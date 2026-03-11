Więcej
    11 marca w Wilnie. Litwa obchodzi Dzień Odzyskania Niepodległości [PROGRAM 2026]

    Litwa 11 marca obchodzi Dzień Odzyskania Niepodległości. Przed 36 laty, w 1990 roku, Rada Najwyższa ogłosiła Akt Niepodległości, tym samym wyzwalając się spod jarzma Związku Sowieckiego. Poniżej podajemy program najważniejszych wydarzeń w Wilnie.

    Autor: KW
    (na zdjęciu: podniesienie flag krajów bałtyckich w 2025 r.) | Fot. Alfredas Pliadis, KAM

    O godz. 9:00 ceremonia na wileńskim Placu Niepodległości pod pomnikiem „Žinia”. Udział weźmie przewodniczący Sejmu RL Juozas Olekas. Kwiaty składać będą żołnierze gwardii honorowej.

    O godz. 10:00 w Sali Aktu 11 Marca Sejmu przy Gedimino pr. 53 rozpoczną się uroczyste obchody Dnia Odrodzenia Państwa Litewskiego z ceremonią wręczenia Stypendiów Niepodległości. Wezmą w nich udział prezydent Gitanas Nausėda, premier Inga Ruginienė, marszałek Sejmu oraz ministrowie, w tym minister sprawiedliwości Rita Tamašunienė i minister spraw wewnętrznych Władysław Kondratowicz.

    O godz. 12:00 na Placu Niepodległości odbędzie się ceremonia podniesienia flag trzech państw bałtyckich z udziałem najwyższych władz państwowych. Jednocześnie, drzwi otwarte w Centrum Poznania Państwa przy ul. Totorių 28 (czynne w godz 12-18).

    O godz. 12:30 spod Placu Niepodległości ruszy przemarsz Kompanii Honorowej i Orkiestry Wojska Litewskiego aleją Giedymina w kierunku Placu Katedralnego, później — marsz „Droga do odzyskania niepodległości” z flagami Litwy i Ukrainy.

    Od 12:35 do 17:00 czynne będą galerie Obrońców Wolności Litwy i Witraży w I budynku Sejmu; w programie koncerty, wystawy i warsztaty dla rodzin.

    O godz. 13:30 w Bazylice Katedralnej zostanie odprawiona msza święta, w której wezmą udział m.in. marszałek Sejmu i ministrowie.

    O 14:00 przy pomniku Giedymina na Placu Katedralnym ruszą bezpłatne wycieczki z okazji 11 marca.

    Tego samego dnia Centrum dla Zwiedzających Sejmu (Gedimino pr. 60) będzie otwarte w godz. 10-17 — w programie warsztaty twórcze dla rodzin, quiz wiedzy, pokazy filmów dokumentalnych, a o godz. 14:00 — koncert uczniów szkoły muzycznej im. Balysa Dvarionasa.

    O godz. 16:00 z Placu Katedralnego do Placu Łukiskiego wyruszy tradycyjny pochód.

    Wieczorem, o godz. 20:30, w Litewskim Teatrze Dramatycznym odbędzie się gala wręczenia nagród krajowych „Lietuvos garbė 2026″ (Chwała Litwy 2026) z udziałem premier Ruginienė.

    Robert Mickiewicz: Pokolenie 11 marca bierze sprawy w swoje ręce

    ŹródłaOpr. A.K. na podst. BNS

