    „Wiosenne Przebudzenie” – koncert Elity Narkiewicz w Nowej Wilejce

    Znana wileńska piosenkarka Elita Narkiewicz zaprasza na swój koncert „Wiosenne Przebudzenie”, który odbędzie się w Centrum Kultury w Nowej Wilejce. Piosenkarka wystąpi razem z Wileńską Orkiestrą Symfoniczną Miłośników Muzyki pod batutą Tadasa Šileiki.

    Gdy dni stają się dłuższe, a w powietrzu czuć zapach nadchodzącej wiosny, to dobry moment, by zrzucić zimową aurę i naładować się pozytywnymi wibracjami przy dźwiękach muzyki. Zapraszamy na koncert wilnianki Elity Narkiewicz – artystki, dla której muzyka nie jest jedynie zawodem, ale całym życiem. „Śpiewam od dziecka i nie wyobrażam swojego życia bez muzyki. Moja miłość do śpiewu dojrzewała latami. Myślę, że czas najwyższy podsumować moją wieloletnią działalność” – mówi Elita.

    Elita jest zdobywczynią „Grand Prix” I Konkursu Piosenki „Do Słów Agnieszki Osieckiej”, I miejsca na 31. Międzynarodowym Festiwalu Kolęd i Pastorałek w Będzinie, nagrody specjalnej na III Festiwalu Piosenki Polonijnej w Monachium, kilkakrotną laureatką „Festiwalu Piosenki Polskiej w Rudziszkach”. Dwukrotnie zdobyła tytuł „Dziewczyna – Miss Talentu Kuriera Wileńskiego”. W roku ubiegłym wystąpiła też na prestiżowym festiwalu Certamen Internacional de Tunas „Barrio del Carmen” w Murcji. Na koncercie zabrzmią znane polskie, litewskie, hiszpańskie przeboje, a także twórczość własna. Organizatorem koncertu jest Centrum Kultury w Nowej Wilejce.

    KIEDY: 22 marca, godz. 16:00
    GDZIE: Centrum Kultury w Nowej Wilejce, ul. Gerovės 1

    WSTĘP WOLNY!

    Podczas koncertu będą Państwo mieli możliwość wsparcia Wileńskiego Hospicjum bł. ks. Michała Sopoćki.

