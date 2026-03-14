    Wkrótce kończy się czas na usuwanie części gniazd. Litewscy przyrodnicy przypominają o zasadach

    W marcu kończy się okres, w którym w wielu przypadkach można legalnie przenosić lub usuwać gniazda ptaków. Ekolodzy przypominają jednak, że działania te podlegają ścisłym przepisom, a ich naruszenie może mieć konsekwencje nie tylko prawne, lecz także dla bioróżnorodności.

    Autor: Jolanta Balkiewicz
    Bocianie gniazdo.
    Bocianie gniazda można przenosić tylko do 31 marca i wyłącznie po uzyskaniu zezwolenia Agencji Ochrony Środowiska | Fot. Freepik

    Czytaj również...

    Ograniczenia w niszczeniu i przenoszeniu gniazd

    Specjaliści przypominają, że niszczenie lub przenoszenie gniazd dzikich ptaków bez odpowiednich zezwoleń jest zabronione. Działania takie mogą negatywnie wpływać na różnorodność biologiczną, dlatego podlegają określonym zasadom oraz terminom.

    Zezwolenia na niszczenie gniazd wydawane są jedynie w uzasadnionych przypadkach. Dotyczy to sytuacji związanych ze zdrowiem ludzi, bezpieczeństwem lotniczym, ochroną przed poważnymi szkodami w uprawach, wodach, hodowli zwierząt, lasach czy zasobach rybnych, a także ochroną flory i fauny.

    Jak zapobiegać powstawaniu gniazd

    Eksperci podkreślają, że najlepszym rozwiązaniem jest zapobieganie budowaniu gniazd w niepożądanych miejscach. Przed rozpoczęciem sezonu lęgowego można montować przezroczyste, śliskie plastikowe arkusze na dachach lub innych powierzchniach, które utrudniają ptakom zakładanie gniazd.

    Dodatkowo można stosować różne środki odstraszające, takie jak latawce z oczami drapieżników, błyszczące elementy czy szeleszczące woreczki.

    Jeżeli gniazda już powstały, ochronę elewacji przed ptasimi odchodami może zapewnić zamocowanie drewnianych listew pod gniazdem.

    Czytaj także: Emigrant, który nieustannie powraca do domu

    Terminy dotyczące poszczególnych gatunków

    Przepisy określają różne okresy, w których można ingerować w gniazda poszczególnych gatunków ptaków.

    Gniazda jaskółek można niszczyć od 1 lipca do 14 marca, jednak wyłącznie po uzyskaniu zezwolenia Agencji Ochrony Środowiska. Od 15 marca do 30 czerwca trwa okres składania jaj i wychowywania piskląt, dlatego w tym czasie usuwanie gniazd jest zabronione.

    Przenoszenie gniazd bocianów możliwe jest od 1 września do 31 marca po uzyskaniu zezwolenia Agencji Ochrony Środowiska. Gniazdo można przenieść maksymalnie 100 metrów od pierwotnego miejsca. W przypadku przeniesienia na cudzą działkę wymagana jest zgoda właściciela, a gdy gniazdo znajduje się na słupie energetycznym – wcześniejsze uzgodnienie z AB „Energijos skirstymo operatorius” lub innym właścicielem słupa. Od 1 kwietnia do 31 sierpnia przenoszenie gniazd bocianów jest zabronione.

    Gniazda kruków i wron można rozbierać od 1 lipca do 28 lutego, wyłącznie po uzyskaniu zgody Departamentu Ochrony Środowiska. Od 1 marca do 30 czerwca ich niszczenie jest zakazane.

    W przypadku innych gatunków ptaków przenoszenie lub niszczenie gniazd również wymaga zezwolenia Agencji Ochrony Środowiska. W okresie wysiadywania jaj i opieki nad pisklętami ingerowanie w gniazda jest zabronione.

    Szczegółowe informacje dotyczące zasad przenoszenia i niszczenia gniazd znajdują się w broszurze „Przenoszenie i niszczenie gniazd ptaków” przygotowanej przez Departament Ochrony Środowiska.

    W przypadku pytań dotyczących wymagań środowiskowych konsultacji udzielają specjaliści Departamentu Ochrony Środowiska pod numerem telefonu +370 700 02022 lub adresem e-mail konsultacijos@aad.am.lt.

    Czytaj także: Zagęszczenie par lęgowych bocianów na Litwie jest najwyższe na świecie

    ŹródłaOpr. J.B. na podst. inf. Ministerstwa Środowiska

    Na Zielonych Jeziorach odbędzie się akcja „Ptaki wracają do domu”

    Wraz z nadejściem wiosny do Litwy wracają ptaki. 14 marca w Wilnie, na plaży jeziora Balsiai (Zielone Jeziora), odbędzie się akcja „Ptaki wracają do domu”, podczas której mieszkańcy i goście miasta będą mogli wspólnie zawiesić budki lęgowe przygotowane przez leśników.
    Zdrowie

    Mieszkańcy wolą szukać długowieczności w pigułkach niż w tym, co robiły… nasze babcie

    Gdy mówimy o długowieczności, na Litwie dominuje myślenie, że jakaś pigułka czy magiczne „oszukanie systemu” nam to załatwi. Tymczasem ekspert wskazuje, że nim sięgniemy po wielkie „odkrycia”, warto najpierw zadbać o podstawy.
    Społeczeństwo

    Sezon na hulajnogi ruszył. Wilno przypomina nowe zasady dla „mikromobilnych”. Przewidziane słone kary

    Rozwój mikromobilności w mieście2 marca w Wilnie oficjalnie rozpoczął się sezon wypożyczania pojazdów mikromobilnych — hulajnóg elektrycznych i rowerów. Usługi te ponownie pojawiły się na ulicach wraz z nadejściem...

