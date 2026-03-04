Więcej
    Karta kultury 2026: szerszy dostęp

    Budżet programu Karta kultury wzrósł do 5 mln 196 tys. euro, co pozwoliło zwiększyć wsparcie dla uczniów i rozszerzyć projekt o dzieci przedszkolne. od września 2026 r. z oferty skorzysta dodatkowo około 24 tys. najmłodszych uczestników edukacji.

    Autor: Jolanta Balkiewicz
    Uczniowie i od września także przedszkolaki będą mogli korzystać z rozszerzonej oferty Karty kultury 2026 | Fot. Freepik

    W tym roku roczna kwota przypadająca na jednego ucznia wzrosła z 11 do 14 euro. Z programu korzysta obecnie prawie 350 tys. uczniów klas 1-12 w całym kraju. Środki przyznawane są na rok kalendarzowy i trafiają do wirtualnych portfeli po zakończeniu procedur administracyjnych oraz odnowieniu umowy z Litewską Biblioteką Narodową im. Martynasa Mažvydasa, która zarządza systemem.

    Przedszkolaki dołączą od września

    Od września 2026 r. program obejmie także dzieci uczące się w ramach edukacji przedszkolnej. Na nową grupę przeznaczono po 6 euro na pozostałe miesiące roku (od września). Obecnie oferta obejmuje ponad 6000 działań z zakresu edukacji kulturalnej.

    „Karta kultury” to wyjątkowy i sprawdzony środek, który pozwala uczniom na finansowane ze środków państwowych uczestnictwo w przedstawieniach, koncertach, wystawach i innych edukacyjnych wydarzeniach kulturalnych. Widząc sens tego programu, dołożyliśmy wszelkich starań, aby zwiększyć finansowanie i rozszerzyć dostępność usług” — powiedziała Vaida Aleknavičienė, minister kultury.

    ŹródłaOpr. J.B. na podst. inf. Ministerstwa Kultury

