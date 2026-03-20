    Nekrolog

    Żegnamy wybitnego profesora z ziemi wileńskiej

    W dniu 24 lutego zmarł prof. Mieczysław Jackiewicz, syn ziemi wileńskiej, były konsul generalny RP w Wilnie. Do jego prac odwołuje się wielu badaczy Litwy i Wileńszczyzny do dziś. Miał 94 lata.

    Autor: KW
    Nekrolog prof. Mieczysława Jackiewicza w wydaniu magazynowym dziennika „Kurier Wileński”.

    „Dotarła do nas smutna wiadomość o śmierci Mieczysława Jackiewicza, byłego konsula generalnego RP w Wilnie (1998–2002). Odszedł człowiek, którego życie i praca na trwałe wpisały się w historię relacji polsko-litewskich oraz w dzieje Polaków na Wileńszczyźnie” – czytamy w komunikacie Ambasady RP w Wilnie.

    Mieczysław Jackiewicz urodził się w Bokszyszkach, na terenie dzisiejszej Białorusi. Dzieciństwo spędził w Kiemieliszkach na terenie dzisiejszej Litwy, uczęszczał do szkoły rosyjskiej. Nauczał w Brzozówce, Mickunach. W 1956 r. „repatriował się” do Polski. Tam, na Uniwersytecie Warszawskim, skończył filologię rosyjską. Pracował na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu.

    W latach 1998–2002 był konsulem generalnym RP w Wilnie. Jako badacz był też wnikliwym obserwatorem. Jego dorobek naukowy jest imponujący i znany naukowcom zajmującym się Litwą i Polakami na Litwie: „Literatura polska na Litwie XVI–XX”, „Polskie życie kulturalne w Republice Litewskiej 1919–1940”, „Literatura litewska w Polsce XIX i XX w.”; „Polacy na Litwie 1918–2002”, „Wileńska Encyklopedia 1939–2005” (8 tomów).

    Mieczysław Jackiewicz wielokrotnie publikował na łamach „Kuriera Wileńskiego”. Jeszcze w 2024 r. opisywał „wileńskie wizyty” Władysława Syrokomli na Wileńszczyźnie. Potrafił poruszać sprawy poważne, jak: powstanie styczniowe, wejście Litwinów do Wilna, jak i bardziej „przyziemne”, np. temat lokali i restauracji w przedwojennym Wilnie.

    Redakcja „Kuriera Wileńskiego” składa Rodzinie i Bliskim wyrazy współczucia. Cześć Jego pamięci.

    Czytaj także: Mieczysław Jackiewicz: „Z Lechem Wałęsą spacerkiem po Wilnie”

    Źródła

    Nekrolog

    Żegnamy Kapitana „Furmana”

    Stanisław Poźniak wstąpił do Armii Krajowej, gdy ta zaczęła działać na Wileńszczyźnie w czasie II wojny światowej. Jak opowiadał w wywiadach dla „Kuriera Wileńskiego”, miał wtedy zaledwie 15 lat.„Miałem...
    Kultura

    Kiermasz Kaziukowy w Rudominie

    Pogoda tego dnia również temu sprzyjała. Organizatorzy zadbali o to, aby nikt nie miał ani chwili na nudę. Na zebranych czekał koncert oraz mnóstwo wspaniałych atrakcji.Podczas świątecznego koncertu wszystkich...
    Nekrolog

    Na wieczną wartę w wieku 97 lat odszedł kpt. Stanisław Poźniak

    „Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci kpt. Stanisława Poźniaka — jednego z ostatnich żołnierzy Armii Krajowej, uczestnika Operacji »Ostra Brama«, wieloletniego Prezesa Klubu Weteranów Armii Krajowej w Wilnie,...

