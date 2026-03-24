    Ogłoszono badanie ankietowe wśród mieszkańców w sprawie zmiany nazw ulic imienia kardynała H. R. Gulbinowicza

    Samorząd Rejonu Wileńskiego inicjuje ankietowanie mieszkańców dotyczące zmiany nazw ulic nazwanych imieniem kardynała Henryka Romana Gulbinowicza w mieście Niemenczyn oraz w gminie Bujwidze. Decyzja ta została podjęta w celu zapewnienia przejrzystości oraz bezpośredniego wysłuchania opinii społeczności na temat upamiętnienia duchownego w przestrzeni publicznej.

    Autor: Inf. ASRW
    Samorząd Rejonu Wileńskiego.
    Fot. vrsa.lt

    „Choć ostateczną decyzję w sprawie zmiany nazw ulic podejmuje Rada Samorządu, w tej sytuacji ważny jest także głos samych mieszkańców. Rozumiemy, że opinie w społeczności są podzielone — dla jednych ważne są aspekty moralne, inni mają obawy praktyczne. W związku z tym, inicjujemy to badanie ankietowe, aby każda osoba mieszkająca przy tych ulicach miała możliwość bezpośredniego wyrażenia swojego stanowiska” — powiedział mer rejonu wileńskiego Robert Duchniewicz.

    Celem ankiety jest poznanie opinii mieszkańców na temat zmiany nazw wspomnianych ulic.

    Do udziału w ankiecie zapraszani są pełnoletni mieszkańcy, którzy zadeklarowali miejsce zamieszkania na jednym z poniższych terenów:

    •  przy ulicy kardynała Henryka Romana Gulbinowicza w mieście Niemenczyn;
    •  przy ulicy kardynała Henryka Romana Gulbinowicza w gminie Bujwidze — we wsiach Ochotniki, Balińce, Bujwidze I, Dolna, Punżany oraz w jednozagrodowych posiadłościach wiejskich w Chorążyszkiach i Strażnikach.

    Badanie ankietowe będzie prowadzone od 19 marca do 15 kwietnia 2026 r. Swoją opinię można wyrazić na dwa sposoby:

    1. elektronicznie za pośrednictwem aplikacji mobilnej „Vilniaus rajonas „Arti” (logowanie następuje przy użyciu elektronicznych usług administracji publicznej). Zaznaczamy, że ankieta będzie dostępna tylko dla osób zameldowanych na wskazanym terenie;
    2. osobiście, udając się do swojej gminy w godzinach jej pracy (należy mieć przy sobie dokument tożsamości):
    • w gminie Bujwidze: ul. Bažnyčios 3, wieś Bujwidze I;
    • w gminie miasta Niemenczyn: ul. Švenčionių 11, Niemenczyn.

      Godziny pracy urzędu gminy: poniedziałek—czwartek 8:00—17:00, piątek 8:00—15:45 (przerwa obiadowa 12:00—12:45).

      Udział w ankiecie jest dobrowolny i opiera się na prawie do bezpośredniego wyrażenia opinii. Każdy pełnoletni mieszkaniec może zagłosować tylko raz — albo elektronicznie, albo osobiście. Jeśli ta sama osoba zagłosuje w obu formach, uwzględniony zostanie tylko głos oddany elektronicznie w aplikacji.

      Podczas posiedzenia Rady Samorządu Rejonu Wileńskiego, które odbędzie się 27 marca, zostaną przedstawione projekty uchwał dotyczące nadania nowych nazw ulic:

      •  w mieście Niemenczyn: proponuje się zmianę nazwy na ul. Gabriela Jana Mincewicza;
      •  w gminie Bujwidze: proponuje się zmianę nazwy ulicy w siedmiu miejscowościach na ul. Buivydžių, odzwierciedlającą lokalną tożsamość.

      Po przyjęciu projektów ostateczna decyzja zostanie podjęta w kwietniu, gdy znane będą wyniki ankiety. W przypadku zatwierdzenia zmian zostaną one wprowadzone w ciągu 20 dni roboczych.

      Podział wartości: dlaczego potrzebna było badanie?

      Przypominamy, że renoma duchownego, który w 2015 r. otrzymał tytuł Honorowego Obywatela Rejonu Wileńskiego, uległa znaczącej zmianie w 2020 r., gdy Stolica Apostolska — po zbadaniu zarzutów dotyczących wykorzystania seksualnego osoby nieletniej oraz innych przestępstw — uznała kardynała za winnego.

      We wrześniu 2025 r. Radzie Samorządu przedstawiono projekt uchwały o odebraniu mu tytułu honorowego obywatela, jednak większość radnych nie poparła tej propozycji.

      Następnie, w listopadzie 2025 r., administracja samorządu otrzymała wniosek radnego dotyczący zmiany nazwy ulicy. Otrzymano także wskazanie od przedstawicieli rządu, że — biorąc pod uwagę publicznie dostępne informacje o kardynale oraz obowiązujące przepisy — należy przygotować projekty decyzji w sprawie zmiany nazw ulic. Jednak podczas głosowania przedstawiciele partii Akcji Wyborczej Polaków na Litwie — Związku Chrześcijańskich Rodzin, którzy stanowią większość w Radzie Samorządu Rejonu Wileńskiego nie poparli tych propozycji.

      Administracja samorządu rozumie obawy mieszkańców dotyczące dodatkowych formalności, dlatego informuje, że w przypadku zmiany nazw ulic adresy nieruchomości oraz adresy zameldowania zostaną zaktualizowane automatycznie w rejestrach państwowych.

      Badanie mieszkańców jest organizowane na podstawie zarządzenia mera z dnia 18 marca 2026 r. nr M22-250 (2.1E).

      Stronę przygotowano
      na podstawie informacji
      Samorządu Rejonu Wileńskiego

