Uroczystej Mszy Świętej odpustowej przewodniczył biskup Arūnas Poniškaitis. Przy ołtarzu modlili się również rektor kościoła bł. ks. Michała Sopoćki ks. Andrzej Szuszkiewicz oraz ks. Jerzy Witkowski, który dziesięć lat temu kierował przygotowaniami do konsekracji. Liturgii towarzyszył śpiew chóru kościoła w Czarnym Borze, nadając Eucharystii szczególnej podniosłości.

Tegoroczne obchody miały jeszcze szerszy wymiar – zbiegły się z 90. rocznicą rozpoczęcia budowy pierwszego kościoła oraz 25-leciem pierwszej Mszy Świętej sprawowanej przy obecnej świątyni. Dzięki temu cały dzień był przede wszystkim dziękczynieniem za długą drogę.

W czasie Eucharystii ks. Jerzy Witkowski przypomniał myśl, która trafnie oddaje historię Czarnego Boru – konsekracja dotyka nie tylko murów, lecz także ludzkich serc. Wspomniał również tych, dzięki którym dziś Czarny Bór ma kościół: Boga, śp. ks. Józefa Narkuna oraz starostę Tadeusza Aszkielańca.

Po liturgii uroczystość przeszła w część koncertową – Ewelina Saszenko swoimi pieśniami przedłużyła ducha Mszy Świętej i pozwoliła przeżyć go jeszcze głębiej. W kulminacyjnym momencie symbolicznie zabrzmiała pieśń „Powstań i świeć, Kościele Boży” – ta sama, która rozbrzmiewała w 2016 r., gdy arcybiskup Gintaras Grušas podczas konsekracji namaścił ściany kościoła świętym krzyżmem.

Przy kościele uczestnicy uroczystości mogli obejrzeć plenerową wystawę „W świetle Miłosierdzia”, przygotowaną przez Dawida Jurewicza specjalnie z okazji jubileuszu. Wystawa po raz kolejny przypomniała naszą drogę – od urszulańskiej kaplicy i lat trudnego oczekiwania aż po konsekrację w 2016 r. i dzisiejszą, żywą wspólnotę.

Podczas święta ks. Andrzej Szuszkiewicz wręczył podziękowania osobom, które swoją pracą i cichą służbą umacniają życie wspólnoty kościelnej. Słowo gratulacyjne skierował również mer Samorządu Rejonu Wileńskiego Robert Duchniewicz, podkreślając znaczenie więzi wspólnotowych oraz wsparcie samorządu.

W uroczystości uczestniczyli także inni zacni goście: posłowie na Sejm Republiki Litewskiej Ruslanas Baranovas i Czesław Olszewski, wicemer Samorządu Rejonu Wileńskiego Algis Vaitkevičius oraz dyrektor Centrum Kultury w Rudominie Wioleta Cereszka.

Serdecznie dziękujemy organizatorom uroczystości: Karolinie Szeszunowej, Dawidowi Jurewiczowi, Renacie Czerniak, ks. Andrzejowi Szuszkiewiczowi oraz Tadeuszowi Aszkielaniecowi – za czas, troskę i to, że wszystko przebiegło sprawnie, w ciepłej i podniosłej atmosferze.

Szczególne podziękowania kierujemy do sponsorów i partnerów: Centrum Kultury w Rudominie (głównego sponsora), kościoła bł. ks. Michała Sopoćki w Czarnym Borze, Starostwa w Czarnym Borze oraz Samorządu Rejonu Wileńskiego.

Ten dzień był pięknym świadectwem czarnoborskiej wspólnoty.

Informację przygotowano na podstawie materiałów Kościoła bł. ks. Michała Sopoćki w Czarnym Borze oraz filii Centrum Kultury w Rudominie w Czarnym Borze