaistnieć za granicą.

Szczególnie istotna okazała się część poświęcona mechanizmom wsparcia. Kotryna Pranckūnaitė z Litewskiego Instytutu Kultury przedstawiła programy dofinansowania tłumaczeń literatury litewskiej oraz instrumenty, z których mogą korzystać zagraniczni wydawcy zamierzający wprowadzić litewskich autorów na swoje rynki.

Swoistą klamrą programu stało się wystąpienie Eglė Baliutavičiūtė, specjalistki od literatury dziecięcej, która nakreśliła panoramę tej twórczości na Litwie – od pierwszej książki dla dzieci autorstwa Motiejusa Valančiusa (podpisywał się także jako Maciej Wołonczewski) aż po współczesne trendy i nazwiska, które już dziś budzą zainteresowanie poza granicami kraju.

Prezes Litewskiego Stowarzyszenia Wydawców Dovilė Zaidė nie kryła, że takie inicjatywy mają dla sektora wartość długofalową. – Literatura dziecięca to inwestycja w przyszłość: w czytelnika, który dopiero kształtuje swój stosunek do książki. Takie inicjatywy wzmacniają nie tylko poszczególne wydawnictwa, ale cały ekosystem literatury litewskiej – podkreśliła.

26. Wileńskie Targi Książki trwają od 26 lutego do niedzieli 1 marca 2026 r. w Centrum Wystaw i Kongresów LITEXPO. Bilety na stronie kakava.lt. Organizatorami są: Litewskie Stowarzyszenie Wydawców, AGATA oraz LITEXPO; wydarzenie wspierają Litewska Rada Kultury i Samorząd Miasta Wilna.

„Vilnius Fellowship” to program zawodowy Litewskiego Stowarzyszenia Wydawców skierowany do zagranicznych profesjonalistów branży wydawniczej. Jego celem jest budowanie trwałych relacji, które w perspektywie kilku lat przekładają się na konkretne umowy licencyjne i przekłady.

