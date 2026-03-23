Podczas zajęć:
- odkryjemy potencjał sceniczny i uwolnimy twórczą energię;
- nauczymy się śmiało czuć przed publicznością;
- będziemy lepiej poznawać siebie i innych, rozwijając inteligencję emocjonalną.
Miejsce: ul. Wileńska 2, Rudamina, rejon wileński
Grupa wiekowa: od 10 lat
Zajęcia bezpłatne
Termin zajęć: zostanie ustalony po rejestracji
Zajęcia teatralne będą odbywać się w dwóch grupach: jedna grupa w języku polskim, druga — w języku litewskim.
Rejestracja:
e-mail: lewko.kinga@gmail.com
tel.: +37064658151
Zajęcia organizuje Centrum Kultury w Rudominie.
Serdecznie zapraszamy wszystkich ciekawych świata, kreatywnych i pragnących odkryć magię teatru!
