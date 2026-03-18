Na wieczną wartę w wieku 97 lat odszedł kpt. Stanisław Poźniak

„Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci kpt. Stanisława Poźniaka — jednego z ostatnich żołnierzy Armii Krajowej, uczestnika Operacji »Ostra Brama«, wieloletniego Prezesa Klubu Weteranów Armii Krajowej w Wilnie, odznaczonego Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Złotym Medalem Wojska Polskiego” — zakomunikowała Ambasada RP w Wilnie.
„Odszedł Człowiek niezwykłej odwagi, niezachwianych zasad i bezgranicznego oddania Ojczyźnie. Jego życie — wypełnione służbą, poświęceniem i cichym, godnym bohaterstwem – pozostanie na zawsze w pamięci potomnych jako świadectwo honoru i niezłomności polskiego żołnierza” — czytamy.
Pożegnać żołnierza Armii Krajowej można będzie 19 marca o godz. 15:00 w Domu Pogrzebowym przy ul. Olandų 22 w Wilnie. Pogrzeb obędzie się 20 marca o godz. 12:00 na Nowej Rossie.
Redakcja „Kuriera Wileńskiego” składa Bliskim i Rodzinie wyrazy współczucia. Cześć Jego pamięci.