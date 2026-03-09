Rewitalizacja wileńskiej Starówki rozszerza się na kolejne tereny

— Kolejną przestrzenią, która przejdzie znaczącą metamorfozę, jest położony na Zarzeczu Plac Tymo (lit. Tymo aikštė) — zapowiada Laura Joffė, szefowa Spółki Rozwoju Wilna (Vilniaus Vystymo Kompanija).

Spółka ogłosiła projekt odnowy tej części Zarzecza.

Zostanie uporządkowany plac, pobliskie tereny oraz obszar, na którym czynne jest targowisko. Plac będzie zaprojektowany tak, aby służył mieszkańcom na co dzień.

Konsultacje z mieszkańcami

„Przez wiele lat Plac Tymo był przestrzenią, którą mieszkańcy odwiedzali raz w tygodniu, gdy funkcjonuje tu rynek rolny. Dzięki wdrożeniu proponowanych zmian, miejsce to na co dzień stanie się przytulną, tętniącą życiem, atrakcyjną przestrzenią publiczną” — mówił mer Wilna Valdas Benkunskas.

W ubiegłym roku pracownicy Spółki Rozwoju Wilna zorganizowali spotkanie konsultacyjne z mieszkańcami w sprawie modernizacji placu.

— Przeanalizowaliśmy zgłoszone przez mieszkańców uwagi i pomysły. Zasugerowano m.in. żeby plac był bardziej wygodny dla pieszych. Mieszkańcy opowiadają się za dalszym działaniem ryneczku, ale oczekują lepszej organizacji handlu. Padły także uwagi dotyczące lepszej organizacji ruchu oraz przybliżenia historii tego miejsca. Postaramy się spełnić te oczekiwania — zauważa w rozmowie z „Kurierem Wileńskim” Laura Joffė, szefowa spółki.

Prezentacja projektu

Projekt przewiduje zastąpienie zniszczonych drewnianych pawilonów targowych kilkoma altanami, które będą obsadzone winoroślą. Ponieważ targ odbywa się tylko raz w tygodniu, planuje się, że miejsce straganów zajmą modułowe meble ogrodowe, które w czasie handlu będą służyć jako stragany, a w pozostałe dni jako miejsca do siedzenia czy schronienia się przed upałem słońca lub deszczem. W pobliżu będzie znajdował się oddzielony od ulicy zielenią plac zabaw, toaleta publiczna oraz podziemne pojemniki na odpady.

Prezentacja projektu rewitalizacji Placu Tymo odbędzie się 16 marca o godz. 18.00 w Gimnazjum im. Witolda Wielkiego (Augustijonų 8). Wymagana jest rejestracja.

Zazieleniony funkcjonalny zakątek

W najbliższym czasie proces odnowy urbanistycznej obejmie także skwer naprzeciwko Kościoła św. Anny przy ul. Maironio. Zamiast wydeptanej przestrzeni pojawi się zazieleniony funkcjonalny zakątek z alejkami, ławkami i nowoczesnym oświetleniem. Projekt przebudowy skweru zakłada stworzenie reprezentacyjnej przestrzeni publicznej, gdyż jest to jedno z miejsc najczęściej odwiedzanych przez turystów. Roztacza się stąd piękny widok na zakątek gotycki, Pomnik Adama Mickiewicza, Kościół św. Michała.

— Nasz zespół architektów zwraca szczególną uwagę na przebudowę tego malowniczego zakątka. Chcemy przeprowadzić rekonstrukcję historyczną tego miejsca i jednocześnie stworzyć nowoczesną i przyjazną przestrzeń w sercu Starówki. Projekt powstał w konsultacji z lokalnymi mieszkańcami — podkreśla Laura Joffė.

Rekonstrukcja skweru ma rozpocząć się w tym roku.