Więcej
    Strona głównaNewsy

    Zajęcia teatralne!

    Chcesz spróbować swoich sił na scenie, odkryć swój potencjał twórczy i poczuć się pewniej przed publicznością? Zapraszamy na bezpłatne zajęcia teatralne dla młodzieży od 10 roku życia!

    Autor: KW
    Afisz zajęć teatralnych!
    Graf. organizatorzy

    Podczas zajęć:

    • odkryjemy potencjał sceniczny i uwolnimy twórczą energię;
    • nauczymy się śmiało czuć przed publicznością;
    • będziemy lepiej poznawać siebie i innych, rozwijając inteligencję emocjonalną.

    Miejsce: ul. Wileńska 2, Rudamina, rejon wileński

    Grupa wiekowa: od 10 lat

    Zajęcia bezpłatne

    Termin zajęć: zostanie ustalony po rejestracji

    Zajęcia teatralne będą odbywać się w dwóch grupach: jedna grupa w języku polskim, druga — w języku litewskim.

    Rejestracja:

    e-mail: lewko.kinga@gmail.com
    tel.: +37064658151

    Zajęcia organizuje Centrum Kultury w Rudominie.

    Serdecznie zapraszamy wszystkich ciekawych świata, kreatywnych i pragnących odkryć magię teatru!

    Centrum Kultury w Rudominie

    Afisze

    Prawa do materiałów autorskich zastrzeżone. Kurier Wileński © Część reklam dobiera zewnętrzny algorytm. Redakcja zastrzega prawo do redagowania, skracania i adiustacji materiałów nadesłanych.