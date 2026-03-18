Kiermasz Kaziukowy w Rudominie

Pogoda tego dnia również temu sprzyjała. Organizatorzy zadbali o to, aby nikt nie miał ani chwili na nudę. Na zebranych czekał koncert oraz mnóstwo wspaniałych atrakcji.

Podczas świątecznego koncertu wszystkich gości bawiły zespoły działające przy Centrum Kultury w Rudominie. Swoimi występami zachwycały takie zespoły, jak „Przyjaciele” i „Mickunianka” z Mickun, „Wiosna” z Grygajć, „Borowianka” i „Hałas” z Czarnego Boru, „Verdenė” i „Kresowy Płomień” z Zujun, „Szum Studio” z Szumska, „Korzyść” z Mariampola, „Ale Babki” z Niemieża, „Barwy Podwileńskie” i „Makowy Smak” z Ławaryszek oraz „Przyjaciółki” z Kowalczuk. Gościem szczególnym święta w Rudominie była „Kapela Kawalerów Podwileńskich” — zespół znany wszystkim z barwnej mieszanki folkloru, tradycyjnych melodii wileńskich oraz żywiołowego stylu scenicznego. Każdy występ tego zespołu to nie tylko muzyczne doznania, ale także podróż w czasie — do dawnych, kresowych klimatów. I tym razem młodzi artyści zabrali publiczność w cudowną muzyczną podróż.

Podczas koncertu panowała atmosfera radości, piękna i ciepła. Wszyscy świetnie się bawili, śpiewając wraz z artystami dobrze znane i lubiane piosenki oraz oklaskując występy zespołów. Wielu dało się ponieść wesołej muzyce i zawirowało w tańcu.

Jakie Kaziuki bez świątecznego kiermaszu? Można było na nim nabyć domowe wypieki, produkty mięsne, palmy, kolorowe ozdoby oraz piękne rękodzieło. Każdy znalazł tu coś dla siebie lub dla bliskiej osoby. Organizatorzy nie zapomnieli o najmłodszych mieszkańcach Rudominy. Na dzieci czekało mnóstwo ciekawych atrakcji i wesołej zabawy.

Na Kiermasz Kaziukowy do Rudominy przybyli również dostojni goście: poseł na Sejm RL Ruslanas Baranovas, wicemer rejonu wileńskiego Danuta Narbut, radni Samorządu Rejonu Wileńskiego – Rūta Carik, Martynas Motuzas i Henryk Subocz, starosta gminy Rudomino Józef Szatkiewicz, dyrektor Centrum Kultury w Rudominie Wioleta Cereszka, dowódca Kompanii im. Tadeusza Kościuszki Litewskiego Związku Strzelców Dariusz Litwinowicz, przedstawiciele asocjacji „Blaivi banga”, Centrum Sportowego Rejonu Wileńskiego oraz delegacja ze Szczecinka (Polska). Goście składali serdeczne życzenia wszystkim Kazimierzom i Kazimierom, życząc wesołej zabawy oraz owocnych zakupów na świątecznym kiermaszu.

Na jarmarku panowała wyjątkowa atmosfera. Było kolorowo, wesoło, rodzinnie i przyjaźnie. Mieszkańcy Rudominy po raz kolejny udowodnili, że potrafią się świetnie wspólnie bawić.

Organizatorem Kiermaszu Kaziukowego było Centrum Kultury w Rudominie oraz spółka „Nemėžio komunalininkas”.

Centrum Kultury w Rudominie