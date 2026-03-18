    „Kochajmy naszą Ojczyznę całym sercem…” – obchody Dnia Odzyskania Niepodległości Litwy w Rudominie

    11 marca nasz kraj obchodzi Dzień Odrodzenia Niepodległości. Właśnie 11 marca 1990 r., jako pierwsza z byłych republik sowieckich, Litwa proklamowała niezależność od chylącego się ku upadkowi Związku Radzieckiego. Ta historyczna decyzja stała się świadectwem odwagi, wiary i niezłomnej woli narodu litewskiego. Każdego roku mieszkańcy różnych zakątków kraju świętują tę ważną datę. Do obchodów dołączyli również mieszkańcy i goście Rudominy w rejonie wileńskim.

    Autor: KW
    Uroczysty pochód ulicami Rudomina. Na czele pochodu uczestnicy nieśli 150-metrową trójkolorową flagę państwa litewskiego.
    Uroczysty pochód ulicami miasteczka. Na czele pochodu uczestnicy nieśli 150-metrową trójkolorową flagę państwa litewskiego | Fot. Centrum Kultury w Rudominie

    Obchody tego ważnego święta rozpoczęto uroczystą Mszą św. w kościele pw. Najświętszej Maryi Panny Matki Dobrej Rady w Rudominie, podczas której modlono się za nasz kraj i jego obywateli.

    Po Mszy św. mieszkańcy oraz goście Rudominy wzięli udział w uroczystym pochodzie ulicami miasteczka, niosąc 150-metrową trójkolorową flagę państwa litewskiego. W procesji wzięli również udział przedstawiciele Litewskiego Związku Strzelców, żołnierze batalionu piechoty im. księcia Vaidotasa wraz z dowódcą podpułkownikiem Vitalijusem Anisimenko, żołnierze Litewskiego Wojska Lądowego, żołnierze 8. Batalionu Okręgu Wielkiej Bitwy Ochotniczych Sił Obrony Narodowej Litwy, przedstawiciele Szkoły Straży Granicznej Państwowej Służby Granicznej przy Ministerstwie Spraw Wewnętrznych Republiki Litewskiej, przedstawiciele placówek oświatowych rejonu wileńskiego, zespół perkusyjny „Ritmas Kitaip” oraz Wileńscy Szczudłacy. Uroczysty pochód rozpoczęto od wspólnego odśpiewania hymnu narodowego Litwy. Podczas marszu wszyscy byli zjednoczeni wspaniałym poczuciem wspólnoty, pieśniami i uśmiechami.

    W uroczystościach w Rudominie udział wzięli oddziały wojska litewskiego i służb mundurowych | Fot. Centrum Kultury w Rudominie

    Po pochodzie wszyscy udali się do Centrum Kultury w Rudominie, gdzie kontynuowano uroczyste obchody. Odbył się tam przepiękny koncert legendarnego litewskiego zespołu „Rondo”. To zespół, który jest na scenie od prawie pół wieku, kultywując tradycję grania na żywo, szczerego kontaktu z publicznością i prawdziwej muzycznej energii.

    Uczestnicy tegorocznych obchodów Dnia Odzyskania Niepodległości Litwy w Rudominie przeżyli prawdziwą ucztę duchową, słuchając piosenek zespołu „Rondo”.

    Na uroczystość w Rudominie przybyli honorowi goście: mer rejonu wileńskiego Robert Duchniewicz, wicemer Algis Vaitkevičius, dyrektor Administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego Vytautas Vansavičius, radni Samorządu Rejonu Wileńskiego, starosta gminy Rudomino Józef Szatkiewicz oraz dyrektorzy i pracownicy instytucji rejonu wileńskiego.

    „Już trzeci rok z rzędu zebraliśmy się tutaj w Dniu Odzyskania Niepodległości przez Litwę. Stało się to piękną tradycją. Dziś wciąż możemy słuchać tych, którzy byli świadkami tego ważnego wydarzenia. To ludzie, którzy pokazali, jak silna jest litewska wola obywatelska. Żadne inne duże państwo nie było w stanie jej złamać. Naszym wielkim zadaniem jest chronić, pielęgnować i kochać to, co zostało stworzone. A zostało stworzone wiele. Ludzie, którzy są tu dzisiaj, pokazują, że stworzyliśmy silną wspólnotę, która jest fundamentem samorządności, a samorządność jest fundamentem państwa. Chciałbym, abyśmy umacniali ten fundament w naszych rodzinach, wśród naszych krewnych, a później zanieśli go do naszych społeczności. Jestem wdzięczny, że z roku na rok jest nas coraz więcej. Cieszę się, że możemy tak radośnie obchodzić święta narodowe. Serdecznie dziękuję Centrum Kultury w Rudominie i jego pracownikom za poświęcenie czasu i energii na organizację takich obchodów” – powiedział, witając wszystkich przybyłych na uroczystość mer rejonu wileńskiego Robert Duchniewicz.

    Organizatorem obchodów było Centrum Kultury w Rudominie.

