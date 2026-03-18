    Na wieczną wartę w wieku 97 lat odszedł kpt. Stanisław Poźniak

    Jak poinformowała Ambasada RP w Wilnie, na wieczną wartę odszedł kapitan Stanisław Poźniak, jeden z ostatnich żołnierzy Armii Krajowej, uczestnik Operacji „Ostra Brama”. Podpisywał pojednanie między Armią Krajową i Litewskim Korpusem Lokalnym w 2004 roku. Przez wiele lat był prezesem Klubu Weteranów Armii Krajowej w Wilnie. Miał 97 lat.

    Autor: KW

    Czytaj również...

    „Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci kpt. Stanisława Poźniaka — jednego z ostatnich żołnierzy Armii Krajowej, uczestnika Operacji »Ostra Brama«, wieloletniego Prezesa Klubu Weteranów Armii Krajowej w Wilnie, odznaczonego Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Złotym Medalem Wojska Polskiego” — zakomunikowała Ambasada RP w Wilnie.

    „Odszedł Człowiek niezwykłej odwagi, niezachwianych zasad i bezgranicznego oddania Ojczyźnie. Jego życie — wypełnione służbą, poświęceniem i cichym, godnym bohaterstwem – pozostanie na zawsze w pamięci potomnych jako świadectwo honoru i niezłomności polskiego żołnierza” — czytamy.

    Pożegnać żołnierza Armii Krajowej można będzie 19 marca o godz. 15:00 w Domu Pogrzebowym przy ul. Olandų 22 w Wilnie. Pogrzeb obędzie się 20 marca o godz. 12:00 na Nowej Rossie.

    Redakcja „Kuriera Wileńskiego” składa Bliskim i Rodzinie wyrazy współczucia. Cześć Jego pamięci.

    Więcej od autora

    Kiermasz Kaziukowy w Rudominie

    Pogoda tego dnia również temu sprzyjała. Organizatorzy zadbali o to, aby nikt nie miał ani chwili na nudę. Na zebranych czekał koncert oraz mnóstwo wspaniałych atrakcji.Podczas świątecznego koncertu wszystkich...
    „Kochajmy naszą Ojczyznę całym sercem…” – obchody Dnia Odzyskania Niepodległości Litwy w Rudominie

    Obchody tego ważnego święta rozpoczęto uroczystą Mszą św. w kościele pw. Najświętszej Maryi Panny Matki Dobrej Rady w Rudominie, podczas której modlono się za nasz kraj i jego obywateli.Po...
    Poznański dla „KW”: „Urzędnicy litewscy coraz częściej to przyznają”

    W wydaniu magazynowym Kuriera Wileńskiego nr 9 (26) dn. 7–13 marca 2026 r. ukazał się wywiad z Grzegorzem Markiem Poznańskim, chargé d'affaires Ambasady RP w Wilnie. Mówił m.in. o tym, że dotychczasowe podejście do nauczania języka litewskiego w szkołach polskich jest nieskuteczne i wymaga gruntownej zmiany metodologicznej. Ten postulat zaczął wybrzmiewać coraz głośniej.

