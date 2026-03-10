Więcej
    Sondaż wskazał, kto w litewskim rządzie korzysta z AI. To głównie zewnętrzne komercyjne platformy

    Dziesięciu z piętnastu członków Rządu Litwy korzysta w swojej pracy z narzędzi sztucznej inteligencji (AI), poinformował we wtorek portal informacyjny LRT, który przeprowadził ankietę wśród ministrów.

    Autor: Apolinary Klonowski
    Fot. Laima Penek, LRV

    Z narzędziami AI korzystają minister środowiska Kastytis Žuromskas, minister gospodarki i innowacji Edvinas Grikšas, minister finansów Kristupas Vaitiekūnas oraz minister obrony narodowej Robertas Kaunas.

    Również minister kultury Vaida Aleknavičienė, minister zdrowia Marija Jakubauskienė, minister oświaty, nauki i sportu Raminta Popovienė, minister spraw zagranicznych Kęstutis Budrys, minister spraw wewnętrznych Władysław Kondratowicz oraz minister rolnictwa Andrius Palionis.

    Z jakich platform korzystają ministrowie?

    Ministrowie, jak podaje BNS i LRT, korzystają z platform ChatGPT, Copilot, Gemini. Jak twierdzą ministrowie, pomagają w wyszukiwaniu informacji, porównywaniu danych, analizowaniu, systematyzowaniu i przygotowywaniu szkiców. Są to komercyjne niezastrzeżone platformy. Jednocześnie Litwa podpisywała umowę z Polską nt. współpracy w obszarze AI, ale nie było podane do wiadomości, czy dotyczyło to także udostępnienia Litwie polskiego modelu PLLuM, który był uczony m.in. na litewskich źródłach.

    Premier Inga Ruginienė jest jedną z pięciu ministrów, którzy nie korzystają z narzędzi sztucznej inteligencji.

