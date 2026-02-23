Z okazji targów swoimi przemyśleniami postanowił podzielić się mer Wilna Valdas Benkunskas, który w nadesłanym komunikacie polecił czytelnikom dwa tytuły przybliżające historię i tożsamość miasta. Jedna z pozycji o Wilnie jest autorstwa Felicji Romanowskiej, a była wydana w 1933 r.

„Zbliżające się Wileńskie Targi Książki już dawno stały się nieodłączną częścią życia kulturalnego naszego miasta – prawdziwym świętem czytelnictwa, które co roku gromadzi tysiące osób ceniących moc słowa drukowanego” – czytamy w komunikacie mera.

„Osobiście największą radość sprawia mi, gdy książka nie tylko zostaje na targach kupiona, lecz także przeczytana” – zaznacza włodarz Wilna.

„Wileńska powieść kryminalna”

Pierwszą z polecanych przez mera pozycji jest „Wileńska powieść kryminalna” Felicji Romanowskiej, przetłumaczona na język litewski, wydana przez Muzeum Miasta Wilna wspólnie z wydawnictwem „Lapas”. Co ciekawe, pod pseudonimem Felicja Romanowska kryła się grupa polskich przedwojennych autorów: Stanisław Mackiewicz, Józef Mackiewicz, Jerzy Wyszomirski i Walerian Charkiewicz, każdy napisał po kilka lub kilkanaście rozdziałów.

„Przede wszystkim chciałbym wyrazić swoją radość, że ponad rok temu Muzeum Miasta Wilna zainicjowało nowe wydanie tej książki. (…) Jedno przestępstwo porusza nie tylko detektywa, ale także całe życie polityczne, kulturalne i naukowe – jakby przez dziurkę od klucza otwiera się społeczny krajobraz miasta z tamtych czasów” – podkreśla mer, wskazując, że publikacja to zaproszenie do spaceru po Wilnie sprzed stu lat, uzupełnionego fotografiami, mapami i opowieściami o dawnych mieszkańcach.

„Chociaż dziś wszystko znacznie się zmieniło, takie spojrzenie wstecz pomaga lepiej zrozumieć wielowarstwowość naszego miasta i ślady pozostawione przez jego historię” – dodaje mer.

„Fado” Černiauskasa – co by było, gdyby…

Drugą rekomendowaną lekturą jest książka historyka dr. Norbertasa Černiauskasa „Fado. Krótka, niedoszła historia Litwy”, wydana przez „Aukso žuvys”. To opowieść z gatunku historii alternatywnej, której punktem wyjścia są międzywojenne plany modernizacji Litwy – wizje, które przerwały dziejowe zawirowania.

„Autor opiera się na międzywojennych ideach dotyczących rozwoju gospodarczego i kulturalnego Litwy – wizjach, które pozostały niezrealizowane z powodu historycznych przełomów” – opisuje mer.

Wyobraźnię czytelnika kuszą obrazy miasta, które mogło wyglądać zupełnie inaczej: „W alternatywnej rzeczywistości już w połowie XX w. po Wilnie jeżdżą tramwaje, rozbudowuje się ścieżki rowerowe, ruch drogowy rozdzielają pasy zieleni, a po Wilii pływają autobusy wodne” – cytuje mer fragmenty tej wizji. Lektura pozostawia ambiwalentne odczucia. „Po przeczytaniu pozostaje dwojakie uczucie – zachwyt wizjami i rozczarowanie, że niektóre z nich realizujemy dopiero dzisiaj” – przyznaje Benkunskas.

Nie tylko zakupy

Włodarz stolicy zachęca, by tegoroczne targi potraktować nie tylko jako okazję do zakupów.

„Zachęcam nie tylko do poszukiwania nowych publikacji, ale także do powrotu do książek, które pomagają lepiej poznać nasze miasto – jego przeszłość, możliwą przyszłość i wielowarstwowość teraźniejszości” – podsumowuje mer w swoim komunikacie.