Alarm smogowy w trzech miastach Litwy

Według informacji opublikowanych na stronie internetowej agencji, wysoki poziom zanieczyszczenia powietrza odnotowano w mikrorejonach Żyrmuny w Wilnie, Dainava w Kownie oraz Šilutės plentas w Kłajpedzie.

Pyły zawieszone groźne dla zdrowia

Eksperci ostrzegają, że szczególne zagrożenie stanowią pyły zawieszone różnej wielkości. Większe cząstki, oznaczane jako PM10, oddziałują przede wszystkim na górne drogi oddechowe. Mogą powodować kaszel, kichanie, a także wywoływać napady astmy.

Znacznie bardziej niebezpieczne są jednak drobniejsze cząstki – PM2,5.

– Drobne cząstki są wdychane bardzo głęboko, docierają do płuc, a następnie do krwi. W rezultacie mogą wpływać nie tylko na układ oddechowy, lecz także na układ sercowo-naczyniowy, a ponadto pogarszać przebieg przewlekłych chorób układu oddechowego i krążenia – mówi „Kurierowi Wileńskiemu” Vilda Bajoriūnienė, specjalistka ds. informowania społeczeństwa w Dziale Zarządzania Jakością i Komunikacji.

Najbardziej zagrożone są dzieci i osoby chore

Podwyższony poziom zanieczyszczenia powietrza jest szczególnie niebezpieczny dla osób należących do tzw. grup ryzyka. Chodzi przede wszystkim o dzieci, kobiety w ciąży oraz osoby cierpiące na choroby układu oddechowego i krążenia.

W takich warunkach może dochodzić do pogorszenia przebiegu chorób przewlekłych, a także do cięższego przebiegu ostrych infekcji dróg oddechowych. Specjaliści zalecają więc uważne obserwowanie swojego stanu zdrowia i w razie pogorszenia samopoczucia kontakt z lekarzem rodzinnym. Warto również unikać miejsc, w których widać lub czuć źródła zanieczyszczeń.

Długotrwały kontakt ze smogiem skraca życie

Eksperci podkreślają, że problem zanieczyszczenia powietrza nie dotyczy jedynie krótkotrwałego dyskomfortu.

– Długotrwały kontakt z zanieczyszczonym powietrzem może mieć poważne konsekwencje zdrowotne. Zwiększa ryzyko chorób układu oddechowego i serca, astmy, przewlekłej obturacyjnej choroby płuc, a także raka płuc. Może również skracać długość życia – ostrzega Vilda Bajoriūnienė.

Jak chronić się przed zanieczyszczonym powietrzem?

Specjaliści zalecają, aby w czasie podwyższonego zanieczyszczenia powietrza zachować szczególną ostrożność.

Jeśli planujemy aktywność na świeżym powietrzu – spacer czy trening – najlepiej wybierać miejsca oddalone od ruchliwych ulic, dymiących kominów czy obszarów o wyraźnie wyczuwalnym zapachu spalin lub dymu.

Osoby pracujące na zewnątrz powinny natomiast starać się ograniczać intensywność wysiłku. Im większy wysiłek fizyczny, tym głębszy oddech, a co za tym idzie – większa ilość wdychanych zanieczyszczeń.

Gdzie sprawdzić aktualną jakość powietrza

Aktualne dane ze wszystkich automatycznych stacji monitoringu jakości powietrza w Litwie, a także prognozy, analizy i zalecenia ekspertów dotyczące najbliższych dni można znaleźć na stronie internetowej Agencji Ochrony Środowiska.