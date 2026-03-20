Żegnamy wybitnego profesora z ziemi wileńskiej

„Dotarła do nas smutna wiadomość o śmierci Mieczysława Jackiewicza, byłego konsula generalnego RP w Wilnie (1998–2002). Odszedł człowiek, którego życie i praca na trwałe wpisały się w historię relacji polsko-litewskich oraz w dzieje Polaków na Wileńszczyźnie” – czytamy w komunikacie Ambasady RP w Wilnie.

Mieczysław Jackiewicz urodził się w Bokszyszkach, na terenie dzisiejszej Białorusi. Dzieciństwo spędził w Kiemieliszkach na terenie dzisiejszej Litwy, uczęszczał do szkoły rosyjskiej. Nauczał w Brzozówce, Mickunach. W 1956 r. „repatriował się” do Polski. Tam, na Uniwersytecie Warszawskim, skończył filologię rosyjską. Pracował na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu.

W latach 1998–2002 był konsulem generalnym RP w Wilnie. Jako badacz był też wnikliwym obserwatorem. Jego dorobek naukowy jest imponujący i znany naukowcom zajmującym się Litwą i Polakami na Litwie: „Literatura polska na Litwie XVI–XX”, „Polskie życie kulturalne w Republice Litewskiej 1919–1940”, „Literatura litewska w Polsce XIX i XX w.”; „Polacy na Litwie 1918–2002”, „Wileńska Encyklopedia 1939–2005” (8 tomów).

Mieczysław Jackiewicz wielokrotnie publikował na łamach „Kuriera Wileńskiego”. Jeszcze w 2024 r. opisywał „wileńskie wizyty” Władysława Syrokomli na Wileńszczyźnie. Potrafił poruszać sprawy poważne, jak: powstanie styczniowe, wejście Litwinów do Wilna, jak i bardziej „przyziemne”, np. temat lokali i restauracji w przedwojennym Wilnie.

Redakcja „Kuriera Wileńskiego” składa Rodzinie i Bliskim wyrazy współczucia. Cześć Jego pamięci.