Ograniczenia w niszczeniu i przenoszeniu gniazd

Specjaliści przypominają, że niszczenie lub przenoszenie gniazd dzikich ptaków bez odpowiednich zezwoleń jest zabronione. Działania takie mogą negatywnie wpływać na różnorodność biologiczną, dlatego podlegają określonym zasadom oraz terminom.

Zezwolenia na niszczenie gniazd wydawane są jedynie w uzasadnionych przypadkach. Dotyczy to sytuacji związanych ze zdrowiem ludzi, bezpieczeństwem lotniczym, ochroną przed poważnymi szkodami w uprawach, wodach, hodowli zwierząt, lasach czy zasobach rybnych, a także ochroną flory i fauny.

Jak zapobiegać powstawaniu gniazd

Eksperci podkreślają, że najlepszym rozwiązaniem jest zapobieganie budowaniu gniazd w niepożądanych miejscach. Przed rozpoczęciem sezonu lęgowego można montować przezroczyste, śliskie plastikowe arkusze na dachach lub innych powierzchniach, które utrudniają ptakom zakładanie gniazd.

Dodatkowo można stosować różne środki odstraszające, takie jak latawce z oczami drapieżników, błyszczące elementy czy szeleszczące woreczki.

Jeżeli gniazda już powstały, ochronę elewacji przed ptasimi odchodami może zapewnić zamocowanie drewnianych listew pod gniazdem.

Terminy dotyczące poszczególnych gatunków

Przepisy określają różne okresy, w których można ingerować w gniazda poszczególnych gatunków ptaków.

Gniazda jaskółek można niszczyć od 1 lipca do 14 marca, jednak wyłącznie po uzyskaniu zezwolenia Agencji Ochrony Środowiska. Od 15 marca do 30 czerwca trwa okres składania jaj i wychowywania piskląt, dlatego w tym czasie usuwanie gniazd jest zabronione.

Przenoszenie gniazd bocianów możliwe jest od 1 września do 31 marca po uzyskaniu zezwolenia Agencji Ochrony Środowiska. Gniazdo można przenieść maksymalnie 100 metrów od pierwotnego miejsca. W przypadku przeniesienia na cudzą działkę wymagana jest zgoda właściciela, a gdy gniazdo znajduje się na słupie energetycznym – wcześniejsze uzgodnienie z AB „Energijos skirstymo operatorius” lub innym właścicielem słupa. Od 1 kwietnia do 31 sierpnia przenoszenie gniazd bocianów jest zabronione.

Gniazda kruków i wron można rozbierać od 1 lipca do 28 lutego, wyłącznie po uzyskaniu zgody Departamentu Ochrony Środowiska. Od 1 marca do 30 czerwca ich niszczenie jest zakazane.

W przypadku innych gatunków ptaków przenoszenie lub niszczenie gniazd również wymaga zezwolenia Agencji Ochrony Środowiska. W okresie wysiadywania jaj i opieki nad pisklętami ingerowanie w gniazda jest zabronione.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad przenoszenia i niszczenia gniazd znajdują się w broszurze „Przenoszenie i niszczenie gniazd ptaków” przygotowanej przez Departament Ochrony Środowiska.

W przypadku pytań dotyczących wymagań środowiskowych konsultacji udzielają specjaliści Departamentu Ochrony Środowiska pod numerem telefonu +370 700 02022 lub adresem e-mail konsultacijos@aad.am.lt.