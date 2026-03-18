Na wieczną wartę w wieku 97 lat odszedł kpt. Stanisław Poźniak

W sobotę, 14 marca w Muzeum Narodowym Pałacu Wielkich Książąt Litewskich odbył się niezwykły koncert „Musicare. Il trionfo del Barocco”. Na scenie wystąpił wybitny kontratenor Kacper Szelążek. Wydarzenie, organizowane w ramach Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Dawnej im. Marco Scacchiego, było także okazją do uczczenia 30-lecia działalności Instytutu Polskiego w Wilnie. Publiczność była wyraźnie zauroczona występem — subtelne brzmienie kontratenora oraz atmosfera barokowej muzyki spotkały się z entuzjastycznym przyjęciem słuchaczy. Z tej okazji przygotowaliśmy wywiad z dr. Piotrem Drobniakiem, dyrektorem Instytutu Polskiego i ministrem pełnomocnym w Ambasadzie RP w Wilnie, który opowiada o roli Instytutu w promowaniu kultury polskiej na Litwie.