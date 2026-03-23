Otoczenie dwóch stawów położonych między dwiema szkołami w Solenikach zostanie przekształcone w park rekreacyjno-przyrodniczy. Na terenie powstaną ścieżki spacerowe, pontonowe tarasy na wodzie, leśne trasy edukacyjne, strefa zabaw dla dzieci oraz łąka na spotkania społeczności. Prace budowlane mają ruszyć latem-jesienią bieżącego roku, a zakończenie planowane jest na II kwartał 2027 r.

Samorząd postanowił dofinansować projekt

Pomysł ożywienia tego miejsca wyszedł od lokalnej społeczności. Koncepcja edukacyjnego parku stawów zebrała najwięcej głosów w programie budżetu partycypacyjnego „Dalyvauk! Vilnius” (pol. „Weź udział! Wilno”) na rok 2024 — z budżetem 150 tys. euro. Władze miasta uznały jednak, że to za mało, by w pełni wykorzystać potencjał terenu.

„Ten projekt jest doskonałym przykładem tego, jak społeczność może zainicjować zmianę, a miasto znacząco się do niej przyczynić (…). Po zakończeniu konkursu na budżet partycypacyjny zrozumieliśmy, że przy budżecie w wysokości 150 tys. euro wygranym przez społeczność potencjał tego miejsca pozostałby niewykorzystany. Biorąc pod uwagę fakt, że w tej części miasta brakuje kompleksowo zagospodarowanych przestrzeni publicznych, postanowiliśmy przeznaczyć na projekt 13-krotnie większe finansowanie – sięgające prawie 2 mln euro. Pozwoli to stworzyć w Solenikach naprawdę wyjątkową przestrzeń publiczną, na którą mieszkańcy czekali bardzo długo” — czytamy słowa mera Wilna Valdasa Benkunskasa w komunikacie.

Projekt przygotowała miejska spółka Vilniaus vystymo kompanija (pol. Spółka Rozwoju Wilna), która uzyskała już pozwolenie na budowę.

Trzy spotkania z mieszkańcami

Specjaliści, jak się dowiadujemy, trzykrotnie spotkali się z lokalną społecznością: w marcu 2025 r. odbyły się warsztaty twórcze, w kwietniu omówiono koncepcję, a we wrześniu przedstawiono szczegółowe rozwiązania projektowe. Wspólnie z mieszkańcami zdecydowano, że stawy nie będą przeznaczone do kąpieli, nie będzie się w nich przeprowadzać oczyszczania wody, a znajdująca się w nich wyspa i półwysep pozostaną nienaruszone.

Przy większym, wschodnim stawie z otwartym brzegiem zaplanowano dużą, drewnianą trasę pontonową oraz dwa mniejsze pomosty wzdłuż ścieżki łączącej oba zbiorniki. W miejscach dotkniętych erozją brzeg zostanie wzmocniony kamieniami. Przy szkole powstanie sala lekcyjna na świeżym powietrzu, a obok — plac zabaw z torem przeszkód.

Zachodni brzeg mniejszego stawu otrzyma ścieżkę na palach z wysepkami wypoczynkowymi, ławkami i reflektorami zintegrowanymi ze słupkami.

Zmiany mają być nieinwazyjne

W strefie leśno-bagnistej ingerencja będzie minimalna — powstaną dwie pontonowe ścieżki edukacyjne bez oświetlenia, dobrane tak, by jak najmniej wpływać na środowisko. Wśród leśnych atrakcji zaplanowano pomalowane na jaskrawe kolory obrotowe krzesła.

Na skraju lasu powstanie strefa dla dzieci z urządzeniami dopasowanymi do otoczenia, a bliżej szkoły — wijąca się między drzewami nawierzchnia z czerwonego asfaltu do nauki jazdy na rolkach. Na skrzyżowaniu ścieżek przewidziano naturalną łąkę piknikową. Przy ul. Matininkų pojawi się ogrodzony plac dla psów i nowy chodnik.

Planowane jest posadzenie 14 drzew (brzozy karłowate, jarzębiny, wiśnie) i kępek krzewów wierzbowych. Usunięte zostanie tylko 5 drzew, w tym 4 w złym stanie.

Oficjalną nazwę parku wybierze Komisja Pamięci Historycznej w Wilnie pod koniec prac. Współautorami projektu są architekci: Paulius Jonys, Gabija Akelė i Modesta Dauderytė-Mazūrienė.