Salon Dobrej Książki w Warszawie i powrót do źródeł autentyzmu

Wydarzenie prowadzone przez Piotra Marońskiego poświęcone było najnowszej publikacji prof. Lecha Wojciecha Szajdaka pt. „Poeci autentyści — przedstawiciele, utwory. Łatwo o mnie pomyśl, łatwo o mnie zapomnij” — wydanej przez muzeum jako ważny głos w debacie nad zapomnianymi nurtami literatury XX w.

Kierunek postulujący jedność prawdy artystycznej i życiowej

Książka stanowi logiczną kontynuację wieloletnich badań autora nad biografią i twórczością jego ojca — Stefana Szajdaka — a także nad środowiskiem literackim skupionym wokół Grupy Poetyckiej „Wołyń”. Publikacja ma charakter nie tylko naukowy, ale również dokumentacyjny i popularyzatorski — przywraca bowiem pamięć o twórcach, którzy świadomie sytuowali swoją poezję poza dominującymi modami estetycznymi.

Centralnym pojęciem omawianej książki jest autentyzm — kierunek literacki postulujący jedność prawdy artystycznej i życiowej, szczerość wypowiedzi oraz sprzeciw wobec literackiej maniery. Autentyści odrzucali sztuczność i konwencję na rzecz bezpośredniego doświadczenia, codzienności i osobistego świadectwa. Ich poezja była często surowa, refleksyjna, zakorzeniona w losie jednostki i wspólnocie lokalnej.

Spotkaniu towarzyszyła wystawa

Nieprzypadkowo kolebką tego nurtu stał się Ostrzeszów, miasto, które dzięki działalności Stanisława Czernika zapisało się trwale na mapie polskiej kultury. To właśnie tam, 90 lat temu, powstało czasopismo literackie „Okolica Poetów”, wokół którego skupiło się środowisko poetów poszukujących nowej, uczciwej formy wypowiedzi artystycznej. Do tego jubileuszu nawiązywała wystawa towarzysząca warszawskiemu spotkaniu — przypominająca zarówno historię pisma, jak i genezę autentyzmu.

W Ostrzeszowie odsłonięto również pamiątkową tablicę poświęconą poetom autentystom, ufundowaną przez lokalne środowiska kulturalne i mieszkańców miasta. Aktu odsłonięcia dokonali wnuk Stanisława Czernika — Marcin Nadratowski — oraz prof. Lech Szajdak, co miało wymiar symboliczny, łączący pamięć rodzinną z dziedzictwem kulturowym. W jubileuszowych obchodach uczestniczyli przedstawiciele świata literatury i samorządu, m.in. poeta i krytyk Paweł Kuszczyński, a także lokalne władze Ostrzeszowa. Obecność młodzieży i artystów podkreśliła aktualność idei autentyzmu — rozumianego dziś jako potrzeba prawdy, szczerości i odpowiedzialności w kulturze.

Pałac Przebendowskich-Radziwiłłów w Warszawie — dziś Muzeum Niepodległości | Fot. Leszek Wątróbski

Specjalny wiersz

Szczególnie poruszającym momentem Salonu Dobrej Książki było odczytanie wiersza Dominika Górnego napisanego specjalnie na tę okazję. Ten gest — prosty, a zarazem symboliczny — doskonale oddawał ducha autentyzmu: poezji rodzącej się z chwili, emocji i osobistego przeżycia.

Publikacja Lecha Wojciecha Szajdaka i wydarzenia jej towarzyszące pokazują, że autentyzm nie jest jedynie archiwalnym zjawiskiem z historii literatury, lecz żywą postawą twórczą. W świecie nadmiaru słów i obrazów przypomina on o wartości prostoty, uczciwości i odpowiedzialności za wypowiadane słowo — zarówno w poezji, jak i w życiu.